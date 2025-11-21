Perú

Habla Good pide a Magaly Medina que los adopte como sus ahijados y ella les da la razón: “Mejor los marrones”

La periodista contestó en vivo a la campaña de los conductores, quienes señalaron que sus anteriores “ahijados” la traicionaron y compartieron bromas sobre los motivos detrás de sus disputas en el mundo del espectáculo

Magaly Medina responde a Habla Good y dice que solo adoptará 'marrones'. Magaly TV La Firme/ El Chico de las críticas

La conductora de televisión Magaly Medina respondió en su programa Magaly TV La Firme a la solicitud de los integrantes de Habla Good, quienes le propusieron convertirse en sus “nuevos ahijados” en un tono humorístico. Este intercambio surge después de que Curwen, uno de los presentadores del mencionado espacio, recordara las rupturas públicas que ha tenido Medina con figuras del espectáculo nacional como Rodrigo González y Paco Bazán, ambos previamente bautizados como “ahijados” televisivos de la periodista.

Durante la emisión de Habla Good, los conductores hicieron alusión a los desencuentros entre Magaly Medina y quienes alguna vez formaron parte de su círculo cercano. “Adóptanos a nosotros, Magaly. Nosotros podemos ser tus sobrinos, querida. Mira, confiaste en Peluchín, te traicionó. Confiaste en Paco Bazán, te traicionó. ¿Qué tienen en común? Son blancos”, expresaron los conductores, haciendo referencia tanto a González como a Bazán.

El argumento expuesto en el programa apuntó a que Magaly Medina ha enfrentado conflictos con figuras del medio con tez blanca, mientras que con otros de ascendencia mestiza o tez más oscura no se ha registrado ese tipo de desencuentros.

Los comentarios incluyeron menciones a otros personajes del espectáculo, como Jessica Newton, con quien la periodista también mantiene una distancia pública. “Se peleó también con su amiga, que también es blanca, Jessica Newton”, remarcaron los conductores. En contraste, los integrantes de Habla Good sostuvieron que quienes se mantienen en buenos términos con Medina, como el caso de Jorge Luna, presentan rasgos físicos diferentes. “Ellos no la traicionan porque son marrones”, indicaron durante la grabación del espacio, generando un ámbito de risas entre los presentes.

Habla Goog le pide a
Habla Goog le pide a Magaly Medina que los adopte como sus ahijados.

Magaly Medina no descarta aceptar pedido

Ante la campaña impulsada en Habla Good para que la conductora las adopte como “ahijados”, Magaly Medina decidió pronunciarse durante la última edición de su programa en ATV. En tono irónico y sumando a la conversación, la periodista afirmó: “No cualquiera. Ya no, no, no. Sí tiene razón, ah, mejor los marrones. Yo amo a mi ahijado Jorge Luna. Sí, sí. Los marrones. Sí, sí. Tienes razón”, siguiendo el juego de los conductores.

Esta respuesta fue tomada tanto como una confirmación de su postura como una forma de mantener el humor respecto a la dinámica de “madrinazgos” televisivos.

Medina señaló también la necesidad de ser más cautelosa antes de aceptar a nuevos “ahijados” mediáticos, debido a las experiencias previas que derivaron en conflictos y alejamiento con varias figuras del entretenimiento. “Seriamente voy a comenzar a cambiar y voy a hacer un poquito más exhaustiva a la hora de aceptar mis madrinazgos”, declaró en el set de su programa. Este mensaje alude de forma directa a los recientes enfrentamientos y rupturas públicas con personajes de la televisión peruana, como es el caso de Paco Bazán.

Magaly Medina llamaba ahijado a
Magaly Medina llamaba ahijado a Paco Bazán. IG.

Rodrigo González, el primer ahijado de Magaly Medina

La relación entre Magaly Medina y Rodrigo González, una de las duplas más comentadas del espectáculo peruano, llegó a un punto de quiebre definitivo tras años de tensiones, reconciliaciones y nuevas disputas. Lo que empezó como una sólida amistad profesional —cuando Magaly “amadrinó” a un joven Rodrigo de 16 años en 1998— terminó convirtiéndose en una rivalidad marcada por diferencias laborales, malentendidos y competencia en pantalla.

A lo largo del tiempo, ambos conductores vivieron etapas de cercanía y distanciamiento, pero la ruptura se intensificó desde 2015. Las discrepancias por sus estilos televisivos, la presión del rating y rumores en torno al entorno personal de Medina deterioraron aún más el vínculo. Rodrigo llegó a afirmar que la conductora habría frenado su ingreso a ATV, lo que consideró una traición profesional.

Magaly Medina y fuerte enfrentamiento
Magaly Medina y fuerte enfrentamiento con Rodrigo González. Composición Infobae Perú

La tensión volvió a estallar en 2024, cuando González criticó a Magaly por la cobertura del caso Andrés Hurtado. Ella respondió contundente, advirtiendo acciones legales contra quienes intentaran vincularla a irregularidades.

Aunque en 2015 y 2020 lograron reconciliarse públicamente, las heridas acumuladas pusieron fin a una amistad que marcó época en la televisión peruana. Hoy en día podemos ver las abiertas críticas del conductor de TV a su otrora madrina, y viceversa.

Magaly Medina y Rodrigo González
Magaly Medina y Rodrigo González han protagonizado fuertes enfrentamientos más de una vez.

