Retiro de AFP 2025: Estos afiliados recibirán su primera UIT antes de Navidad

Cronograma AFP. Ya miles de afiliados AFP han registrado sus solicitudes de retiro de hasta 4 UIT (S/21.400). Infobae Perú detalla las fechas en que estos recibiran sus montos

¿Cuándo recibirías tu AFP? Estas son las fechas máximas que ha aproximado Infobae Perú. - Crédito Andina

Desde el próximo miércoles 19 de noviembre inicia la segunda ‘pasada’ de fechas en que los grupos de afiliados según el último caracter o dígito del DNI podrán registrar su solicitud de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) si aún no lo han hecho en los días anteriores del cronograma AFP.

Así, ya todos los afiliados han podido pedir un monto de sus pensiones, pero inclusive hasta los siguientes días algunos podrán solicitar por primera vez y recibir su primera UIT inclusive antes del día de Navidad, el próximo jueves 25 de diciembre. Así Infobae Perú calcula las fechas de llegada de los primeros montos que justamente se depositarían antes de esta fecha.

Todos los afiliados que pidieron en las primeras fechas del cronograma, hasta el próximo martes 18 de noviembre (los que tienen 9 al final de DNI), recibirán su primera UIT antes del día de Navidad. Pero también algunos de los que soliciten un poco luego podrán acceder a este pago en este periodo.

Afiliados que reciben AFP antes de Navidad

Primero, una parte de afiliados que ya solicitaron recibirán su primera UIT antes de empezar diciembre.

  • Afiliados con letra al final de su DNI y solicitaron el 21 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 20 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 0 al final de su DNI y solicitaron el 22 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 21 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 0 al final de su DNI y solicitaron el 23 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 22 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 1 al final de su DNI y solicitaron el 24 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 23 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 1 al final de su DNI y solicitaron el 27 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 26 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 2 al final de su DNI y solicitaron el 28 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 27 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 2 al final de su DNI y solicitaron el 29 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 28 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 3 al final de su DNI y solicitaron el 30 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 29 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 3 al final de su DNI y solicitaron el 31 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 30 de noviembre de 2025.
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Luego, otro grupo de afiliados recibirá su primera UIT inclusive antes de la quincena de diciembre, cuando también se debe pagar máximo la gratificación para trabajadores del sector privado.

  • Afiliados con 4 al final de su DNI y solicitaron el 3 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 3 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 4 al final de su DNI y solicitaron el 4 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 4 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 5 al final de su DNI y solicitaron el 5 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 5 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 5 al final de su DNI y solicitaron el 6 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 6 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 6 al final de su DNI y solicitaron el 7 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 7 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 6 al final de su DNI y solicitaron el 10 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 10 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 7 al final de su DNI y solicitaron el 11 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 11 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 7 al final de su DNI y solicitaron el 12 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 12 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 8 al final de su DNI y solicitaron el 13 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 13 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 8 al final de su DNI y solicitaron el 14 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 14 de diciembre de 2025.
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Los que aún no solicitan

Luego, aún falta que los afiliados con el 9 al final de su DNI puedan registrar sus solicitudes: estos y otros recibirán su AFP entre la quincena y máximo el mismo día de Navidad.

  • Afiliados con 9 al final de su DNI y solicitaron el 17 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 17 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 9 al final de su DNI y solicitaron el 18 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 18 de diciembre de 2025
  • Afiliados con letra u otro carácter al final de su documento y solicitaron el 19 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 19 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 0 al final de su DNI y solicitaron el 20 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 20 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 1 al final de su DNI y solicitaron el 21 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 21 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 2 al final de su DNI y solicitaron el 24 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 24 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 3 al final de su DNI y solicitaron el 25 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 25 de diciembre de 2025.

