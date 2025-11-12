Perú

Retiro AFP: Te podrían depositar un monto menor al solicitado, solo en estos casos

El desembolso de la primera UIT llega pronto, según el cronograma de depósitos calculado por Infobae Perú. Pero los afiliados podrían no recibir el monto exacto pedido

Guardar
Asegura de revisar tu AFP
Asegura de revisar tu AFP para saber si tu fondo sube o baja de rentabilidad. - Crédicto Infobae/Paula Díaz

¿Sabías que tu AFP puede depositarte un monto menor al que has registrado en tu solicitud de retiro de fondos de hasta 4 UIT? Hay dos casos.

Primero, como se sabe, el desembolso del retiro de AFP no está sujeto a descuentos, excepto las retenciones de hasta un 30% si tienes deudas alimentarias. “Estas retenciones se aplicarán cuando se haga el cargo en tu cuenta AFP”, señala AFP Habitat.

Pero también, dado que los fondos de los afiliados pueden ‘ganar o perder’ rentabilidad, el monto que uno reciba podría ser menor dependiendo de la fecha en que se haga el desembolso y el monto disponible. Es decir, si un afiliado pide retirar todo el fondo de su AFP disponible, por ejemplo, S/5.350, pero si a la fecha del depósito por la caída de la rentabilidad solo tiene S/5.150, solo recibirá este monto.

Los afiliados de las AFP
Los afiliados de las AFP reportan que están perdiendo rentabilidad. Pero una AFP se pronuncia explicando a qué se debería. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Desembolso de AFP podría ser menor

¿Tú también ves que tu fondo de AFP tiene alzas y bajas? Este monto se mueve en base a la rentabilidad que consigue tu AFP para tu dinero. Así, al momento de que solicitas tu retiro AFP, este monto pedido no se queda inmovilizado, sino que tu fondo sigue generando rentabilidad.

Es decir, si tienes solo S/5.350 en tu cuenta de AFP, o has pedido sacar este monto exacto, puede que al momento de hacerte el desembolso tu rentabilidad suba y tengas S/5.400. Sin embargo, tu AFP solo te dará el monto que pediste y el resto se quedará en tu cuenta de AFP.

Pero esto también aplica cuando tu rentabiidad baja. Si al momento del desembolso ya no tienes S/5.350 sino S/5.300, entonces este último será el monto que se te desembolse. Esto no afecta mucho, sin embargo, a los que tienen montos muy altos, como por encima de S/30.000, y han pedido máximo 4 UIT (S/21.400), porque es poco probable que la rentabilidad baje tanto.

“El monto que recibirás dependerá del saldo que tengas disponible al momento del pago. La AFP hará el primer pago máximo 30 días después de que presentes la solicitud. Si hay pagos siguientes, se harán cada 30 días, contados desde el día siguiente al último desembolso”, así lo resumen AFP Habitat.

Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Primera UIT está por llegar

Como se sabe, la primera UIT del retiro AFP está por llegar para los afiliados que hicieron la solicitud en los días iniciales, según el cronograma de acceso a los fondos privados de pensiones.

Así, máximo al jueves 20 de noviembre deberá llegar la primera UIT para los afiliados que enviaron la solicitud de retiro AFP el martes 21 de octubre. Estos son, como se recuerda, quienes tienen letra al final del número de su documento de identidad.

Asimismo, la siguiente semana máximo debería pagarse a afiliados con el dígito 0 y el 1 al final del DNI:

  • Dígito 0: Si mandaste el miércoles 22 o el jueves 23 de octubre, máximo el viernes 21 o sábado 22 de noviembre recibes la primera UIT
  • Dígito 1: si mandaste el viernes 24 de octubre, recibes máximo el domingo 23 de noviembre.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025AFPperu-economia

Más Noticias

Carlos Galván defiende a Raúl Ruidíaz y le responde a Andy Polo: “Tuvo un problema en Estados Unidos y la ‘U’ le abrió las puertas”

El exdefensor se refirió a la indirecta del capitán de Universitario hacia a los jugadores que prefirieron el dinero o pusieron excusas para no llegar a Ate

Carlos Galván defiende a Raúl

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Los dirigidos por Manuel Barreto enfrentarán a un duro rival con un solo día de entrenamiento producto del retraso de su vuelo. Sigue todas las incidencias

Perú vs Rusia EN VIVO

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

El jugador con ascendencia asiática no pudo ocultar sus emociones al momento que se acercó a firmar las pancartas con dedicatoria especial realizada por los niños seguidores del club de Tarma

Gu-Rum Choi se quiebra al

¿Este 14 de noviembre hay paro de transportistas? Gremios aclaran si apoyarán protesta de la Generación Z

Colectivos juveniles y sindicatos convocan a movilizaciones en varias regiones para exigir justicia por Mauricio Ruiz, mientras el sector transportista muestra posturas divididas ante la convocatoria

¿Este 14 de noviembre hay

Av. Nésto Gambetta en Ventanilla cierra totalmente por riesgo de colapso: “en siete años no se ha solucionado”, afirma el alcalde

El alcalde del distrito, Jhovinson Vásquez, afirmó que incluso aunque hoy se haya anunciado la buena pro para una obra de recuperación de la vía, no es posible iniciarla por un problema de expropiación de terrenos

Av. Nésto Gambetta en Ventanilla
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado se lanza al

Harvey Colchado se lanza al Congreso: “El partido que me busque debe tener cuadros técnicos, íntegros y transparentes”

Elecciones 2026: así será la primera franja electoral de primarias a partir del 15 de noviembre

José Cueto sugiere iniciar un proceso sancionador contra IDL y la CNDDHH por pedir que Tomás Gálvez sea reemplazado como fiscal de la Nación

Ministro de Justicia minimiza acusaciones contra el jefe del INPE: “No se tiene que cambiar un funcionario por una denuncia”

Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular: excorreligionario pide castigar al partido de Fernando Belaúnde Terry

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro se emociona cuando

Xiomy Kanashiro se emociona cuando le preguntan sobre boda con Jefferson Farfán: “En algún momento...”

Madre de la hija de Paco Bazán lo demanda: “Estoy pidiéndole que cumpla”

Actor mexicano Emilio Osorio llega a Perú para presentar concierto

Jefferson Farfán suma nuevos contenidos en su canal de YouTube: Laura Spoya y Mario Irivarren estarían incluidos

Karla Bacigalupo se enfermó en Miss Universo y se ausentó en cena oficial: “Se encuentra en descanso médico”

DEPORTES

Gu-Rum Choi se quiebra al

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Carlos Galván defiende a Raúl Ruidíaz y le responde a Andy Polo: “Tuvo un problema en Estados Unidos y la ‘U’ le abrió las puertas”

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025