Perú

Convocatoria de becas para estudiar en Canadá: ¿Cuáles son los requisitos y los beneficios?

La iniciativa otorga exoneraciones para cursar estudios de posgrado, lo que representa una disminución considerable en los gastos académicos de los beneficiarios

Guardar
Se seleccionarán cinco beneficiarios: tres
Se seleccionarán cinco beneficiarios: tres para maestría y dos para doctorado, quienes deberán asumir los gastos de manutención, ya que la exoneración solo cubre tasas académicas - Créditos: Andina.

El Gobierno de Quebec, en Canadá, abrió la convocatoria Exenciones Quebec Invierno 2026, dirigida a peruanos que desean cursar estudios de maestría o doctorado en universidades reconocidas de esa provincia.

Esta iniciativa ofrece apoyo económico bajo la modalidad de exoneración del pago de tasas académicas complementarias para estudiantes extranjeros y busca ampliar las oportunidades para profesionales interesados en especializarse en el exterior. Las inscripciones virtuales y gratuitas están disponibles hasta las 23:59 horas del jueves 11 de diciembre de 2025.

La comunicación oficial llegó a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad que colabora con la promoción de la convocatoria como parte del compromiso por fortalecer los lazos de cooperación internacional y ampliar el acceso a estudios de posgrado para ciudadanos peruanos.

El proceso de postulación es
El proceso de postulación es virtual y gratuito y exige requisitos como pasaporte peruano vigente, grado de bachiller, dominio intermedio de inglés o francés, y un ensayo sobre expectativas académicas - Créditos: Andina/Composición Infobae.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, alentó a la comunidad académica a participar, resaltando la importancia de aprovechar esta oportunidad que elimina el pago de tasas complementarias, concepto que corresponde a los impuestos aplicados a estudiantes extranjeros y cuyos importes suelen incrementar significativamente el costo de la formación.

En esta edición de las Exenciones Quebec Invierno 2026, serán seleccionados cinco ganadores: tres para programas de maestría y dos para doctorado. Los elegidos accederán a la exoneración de tasas adicionales durante la duración regular de los estudios: hasta dos años para maestría y hasta tres años para doctorado.

No obstante, el resto de gastos académicos y de manutención deberán ser asumidos por el propio estudiante, ya que el Estado peruano no financia la convocatoria y el Gobierno de Quebec solo cubre las tasas complementarias.

El Gobierno de Quebec lanzó
El Gobierno de Quebec lanzó la convocatoria Exenciones Quebec Invierno 2026 para peruanos interesados en realizar maestrías o doctorados en universidades de la provincia - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los requisitos?

El proceso de postulación se realiza exclusivamente de manera virtual. Los requisitos para quienes deseen postular quedan detallados a continuación, en formato vertical:

  • Contar con pasaporte peruano vigente
  • Haber sido admitido o estar matriculado en un programa de maestría o doctorado para el que se solicita la exoneración
  • Poseer grado académico de bachiller como mínimo
  • Demostrar dominio de inglés y/o francés con nivel intermedio como mínimo
  • Presentar un ensayo (máximo 500 caracteres) sobre los planes a futuro y el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos
El Gobierno de Quebec lanzó
El Gobierno de Quebec lanzó la convocatoria Exenciones Quebec Invierno 2026 - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los documentos obligatorios?

El candidato debe completar y presentar la siguiente documentación:

  • Formato de Datos Personales y Declaración Jurada (Anexo I)
  • Formulario de Solicitud para la Asignación de Exenciones de Tasas Adicionales de Matrícula (Anexo II), llenado y firmado a mano
  • Ensayo solicitado
  • Documentación académica y de idioma correspondiente

Los documentos deben enviarse en un solo archivo PDF, a través de la mesa de partes de Pronabec (LINK). El detalle sobre el orden de los documentos y pasos del proceso puede consultarse enen este ENLACE.

Se otorgarán puntajes adicionales a quienes acrediten haber pertenecido al tercio superior durante el pregrado o posean un título profesional. También será evaluado el perfil profesional y la calidad del ensayo presentado.

Para información adicional sobre esta convocatoria, se puede consultar la página oficial de Exenciones Quebec (LINK), escribir a becas.canalizadas@pronabec.gob.pe o comunicarse al (01) 612-8230, anexo 205. También se publican otras oportunidades internacionales en esta página web (ENLACE) y por WhatsApp al 914 121 106.

Temas Relacionados

becasCanadáPronabecperu-noticias

Más Noticias

Se conoció el rival de Bolivia en el repechaje para el Mundial 2026: se enfrentará a Surinam en semifinal

La ‘verde’ deberá superar al cuadro de Concacaf para seguir con la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de 31 años

Se conoció el rival de

⁠¿Habrá paro de transportistas mañana 21 de noviembre? No hay acuerdos y gremios se dividen

Las agrupaciones del sector aún no logran consenso sobre los días para aplicar la medida, mientras la inseguridad y los ataques a conductores mantienen en alerta a trabajadores y empresas

⁠¿Habrá paro de transportistas mañana

Nuevo estado de emergencia en Lima y Callao no incluirá toque de queda, confirma gobierno de José Jerí

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, había afirmado días atrás que no se iba a aplicar restricción de horario. “Eso creo que está descartado”, declaró

Nuevo estado de emergencia en

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.7 con epicentro en Junín

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde ocurren el 80% de los terremotos más fuertes del mundo

Temblor en Perú: sismo de

Se filtró nacionalidad del nuevo DT de Perú: el plan de Agustín Lozano y Jean Ferrari para Eliminatorias 2030

La Federación Peruana de Fútbol está en el última etapa para definir al nuevo técnico de la ‘blanquirroja’, tendría hasta diciembre para tomar una decisión. Conoce los detalles de las negociaciones

Se filtró nacionalidad del nuevo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nuevo estado de emergencia en

Nuevo estado de emergencia en Lima y Callao no incluirá toque de queda, confirma gobierno de José Jerí

Los 20 congresistas que blindaron a Betssy Chávez: así se cayó la inhabilitación por el golpe del 7 de diciembre

Daniel Urresti seguirá en prisión: PJ deja sin efecto ley de amnistía del Congreso y reafirma condena por caso Hugo Bustíos

Caso Qali Warma: Óscar Acuña fue el nexo entre Nilo Burga y gerente regional de Salud de La Libertad, según Fiscalía

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi plantea alza récord en presupuesto del Congreso: S/1.768 millones para 2026

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug cuenta como atraviesa

Melissa Klug cuenta como atraviesa su separación de Jesús Barco: “Muy difícil”

Paco Bazán asegura que no sabía de su salida del pódcast ‘Ni loco ni Santo’: “No recibí una comunicación formal”

Paco Bazán manda carta notarial a Erick Delgado y ordena retirar su imagen del pódcast tras despido: “Nunca me avisaron”

Pamela López afirma que Paco Bazán la cortejó, pero lo rechazó en discoteca: “Estaba bien alegrón, no era mi tipo”

Erick Delgado explica el motivo de la salida de Paco Bazán: “Hace ocho días no aparece en el pódcast ni contesta las llamadas”

DEPORTES

Se conoció el rival de

Se conoció el rival de Bolivia en el repechaje para el Mundial 2026: se enfrentará a Surinam en semifinal

Se filtró nacionalidad del nuevo DT de Perú: el plan de Agustín Lozano y Jean Ferrari para Eliminatorias 2030

Rodrigo Ureña en el radar de dos clubes históricos de Colombia: la condición de Universitario para marcar su salida

Bolivia vs Surinam: fecha de la semifinal del repechaje para el Mundial 2026

Se reveló que Universitario pagará millonario monto a César Vallejo por el pase de Jairo Vélez: “Pilar fundamental para la Copa Libertadores 2026″