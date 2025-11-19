Perú

Violento crimen en la avenida Grau: dos agresores persiguieron a un hombre y lo abatieron a plena luz del día tras vaciar sus municiones

Agentes de Emergencia y peritos llegaron al lugar para iniciar las diligencias. Una cámara en la fachada será clave para reconstruir el crimen

La víctima fue interceptada por dos sujetos vestidos de blanco cuando descendió de su camioneta. Se hallaron once casquillos en la vía. La Fiscalía y Criminalística analizan las cámaras del área. (Facebook)

Un suceso violento alteró la actividad en una zona muy transitada del Cercado de Lima. En la intersección de las avenidas Abancay y Grau, a pocos metros del MALI, un hombre perdió la vida después de un ataque directo a plena tarde. El hecho ocurrió en un tramo donde decenas de personas realizaban compras o esperaban transporte. Varias cámaras de seguridad captaron el recorrido de la víctima y los pasos de quienes lo siguieron.

En las imágenes se observó que el hombre permanecía dentro de su camioneta, estacionada frente a una tienda de calzado. De un momento a otro, abrió la puerta y salió a toda prisa, mientras dos sujetos con polera blanca se aproximaban. Los disparos provocaron alarma inmediata cuando las ráfagas de balas impactan su vidrio delantero, por lo que trata de huir de sus atacantes en dirección al Hospital Grau. El sujeto intentó avanzar hacia la vereda, pero su cuerpo cayó unos metros después.

Los testigos describieron un ataque veloz, con múltiples disparos. En la vía se contaron once casquillos. Según los primeros datos policiales, la víctima recibió impactos cuando aún estaba en el vehículo y, al intentar alejarse, los atacantes continuaron el fuego hasta dejarlo tendido cerca de la cuadra 2 de la avenida Grau. Dos menores de edad estuvieron muy cerca del punto donde el cuerpo quedó inmóvil.

Datos preliminares de la Policía

Violento ataque a plena tarde
Violento ataque a plena tarde en la intersección de Abancay y Grau, una zona de alto tránsito del Cercado de Lima.

El parte de la División de Emergencia (Diveme) indicó que el suboficial de primera Edgar Luis Mamani Luque informó sobre el caso. El aviso ingresó cerca de las 3:30 de la tarde. Una unidad de rescate se dirigió a la cuadra 2 de la avenida, donde se confirmó la presencia de un hombre herido por impacto de proyectil. Los agentes intentaron darle asistencia, pero no presentaba signos vitales. El lugar quedó acordonado para evitar el paso de vehículos y peatones.

Once casquillos metálicos quedaron distribuidos en la pista y la vereda. Los peritos señalaron que los atacantes utilizaron armas de corto alcance con repetición rápida. La secuencia registrada evidencia que los dos sujetos vestían poleras de color blanco. Ambos avanzaron hacia el hombre con movimientos directos. El empresario cayó cerca de un muro donde un padre y sus dos hijos vendían golosinas.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, muestran que los menores se encontraban muy cerca de la línea de tiro. El padre reaccionó al instante para verificar que ninguno sufriera lesiones. La víctima no ha sido identificada, pero información preliminar de la Policía Nacional indica que cuenta con antecedentes policiales.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

