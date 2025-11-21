Jessica Newton respalda a Karla Bacigalupo tras su paso por el Miss Universo y le dedica mensaje: “Estoy muy orgullosa de ti”

Karla Bacigalupo hizo su presentación en el Miss Universo 2025. IG

Tras culminar su participación en Miss Universo 2025, la representante peruana Karla Bacigalupo utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje de agradecimiento dirigido al público peruano, a la organización Miss Perú y, especialmente, a Jessica Newton, directora del certamen nacional. Aunque no logró quedar entre las finalistas, la modelo se mostró orgullosa de su desempeño y del camino recorrido en esta edición del concurso internacional.

En una historia publicada en Instagram, Bacigalupo expresó su profunda gratitud hacia los peruanos que siguieron de cerca su paso por la competencia y que la acompañaron con mensajes de aliento. “Muchísimas gracias mi Perú bello. Gracias por haberme acompañado en esta experiencia”, escribió, reconociendo el papel fundamental del público durante las semanas intensas que vivió en el país sede del certamen.

La joven modelo destacó que haber llegado a Miss Universo representando al Perú ya era, para ella, un triunfo personal. Señaló que este proceso no solo le permitió crecer como profesional, sino también compartir con candidatas de diversos países, a quienes elogió por su talento, preparación y compromiso. “Un honor haber compartido con todas las candidatas de otros países; estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía”, añadió, dejando claro que la experiencia fue enriquecedora en múltiples niveles.

Karla Bacigalupo agradece a Jessica Newton tras presentación en el Miss Universo 2025.

Bacigalupo también dedicó palabras especiales a la organización Miss Perú y a su directora, Jessica Newton, a quienes agradeció por su guía y acompañamiento durante el proceso de preparación. “Gracias al Miss Perú y a Jessica Newton por guiarme y apoyarme”, señaló, destacando la importancia del equipo detrás del escenario, responsable de su preparación en pasarela, oratoria, proyección social y otros aspectos clave para competir en Miss Universo.

La respuesta de Jessica Newton

Horas después, Jessica Newton respondió públicamente al mensaje de Bacigalupo con un comentario que demostró el aprecio que siente por ella. “Mi reina. Estoy muy orgullosa de ti, gracias por tu compromiso y trabajo en competencia. Recuerda que sigues siendo la reina del Perú y todos te queremos muchísimo”, expresó la directora del Miss Perú, reafirmando su respaldo total a la representante nacional. Su respuesta fue celebrada por los fans, quienes destacaron la conexión cercana entre ambas.

Jessica Newton dedicó unas emotivas palabras a Karla Bacigalupo tras su paso por el Miss Universo 2025.

El intercambio entre Karla y Jessica reflejó el espíritu de unidad detrás del equipo peruano, que vivió intensas semanas de trabajo en Tailandia. A pesar de no haber alcanzado la anhelada corona, Bacigalupo se despidió con la satisfacción de haber dejado todo en el escenario y con el cariño del público fortalecido como nunca.

Jessica Newton responde a Karla Bacigalupo. IG

El agradecimiento de Karla concluyó con una frase que resume su amor por el país y su conexión con todos aquellos que la apoyaron a lo largo del camino: “Los quiero mucho. ¡Arriba Perú!”. La publicación fue rápidamente compartida por seguidores y cuentas de apoyo, quienes le dedicaron mensajes de admiración, señalando que su participación dejó en alto el nombre del país. Con su despedida del certamen, Karla Bacigalupo abre una nueva etapa en su trayectoria.

Karla Bacigalupo dedicó mensaje tras no ganar en el Miss Perú.

¿Quién ganó el Miss Universo 2025?

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, fue coronada como Miss Universo 2025 durante la ceremonia final realizada este jueves 20 de noviembre en Tailandia (horario de Perú), imponiéndose entre más de un centenar de candidatas provenientes de todas partes del mundo. El certamen, que volvió a celebrarse en Bangkok, tuvo como finalistas a Veena Praveenar, representante del país anfitrión, quien obtuvo el segundo lugar, y a la venezolana Stephany Abasaly, que completó el top 3.

La edición de este año destacó por la diversidad de historias y perfiles entre las 120 participantes, entre ellas nueve madres, una candidata transgénero, una sobreviviente de genocidio y, por primera vez, una representante de Palestina. Este enfoque reafirmó la intención del concurso de abrir sus puertas a diferentes realidades y trayectorias.

Miss México Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025

Bosch también protagonizó uno de los momentos más comentados de la temporada, cuando defendió su derecho a expresarse durante una transmisión en vivo en la que el organizador del certamen en Bangkok, Nawat Itsaragrisil, intentó interrumpirla. Su reacción generó apoyo global y consolidó su imagen como una candidata segura y auténtica.

Con su triunfo, Fátima Bosch devuelve la corona a México y se posiciona como una de las reinas más comentadas de los últimos años.

Miss México Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)