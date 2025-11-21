Fátima Bosch agradece el apoyo de México con inspirador mensaje en redes: “Esto es un sueño”

Fátima Bosch. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

A pocas horas de haber sido coronada como Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch compartió un mensaje de profundo agradecimiento y reflexión en sus redes sociales, acompañado de una fotografía en la que aparece portando la corona que la consagra como la cuarta mexicana en ganar el certamen internacional. Su publicación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reacciones y generando una ola de orgullo nacional.

“Me siento súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración…”, escribió la tabasqueña, quien destacó que su triunfo no fue únicamente personal, sino también el resultado del apoyo de quienes creyeron en su proceso.

Aseguró que salir al escenario representando a México implicó una responsabilidad enorme, pero también una fuerza especial: “Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenia que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo. Ya no era solamente salir por mí, sino por todas esas personas que merecen tener una voz y ser escuchadas”.

Fátima Bosch comparte mensaje de agradecimiento en redes sociales. Foto: (Captura de pantalla)

El mensaje, cargado de emotividad, también estuvo dirigido a las niñas y jóvenes latinoamericanas que ven en ella una inspiración.

Bosch les dedicó un consejo que se ha replicado ampliamente en redes: “A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr. Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor. Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo”.

Su publicación fue recibida como un recordatorio del impacto social que Miss Universo busca promover a través de sus ganadoras.

Antes de salir a la competencia, la modelo mexicana había compartido una fotografía en donde aparecía una bandera de México junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe con el texto “¡Es hoy!”. Este mensaje fue recibido por la audiencia que le deseó buena suerte y la acompañó desde su país natal en su más reciente triunfo.

Fátima Bosch compartió su fe antes del certamen. Foto: (Captura de Pantalla)

La coronación de Fátima Bosch tuvo lugar durante la 74ª edición de Miss Universo, celebrada en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. En un certamen que reunió a representantes de 120 países, la mexicana destacó desde el primer momento al gritar “¡Viva México!” durante la presentación inicial, encendiendo al público y marcando la energía que mantuvo a lo largo de toda la competencia.

Su avance fue consistente: primero fue anunciada en el top 30, luego en el top 12 y finalmente entre las cinco finalistas. En la fase de traje de baño desfiló con un diseño blanco con detalles dorados, donde su seguridad y presencia escénica llamaron la atención del jurado. Para la etapa de gala, Bosch lució un vestido rojo con motivos dorados y una capa larga, atuendo que se ha vuelto icónico entre los espectadores.

La Miss Universo mexicana compartió una foto en redes con la corona del certamen internacional. Foto: (@fatimaboschfdz/X)

Durante la ronda de preguntas y respuestas, respondió con firmeza sobre los retos de ser mujer en 2025 y sobre cómo utilizaría su título para empoderar a las jóvenes. Sus mensajes sobre autenticidad, valentía y la importancia de alzar la voz terminaron por consolidarla como la favorita.

Al final, tras quedar en competencia con Tailandia, su nombre fue anunciado como la nueva Miss Universo. Fátima Bosch rompió en llanto mientras era coronada, momento que se replicó en miles de hogares en México y que marcó un nuevo capítulo en la historia del país dentro del certamen.

Con 25 años, Bosch se une a la selecta lista de mexicanas que han conquistado el universo: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2021). Su mensaje en redes sociales reafirma el papel que busca asumir durante su reinado: una voz potente para las mujeres, un símbolo de autenticidad y un referente para las nuevas generaciones.