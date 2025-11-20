Perú

Magaly Medina lapida a Luigui Carbajal por parodiar su ampay en hotel, pero advierte: “Hay cosas que toman su tiempo probar”

El músico intentó tomar el caso con humor, pero los gestos y sus explicaciones despertaron más sospechas entre el público

Estallan dudas sobre Luigui Carbajal: Magaly revela inconsistencias en su versión del hotel. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche volvió a encenderse en el set de ‘Magaly TV, La Firme’ cuando Magaly Medina abrió su programa este 19 de noviembre con una fuerte advertencia para todas las mujeres que, como señaló con ironía, alguna vez han sido “ciegas, sordas y mudas” frente a una posible infidelidad.

Con música de cumbia sonando de fondo, la conductora ironizó con la letra que parecía describir a la perfección el reciente escándalo protagonizado por Luigui Carbajal, quien fue captado ingresando a un hotel en Lince en circunstancias que han dejado más preguntas que respuestas.

Mientras la melodía seguía, Magaly interrumpió el ambiente musical para recalcar que esta era la canción que “debería cantar la esposa de Luigui”, pues, según ella, ninguna mujer debe confiar ciegamente y todas deben aprender de los casos que la televisión, y especialmente su programa, han expuesto en más de dos décadas.

La conductora recordó que su equipo tiene una verdadera “maestría en infidelidades” y que han analizado durante años los comportamientos de figuras de la farándula que tratan de negar lo evidente.

Magaly fue directa: “No traten nunca de salvar a un mentiroso”. Y con ese mensaje, dio pase al caso que esta semana tiene en el ojo del huracán al excantante de Skándalo. Las cámaras de su programa captaron a Luigui Carbajal ingresando a un hotel el pasado 18 de septiembre y, según él, su presencia en el lugar no tenía ninguna connotación comprometedora: solo había ido a “grabar un pódcast”.

Usuarios en redes sociales no cree en Luigui Carbajal

La explicación no convenció a Magaly. Tampoco convenció al público, como quedó demostrado en los cientos de comentarios que inundaron las redes luego de que el propio Luigui intentara bromear sobre el tema.

Él y una compañera de radio grabaron un video parodiando su ingreso al hotel, pidiendo una habitación como si fuera una escena cómica y repitiendo que solo estaban allí para grabar. Sin embargo, la burla terminó volviéndose en su contra.

En el sketch, su compañera le pregunta qué harán por el Día del Hombre. “Vamos a grabar un pódcast”, responde Luigui. Acto seguido, pide una habitación, solicita luces bajas, jacuzzi, cama de agua y hasta un número específico. La exageración parecía buscar risa, pero Magaly y los televidentes interpretaron otro mensaje: una burla a la inteligencia del público.

“Él cree que todos somos tontos”, afirmó Magaly, mostrando los comentarios de la gente: “Ese cuento solo tu flaca te cree”, “Pudo conectarse desde su casa”, “Ya, y yo soy cura”. Según la conductora, tomarse el pelo a uno mismo puede funcionar en ciertos casos, pero no cuando los hechos hablan más fuerte que el chiste.

Magaly remarcó que la supuesta grabación del pódcast no tenía sentido. “Tú vas a un estudio, no a un telo”, dijo sin filtros. “Te pudiste haber conectado desde tu casa, desde la radio, desde el baño, desde un café, desde donde sea. No necesitabas rentar una habitación en un hotel para parejas”. Además, señaló que durante la transmisión que Luigui realizó desde el hotel hubo “gestos y señales que hablan por sí solas”, insinuando que no estaba solo, pese a que él afirma lo contrario.

Mientras tanto, Luigui Carbajal decidió responder a las críticas en una entrevista con Trome. En tono relajado, aseguró que todo había sido exagerado y que tanto él como su esposa estaban tranquilos. “Sí, ella sabía que iba a grabar un pódcast. No había nada oculto”, declaró. También dijo tener conversaciones y pruebas del horario en el que se realizó la supuesta grabación.

Sin embargo, la versión de Luigui no ha logrado acallar las especulaciones. Su intento de humor fue visto como un intento de minimizar el problema, lo cual terminó por alimentar aún más la desconfianza. Para Magaly, la inconsistencia es evidente: “Hay cosas que desgraciadamente toman su tiempo probar”, dijo, dejando caer un mensaje que muchos interpretaron como advertencia. En la televisión, aseguró, abundan los personajes que niegan hasta el final, aunque la verdad tarde o temprano termine por salir.

Con su característico estilo frontal, Magaly cerró el segmento recordando que su audiencia ha aprendido con los años y que los intentos de verles la cara ya no funcionan como antes. Y mientras anunciaba una pausa para regresar con más detalles del caso, la intriga quedó instalada: ¿realmente Luigui estaba grabando un pódcast o intentaba esconder algo más?

