Algunos depósitos del retiro AFP fueron desembolsados por un monto menor al solicitado: ¿Por qué?

Los afiliados de las AFP reportan que están perdiendo rentabilidad. Pero una AFP se pronuncia explicando a qué se debería. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Los depósitos del retiro AFP ya se empezaron a desembolsar por las AFP hacia los bancos de los afiliados esta semana que pasó. Los primeros en recibirlos fueron aquellos afiliados que solicitaron el martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre (letra, dígito 0 y 1).

Sin embargo, según se puede comprobar en las redes sociales de las empresas AFP —Integra, Profuturo, Prima y Habitat—, algunos afiliados reportan que están recibiendo montos menores al solicitado. Esto es una buena oportunidad para explicar a qué se debe esto, dado que genera suspicacia entre estos aportantes.

Según informa AFP Integra a sus afiliados que mandan consultas, esto se debe a la rentabilidad de los fondos, cuyo comportamiento natural involucra que existan variaciones diarios, tanto al alza, como a la baja, lo que viene de la inversión de las AFP en instrumentos. Como se sabe, estas no son inversiones sin riesgo, que es algo que desde el inicio se conoce de estas empresas administradoras de fondos.

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

La rentabilidad del fondo se ve a largo plazo

AFP Integra respondió a varios afiliados preocupados por el monto que recibirán de AFP dada la baja de la rentabilidad de sus fondos del siguiente modo:

“Queremos que sepas que, el dinero de nuestros afiliados es siempre suyo. Entendemos tu preocupación ante una desvalorización temporal de los fondos; sin embargo, es importante recordar que estos se invierten a largo plazo para generar la máxima rentabilidad al momento de la jubilación”, aclaró.

Asimismo explicó un detalle que todos los afiliados ya deberían conocer, que si bien la rentabilidad puede presentar variaciones en el día a día debido a factores como la coyuntura económica o los movimientos del mercado en el Perú y el mundo, “estas fluctuaciones se estabilizan con el tiempo y, como ha sucedido en ocasiones anteriores, los fondos se recuperan”.

De igual manera, la AFP recalcó su compromiso en lograr mejor rentabilidad para sus afiliados. “Nuestro equipo de expertos seguirá trabajando arduamente para maximizar resultados y construir bienestar financiero para todas las personas que son clientes de nuestra empresa”, concluyó.

Asegura de revisar tu AFP para saber si tu fondo sube o baja de rentabilidad. - Crédicto Infobae/Paula Díaz

¿Se puede hacer otra solicitud?

También hay casos de afiliados que han solicitado su retiro de AFP por un monto exacto, pero con las semanas este monto fluctúa al alza y se ve un monto mayor dentro de su AFP. Una consulta común es si estos recibirán el monto máximo que pidieron en su momento o el que muestra luego su cuenta AFP.

Sin embargo, el monto por el que se ha hecho la solicitud será el que reciba finalmente el afiliado. Tampoco será posible enmendar este monto o hacer otra solicitud. A pesar de que cada afiliado tiene hasta tres fechas dedicadas para pedir su AFP, podría confundirse y pensar que puede hacer tres solicitudes, pero esto no es así. Estas tres fechas (y el periodo libre) son solo para que en alguna de esas oportunidades realice su única solicitud para retiro de AFP.

Es así, que no se puede hacer más de una solicitud, inclusive si se pide 2 UIT en una y 2 UIT en otra. Cuando se haga el registro de solicitud se debe poner todo el monto que se quiere sacar, ya que no se podrá enmendar o cambiar este monto luego.