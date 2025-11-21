Perú

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘Sol de Acapulco’ está devaluado”

La expareja de Laura Spoya fue presentado en una fiesta en Lima, pero la periodista desmontó su imagen de empresario y aseguró que no sería dueño de los negocios que presume en redes

“Mi suegra entraba y cambiaba el aire acondicionado”: Laura Spoya recuerda episodios incómodos con exparejas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reciente aparición de Brian Rullan en una fiesta en Lima volvió a poner su nombre en el foco mediático, esta vez no por su vida sentimental o familiar, sino por la forma en la que fue presentado ante los asistentes: como “el Sol de Acapulco”, un título que generó carcajadas, ironías y un largo comentario de Magaly Medina, quien no dejó pasar la oportunidad de poner en duda la imagen de emprendedor que el mexicano proyecta en redes sociales.

Rullan llegó solo al evento, sin la compañía de Laura Spoya, y según los videos difundidos en redes, se le vio ‘toneando como soltero’, disfrutando del ambiente y participando incluso en actividades gastronómicas, ya que —como mostró él mismo— estaba explorando la posibilidad de emprender en el negocio de tacos peruanos durante su estadía en Lima.

Pero lo que más ruido generó fue la presentación que hizo uno de los organizadores del evento, describiéndolo como si fuera un magnate dueño de decenas de locales nocturnos en Acapulco, una imagen que —según el programa de espectáculos— estaría bastante lejos de la realidad.

Magaly Medina destruye a Brian
Magaly Medina se burla de Brian Rullan

Desde su set, Magaly Medina no solo se burló del pomposo título, sino que hizo un repaso detallado de la vida del mexicano, recordando incluso las reflexiones recientes de Laura Spoya, quien habló sobre hombres “inmaduros” y experiencias familiares difíciles durante su matrimonio.

Para la periodista, este comentario podría haber sido una indirecta directa a Rullan:“¿Con qué clase de niño se habrá metido esta muchacha que… y las suegras iban y en su casa hacían lo que les daba su gana, no? Porque se supone que un hombre adulto no va a dejar que la mamita venga a intervenir y a mandonear en su casa. En una familia establecida, los que comandan la casa son la pareja. Nadie más.”

La conductora continuó señalando la posibilidad de que Laura haya tenido que convivir con una dinámica familiar absorbente en Acapulco: “Ella vivía en un edificio familiar, donde en un piso vivía la suegra y el suegro, en otro el cuñado… y de repente la mamá entraba y le cambiaba el aire acondicionado, como ella misma menciona. Esa situación es culpa del esposo que no le pone límites a su madre. Uno como nuera no va a poner límites: el que tiene que hacerlo es el hijo, el hombre de la casa.”

Magaly Medina destruye a Brian
Magaly añadió entre risas que Laura dijo haber tenido varios casos de “mamíticos”, insinuando que quizá Rullan caía dentro de ese perfil. Luego, al retomar el tema central, la periodista cuestionó la veracidad del personaje público que Brian intenta construir en redes, en las que se describe como “emprendedor de Acapulco” y dueño de múltiples establecimientos nocturnos.

Medina revisó en pantalla la descripción que Rullan coloca en su Instagram, donde enumera locales como Palladium, Hanna, Sand Club, Terraza, Toni’s Bistro, Lucía, Paradiso Beach Club, República, Santana’s, Bambú y otros puntos más.

Sin embargo, la investigadora de espectáculos aclaró: “Creo que realmente el dueño es el padre o los padres de él. Él no es el dueño. Tú eres el hijo del dueño, pero no el dueño. Si tuviera 100 discotecas y tres anticucherías, estoy segura de que no estaría haciendo tacos en Lima y seguiría casado con Laura Spoya.”

Y remató con ironía: “Yo creo que ese sol está bien devaluado. ¡Ay, qué mala! Es buena gente el Brian, yo lo conozco, pero no hay perfectos.”

Magaly Medina destruye a Brian
