¿Harto de tu trabajo? No eres el único: cinco claves para saber si el ‘burnout’ te alcanzó y necesitas un cambio urgente

El desgaste sostenido, la falta de flexibilidad y la dificultad para sostener el equilibrio personal impulsan la reinvención laboral en Perú.

El 78% de los trabajadores peruanos señala padecer burnout o estrés crónico, según el estudio “Burnout” de Bumeran, mientras el país mantiene una de las jornadas laborales más extensas de Sudamérica, con un promedio de 44,7 horas semanales, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Este escenario está impulsando a un número creciente de personas a reconsiderar su rutina profesional y explorar opciones fuera del modelo laboral tradicional para recuperar su bienestar y equilibrio personal.

Jornada extensa y agotamiento crónico: el nuevo desafío laboral

En el Perú, la presión por la productividad y la demanda de largas horas de trabajo han convertido al agotamiento laboral en una realidad cotidiana para la mayoría de trabajadores.

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El informe de Bumeran revela que el 78% de los peruanos encuestados reconoce experimentar síntomas persistentes de desgaste físico y mental, como consecuencia de la sobrecarga de tareas y la falta de flexibilidad en sus empleos.

Los proyectos paralelos en Perú crecen a través de asesorías, creación de contenido, cursos virtuales y servicios especializados como alternativa al empleo tradicional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El país ocupa el segundo lugar en Sudamérica en cuanto a horas trabajadas semanalmente, lo que intensifica el impacto del burnout en la vida diaria. El exceso de responsabilidades y la dificultad para desconectarse del trabajo están provocando que más profesionales cuestionen la sostenibilidad de su estilo de vida actual.

“Muchas personas sienten que viven en piloto automático: trabajan largas horas, terminan agotadas y aun así no logran tener estabilidad emocional ni tiempo personal", explica Raúl Rodríguez, especialista en comercialización de productos digitales.

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Nuevas alternativas: del empleo tradicional a proyectos propios

El impacto del burnout está dando lugar a una tendencia creciente entre quienes buscan mayor flexibilidad, autonomía y mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Según Rodríguez, hoy más trabajadores priorizan la posibilidad de generar ingresos a partir de sus propias habilidades, desarrollando proyectos paralelos, brindando asesorías, creando contenido digital, diseñando cursos virtuales o prestando servicios especializados.

La transición hacia nuevas fuentes de ingreso no implica dejar el empleo formal, sino construir alternativas sostenibles para reducir la dependencia de un solo ingreso.

“No se trata de dejar el trabajo de un día para otro, sino de empezar a construir alternativas sostenibles que permitan reducir la dependencia de un solo ingreso y mejorar la calidad de vida”, señala el especialista.

Esta transición gradual responde a la necesidad de encontrar un balance realista entre seguridad económica y bienestar personal. "El burnout está haciendo que más profesionales cuestionen su rutina y busquen nuevas formas de trabajar y generar ingresos”, agrega.

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Señales de alerta y pasos para reinventarse con responsabilidad

Identificar el momento adecuado para replantear la vida laboral es clave. Entre las señales más frecuentes que motivan este cambio se encuentran el cansancio físico y mental constante, el estrés prolongado, la desmotivación, la falta de equilibrio entre trabajo y vida personal y la dependencia exclusiva de un solo ingreso.

Para quienes buscan iniciar una transición responsable, Rodríguez recomienda identificar habilidades que puedan convertirse en un servicio o producto, invertir en capacitación continua, comenzar con proyectos pequeños y realistas, evitar comparaciones con casos virales en redes sociales y priorizar la estabilidad antes que los resultados inmediatos.

El fenómeno del burnout y la presión laboral en Perú están impulsando una transformación progresiva en el mercado de trabajo. El interés por nuevas formas de empleo, alternativas de ingreso y esquemas más flexibles seguirá expandiéndose entre quienes buscan reducir el desgaste emocional y acceder a una mejor calidad de vida, anticipan los especialistas.

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