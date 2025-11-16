Perú

Beca 18 2026: ¿Cuándo saldrán los resultados del examen de preseleccionados?

Este grupo de jóvenes accederán a la siguiente etapa para competir por las becas que cubren matrícula, pensión, alimentación, alojamiento, movilidad y materiales de estudio

Pronabec define fecha clave para
Pronabec define fecha clave para resultados del ENP y detalla los beneficios completos de Beca 18| Pronabec

El Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18 se realiza hoy domingo 16 de noviembre, con la participación de más de 97 mil jóvenes peruanos distribuidos en todo el país. Esta prueba representa el filtro principal que permite a los postulantes avanzar hacia la obtención de una de las 20 mil becas integrales para estudios universitarios, según detalla el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP) 2025 se publicarán el 22 de diciembre de 2025, fecha en la que se dará a conocer la lista oficial de preseleccionados. De esta manera, quienes integren esa nómina accederán a la siguiente etapa para competir por las becas que cubren matrícula, pensión, alimentación, alojamiento, movilidad y materiales de estudio.

Beca 18: lista de preseleccionados
Beca 18: lista de preseleccionados y apoyo integral en matrícula, pensiones y manutención| Pronabec

La publicación de los preseleccionados se realiza únicamente a través de los canales oficiales del Pronabec, por lo que se recomienda a los postulantes consultar la página web institucional para acceder a información veraz.

La evaluación se toma de manera simultánea en 180 locales ubicados en diversas regiones, incluidas zonas rurales y distritos de frontera. El ingreso al recinto de evaluación se habilita desde las 7:00 a. m. y se cierra a las 8:20 a. m. Solo se permite portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico.

Beca 18 brinda cobertura total,
Beca 18 brinda cobertura total, seleccionados esperan resultados del examen de preselección| Pronabec

Impedimentos para obtener la Beca 18

  • No se admite la postulación de quienes hayan cursado, culminado o estén cursando estudios superiores en universidades, institutos o escuelas pedagógicas o tecnológicas, tanto en Perú como en el extranjero, antes del 31 de diciembre del año de inscripción.
  • Excepción: La restricción anterior no aplica para participantes de la modalidad Repared, quienes pueden haber cursado o culminado estudios superiores, pero no pueden estar cursando actualmente.
  • Aquellos que hayan estudiado previamente, pero cuenten con una resolución o documento oficial de retiro total, no serán afectados por este impedimento.
  • No pueden postular quienes hayan sido beneficiados anteriormente con otra beca subvencionada por el Estado peruano para estudios de pregrado.
  • Quedan excluidos quienes hayan renunciado o perdido una beca o crédito gestionado, canalizado o subvencionado por Pronabec para estudios de pregrado.
  • No es posible acceder al programa si se detectó falsificación de información socioeconómica o académica para obtener o mantener una beca o crédito brindado por Pronabec.
  • Mantener deudas exigibles ante el Gobierno peruano, derivadas de la condición de becario o de créditos educativos del Ministerio de Educación, representa un impedimento.
  • Haber incumplido el Compromiso de Servicio al Perú impide participar en el proceso.
  • No pueden postular quienes sean becarios actuales o aspirantes a otra beca o crédito gestionado, canalizado o subvencionado por Pronabec para estudios de pregrado.

¿Cuáles son los beneficios de Beca 18?

La Beca 18 otorga una cobertura integral para los estudiantes seleccionados, incluyendo gastos académicos y no académicos durante toda la carrera.

Entre los costos académicos que cubre se encuentran la matrícula, el pago por examen o carpeta de admisión, las pensiones de estudios, la obtención de grado, título o equivalente y el curso de idioma inglés para quienes cursan estudios universitarios (cuando no forma parte de la malla curricular y desde el segundo año).

En cuanto a los gastos no académicos, la beca financia la alimentación, el alojamiento, materiales de estudio, vestimenta o uniformes, movilidad local, útiles de escritorio, una computadora portátil u otro equipo similar y el transporte interprovincial, según corresponda para la carrera y sede elegida.

