Julián Legaspi recuerda “peleas” con Christian Meier y celebra trabajar con su hijo Stefano, elogiando su talento en ‘Eres mi bien’. Video: Latina

Julián Legaspi, reconocido actor peruano, compartió en una entrevista con Latina sus impresiones sobre su regreso a la televisión y su experiencia en la novela ’Eres mi bien’, donde interpreta al villano Renato Molina. Durante la conversación, Legaspi destacó el talento de Stefano Meier, con quien comparte escenas en la producción, y evocó con afecto los años en que trabajó junto a Christian Meier, padre de Stefano, en recordadas telenovelas de los años 90.

Elogio de Julián Legaspi a la actuación de Stefano Meier

Al referirse a su trabajo con el joven actor, Legaspi expresó su admiración por la proyección de Stefano Meier, hijo de Christian Meier y Marisol Aguirre, en la actuación. “Con Stefano Meier, me parece increíble, ¿no? Un muchacho tan joven que ya se está convirtiendo en un gran actor, sigue los pasos del padre”, afirmó en diálogo con Latina.

Para Legaspi, la oportunidad de compartir escenas con Stefano representa un momento especial en su carrera: “Y para mí es maravilloso, porque yo con su papá, con Christian, actúe en varias novelas siendo antagonista/protagonista, peleándonos durante toda la novela. Y han pasado años y ahora, digamos, ahora comparto escenas con su hijo, ¿no? Me parece realmente un regalo maravilloso de la vida”.

Julián Legaspi recuerda “peleas actorales" con Christian Meier en las novelas de los noventa.

El actor inclusive bromeó cuando la reportera le dijo: “Ya no peleas con el padre, ahora peleas con el hijo”, a lo que Legaspi respondió: “Y después voy a pelear con el nieto”, dijo entre risas.

El actor también resaltó la calidad profesional de sus compañeros de elenco, en particular de Pierina Carcelén, con quien mantiene una relación de aprecio y respeto. “A Pierina le tengo un gran cariño y me parece una muy buena actriz. Es muy profesional, las escenas con ella fluyen muy rápido”, señaló.

Julián Legaspi y Christian Meier en novelas de los noventa. Video: TikTok @peru90s

Julián Legaspi disfruta su lado más oscuro como Renato Molina en ‘Eres mi bien’

En ‘Eres mi bien’, transmitida por Latina, Julián Legaspi interpreta a Renato Molina, un personaje que ha captado la atención del público por su complejidad y su rol como villano adulto en la trama. Sobre su regreso al canal y su participación en la novela, Legaspi manifestó.

“Bueno, increíble de estar aquí en Latina nuevamente haciendo una ficción. Estuve en ‘El Gran Chef Famosos’ y la pasé muy bien, y ahora muy emocionado de encontrarme con tantos compañeros. Por ejemplo, los tres directores que están ahora son amigos míos, empezamos hace muchos años en Iguana Producciones y ahora están de nuevo acá. Es como volver a trabajar con la familia”.

Julián Legaspi interpreta a Renato Molina, mientras Stefano Meier es Ricardo en 'Eres mi bien'.

Sobre el proceso de construcción de su personaje, el actor explicó: “Empezó un poco misterioso. Cuando un actor entra a una novela, sobre todo como un personaje mío que entra a la mitad de la novela, entró misterioso, como que todavía no sabía bien para dónde apuntaba. Estaba igual que los espectadores pero todo se fue transformando en algo mucho más oscuro. Renato realmente me parece una caja de sorpresas. No sé hasta dónde va a llegar su maldad”.

Julián Legaspi cuenta detalles de su personaje de Renato Molina en 'Eres mi bien'. Video: Latina

Legaspi, quien cuenta con una amplia trayectoria interpretando villanos, se refirió a su experiencia en este tipo de roles: “Tengo bastante experiencia interpretando villanos. Como dice Toñito (productor Toño Vega), ‘nuestro villano de toda la vida’. Me siento cómodo, tengo experiencia interpretando villanos. Creo que para ser un villano, más allá de interpretar el papel, estudiarlo mucho y ser minucioso y detallista, también importa la fuerza que uno le ponga. Estoy en mi salsa, disfrutando realmente de la actuación de esta novela que además se pone cada vez más interesante”.

En cuanto a las escenas de mayor intensidad, como el secuestro de Ricardo (Stefano Meier), Legaspi relató: “¡Increíbles! La verdad que un placer hacer esas escenas. Coqui Tapia. Me dirigió muy bien. Me gustó mucho la escena, estaba muy bien escrita y sobre todo muy bien dirigida”.