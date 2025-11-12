Retiro AFP: Te podrían depositar un monto menor al solicitado, solo en estos casos

Asegura de revisar tu AFP para saber si tu fondo sube o baja de rentabilidad. - Crédicto Infobae/Paula Díaz

¿Sabías que tu AFP puede depositarte un monto menor al que has registrado en tu solicitud de retiro de fondos de hasta 4 UIT? Hay dos casos.

Primero, como se sabe, el desembolso del retiro de AFP no está sujeto a descuentos, excepto las retenciones de hasta un 30% si tienes deudas alimentarias. “Estas retenciones se aplicarán cuando se haga el cargo en tu cuenta AFP”, señala AFP Habitat.

Pero también, dado que los fondos de los afiliados pueden ‘ganar o perder’ rentabilidad, el monto que uno reciba podría ser menor dependiendo de la fecha en que se haga el desembolso y el monto disponible. Es decir, si un afiliado pide retirar todo el fondo de su AFP disponible, por ejemplo, S/5.350, pero si a la fecha del depósito por la caída de la rentabilidad solo tiene S/5.150, solo recibirá este monto.

Los afiliados de las AFP reportan que están perdiendo rentabilidad. Pero una AFP se pronuncia explicando a qué se debería. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Desembolso de AFP podría ser menor

¿Tú también ves que tu fondo de AFP tiene alzas y bajas? Este monto se mueve en base a la rentabilidad que consigue tu AFP para tu dinero. Así, al momento de que solicitas tu retiro AFP, este monto pedido no se queda inmovilizado, sino que tu fondo sigue generando rentabilidad.

Es decir, si tienes solo S/5.350 en tu cuenta de AFP, o has pedido sacar este monto exacto, puede que al momento de hacerte el desembolso tu rentabilidad suba y tengas S/5.400. Sin embargo, tu AFP solo te dará el monto que pediste y el resto se quedará en tu cuenta de AFP.

Pero esto también aplica cuando tu rentabiidad baja. Si al momento del desembolso ya no tienes S/5.350 sino S/5.300, entonces este último será el monto que se te desembolse. Esto no afecta mucho, sin embargo, a los que tienen montos muy altos, como por encima de S/30.000, y han pedido máximo 4 UIT (S/21.400), porque es poco probable que la rentabilidad baje tanto.

“El monto que recibirás dependerá del saldo que tengas disponible al momento del pago. La AFP hará el primer pago máximo 30 días después de que presentes la solicitud. Si hay pagos siguientes, se harán cada 30 días, contados desde el día siguiente al último desembolso”, así lo resumen AFP Habitat.

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Primera UIT está por llegar

Como se sabe, la primera UIT del retiro AFP está por llegar para los afiliados que hicieron la solicitud en los días iniciales, según el cronograma de acceso a los fondos privados de pensiones.

Así, máximo al jueves 20 de noviembre deberá llegar la primera UIT para los afiliados que enviaron la solicitud de retiro AFP el martes 21 de octubre. Estos son, como se recuerda, quienes tienen letra al final del número de su documento de identidad.

Asimismo, la siguiente semana máximo debería pagarse a afiliados con el dígito 0 y el 1 al final del DNI:

Dígito 0 : Si mandaste el miércoles 22 o el jueves 23 de octubre, máximo el viernes 21 o sábado 22 de noviembre recibes la primera UIT

Dígito 1: si mandaste el viernes 24 de octubre, recibes máximo el domingo 23 de noviembre.