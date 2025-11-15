Perú

Accidente en Barranco: camioneta se empotra contra el cerro y rompe geomalla en la bajada Armendáriz

El choque generó congestión vehicular debido al cierre de un carril en la Costa Verde. Se recomienda a los conductores que transitan por esta vía tomar precauciones

Un aparatoso accidente se registró en las primeras horas del sábado en la bajada de Armendáriz, en el distrito de Barranco, donde una camioneta terminó empotrada contra el cerro que bordea la vía hacia la Costa Verde. Según informó la Policía de la comisaría de Barranco, el conductor se habría quedado dormido mientras descendía por la pendiente, perdiendo el control del vehículo.

Un equipo de TV Perú llegó al lugar y pudo comprobar que el impacto fue tan fuerte que la parte delantera de la camioneta quedó completamente destruida. El parachoques, el sistema de luces, el capó y gran parte de la carrocería resultaron con daños graves. El parabrisas también terminó totalmente quebrado, al igual que los espejos laterales y varios componentes del vehículo.

A pesar del estado en el que quedó la unidad, los agentes policiales indicaron que el conductor no sufrió heridas de gravedad, lo que permitió que pudiera salir del automóvil por sus propios medios. Poco después, una grúa llegó hasta el punto del accidente para poder retirar la camioneta y habilitar nuevamente el tránsito.

Costa Verde: accidente en Barranco
Costa Verde: accidente en Barranco daña muro de contención y causa

La Policía Nacional resguarda la zona mientras se realizan estas labores, ante la posibilidad de que algún elemento desprendido del cerro o del automóvil pudiera representar riesgo para los demás conductores.

El choque derribó geomallas

Uno de los aspectos que más preocupan a las autoridades es que el choque no solo dañó la camioneta, sino que también derribó parte de las geomallas y estructuras de contención instaladas en el cerro. Estas mallas cumplen un rol fundamental en la zona: evitar que rocas, tierra y sedimentos desciendan hacia la vía rápida que conecta con la Costa Verde.

En las imágenes registradas tras el accidente se aprecia un tramo de la rejilla metálica completamente desprendido, además de un bloque de concreto y fierros que cedieron por el impacto del vehículo. La estructura quedó abierta, dejando expuesta una parte vulnerable del cerro.

Choque en la bajada Armendáriz
Choque en la bajada Armendáriz deja un carril cerrado y genera fuerte congestión en la Costa Verde. Foto: captura TV Perú

La Policía pidió que la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Barranco intervengan de manera urgente para restituir la geomalla y reforzar la contención, sobre todo ahora que el clima empieza a cambiar y aumentan las lloviznas en la franja costera. Estos cambios generan humedad en el terreno y pueden facilitar que rocas y tierra se desprendan, incrementando el riesgo de deslizamientos.

Tráfico lento y carril cerrado en la Costa Verde

El choque también provocó congestión vehicular en la Costa Verde. La Policía Nacional cerró uno de los carriles mientras se realizaban las labores para retirar la camioneta y evaluar los daños en la infraestructura de seguridad. Esto generó tráfico lento, especialmente en dirección hacia Chorrillos, donde los vehículos debían circular por un solo carril.

Los autos pasaban por un estrecho espacio habilitado a un lado del accidente, mientras los agentes dirigían el tránsito para evitar nuevos incidentes. Se recomendó a los conductores que salían temprano de sus hogares tomar previsiones y considerar rutas alternas, debido a que el cierre parcial de la vía mantenía la congestión durante varios minutos.

Caída de malla de seguridad
Caída de malla de seguridad tras accidente complica la circulación en la Costa Verde. Foto: captura TV Perú

Una vez retirada la camioneta, la Policía indicó que corresponderá a la Municipalidad de Lima coordinar la reparación inmediata de las geomallas. Hasta entonces, el carril afectado seguirá restringido para prevenir que posibles deslizamientos pongan en riesgo a los conductores.

