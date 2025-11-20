Convocatoria de becas para estudiar en Canadá: ¿Cuáles son los requisitos y los beneficios?

Se seleccionarán cinco beneficiarios: tres para maestría y dos para doctorado, quienes deberán asumir los gastos de manutención, ya que la exoneración solo cubre tasas académicas - Créditos: Andina.

El Gobierno de Quebec, en Canadá, abrió la convocatoria Exenciones Quebec Invierno 2026, dirigida a peruanos que desean cursar estudios de maestría o doctorado en universidades reconocidas de esa provincia.

Esta iniciativa ofrece apoyo económico bajo la modalidad de exoneración del pago de tasas académicas complementarias para estudiantes extranjeros y busca ampliar las oportunidades para profesionales interesados en especializarse en el exterior. Las inscripciones virtuales y gratuitas están disponibles hasta las 23:59 horas del jueves 11 de diciembre de 2025.

La comunicación oficial llegó a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad que colabora con la promoción de la convocatoria como parte del compromiso por fortalecer los lazos de cooperación internacional y ampliar el acceso a estudios de posgrado para ciudadanos peruanos.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, alentó a la comunidad académica a participar, resaltando la importancia de aprovechar esta oportunidad que elimina el pago de tasas complementarias, concepto que corresponde a los impuestos aplicados a estudiantes extranjeros y cuyos importes suelen incrementar significativamente el costo de la formación.

En esta edición de las Exenciones Quebec Invierno 2026, serán seleccionados cinco ganadores: tres para programas de maestría y dos para doctorado. Los elegidos accederán a la exoneración de tasas adicionales durante la duración regular de los estudios: hasta dos años para maestría y hasta tres años para doctorado.

No obstante, el resto de gastos académicos y de manutención deberán ser asumidos por el propio estudiante, ya que el Estado peruano no financia la convocatoria y el Gobierno de Quebec solo cubre las tasas complementarias.

¿Cuáles son los requisitos?

El proceso de postulación se realiza exclusivamente de manera virtual. Los requisitos para quienes deseen postular quedan detallados a continuación, en formato vertical:

Contar con pasaporte peruano vigente

Haber sido admitido o estar matriculado en un programa de maestría o doctorado para el que se solicita la exoneración

Poseer grado académico de bachiller como mínimo

Demostrar dominio de inglés y/o francés con nivel intermedio como mínimo

Presentar un ensayo (máximo 500 caracteres) sobre los planes a futuro y el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos

¿Cuáles son los documentos obligatorios?

El candidato debe completar y presentar la siguiente documentación:

Formato de Datos Personales y Declaración Jurada (Anexo I)

Formulario de Solicitud para la Asignación de Exenciones de Tasas Adicionales de Matrícula (Anexo II), llenado y firmado a mano

Ensayo solicitado

Documentación académica y de idioma correspondiente

Los documentos deben enviarse en un solo archivo PDF, a través de la mesa de partes de Pronabec (LINK). El detalle sobre el orden de los documentos y pasos del proceso puede consultarse enen este ENLACE.

Se otorgarán puntajes adicionales a quienes acrediten haber pertenecido al tercio superior durante el pregrado o posean un título profesional. También será evaluado el perfil profesional y la calidad del ensayo presentado.

Para información adicional sobre esta convocatoria, se puede consultar la página oficial de Exenciones Quebec (LINK), escribir a becas.canalizadas@pronabec.gob.pe o comunicarse al (01) 612-8230, anexo 205. También se publican otras oportunidades internacionales en esta página web (ENLACE) y por WhatsApp al 914 121 106.