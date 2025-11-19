Perú

Shakira comparte fotos de su estadía en Lima: huacas, llamas de colores y desayuno peruano

La cantante colombiana publicó imágenes inéditas de su paso por Lima, donde exploró la cultura preinca y disfrutó de la gastronomía local durante sus tres conciertos en el Estadio Nacional.

“Gracias, Perú, por darnos tanto”, expresó Shakira al difundir sus mejores momentos de su reciente visita a Lima, donde ofreció tres conciertos memorables en el Estadio Nacional como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran’.

La cantante colombiana sorprendió al compartir imágenes inéditas que revelan cómo vivió sus días en la capital peruana, desde experiencias culturales hasta su gusto por la gastronomía local.

Shakira muestra su lado más andino con llamas de colores y accesorios peruanos

La primera foto difundida por la artista en Instagram se volvió tendencia en cuestión de minutos. En ella, Shakira aparece sonriente junto a peluches de llamas, caracterizados con chullos y collares andinos, un guiño directo al folclore peruano que los fans celebraron ampliamente.

Estas imágenes no solo muestran su cercanía con los elementos visuales de los Andes, sino también la intención de la artista de conectarse con las raíces culturales del país que la recibió con estadios llenos durante tres noches consecutivas.

Visita a la Huaca Pucllana y un encuentro especial con un perro peruano

Uno de los momentos más comentados fue la visita de Shakira al Museo de Sitio Pucllana, en Miraflores. La cantante posó entre los muros milenarios de adobe luciendo un pantalón café, polera castaño y zapatillas blancas, en un look casual con el que recorrió uno de los complejos arqueológicos más emblemáticos de Lima.

En sus publicaciones, también incluyó la fotografía de un viringo peruano, conocido como el “perro sin pelo”. Este animal, considerado patrimonio cultural del país, generó miles de comentarios por parte de usuarios que felicitaron a la artista por apreciar la fauna autóctona y visibilizarla ante sus más de 90 millones de seguidores.

Un desayuno peruano al estilo Shakira: chicharrón, tamal y camote frito

Otra postal imperdible fue la del desayuno típico peruano que la cantante disfrutó durante su estadía: café caliente acompañado de chicharrón, tamal y camote frito. La imagen, que rápidamente se volvió viral, despertó el orgullo gastronómico de los peruanos, quienes destacaron que la artista optara por uno de los platos más tradicionales y representativos de la cocina nacional.

En la misma serie de fotos, Shakira compartió imágenes de una cerámica de vicuña, chullos, mantos incas y otros elementos tejidos que ponen en evidencia su interés por el arte y la cultura textil del Perú.

La cantante acompañó las instantáneas con un mensaje especialmente emotivo:“Días con pirámides preincas, llamas multicolores, perros sin pelo y noches mágicas llenas de sentimiento y emoción. ¡Gracias, Perú, por darnos tanto!”

Shakira revela su fascinación por la cultura peruana: “Me encanta”

Durante su estancia, Shakira no solo se limitó a cumplir con su agenda artística. En declaraciones breves captadas por un reportero de Amor y fuego, la cantante confesó que estaba profundamente impresionada por lo que había aprendido sobre la historia y la cultura del país.

“Increíble. Me encanta. Saben, me encanta la cultura del Perú. He aprendido mucho sobre la cultura preinca, de los orígenes de Lima. Así que estoy muy contenta acá. Muchas gracias. Un besito”, dijo desde la ventana de su camioneta, luciendo gafas oscuras y mostrando su habitual sencillez.

Previo al tercer show, Shakira también saludó desde el vehículo que la trasladaba al Estadio Nacional:“Increíble, increíbles los conciertos. Lo estoy pasando genial”, afirmó, agradecida por la recepción del público peruano.

Shakira confiesa su fascinación por la época preinca: “Me encanta toda la cultura del Perú”. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Su mensaje al público en el Estadio Nacional

El segundo concierto de Shakira, realizado el 16 de noviembre, fue uno de los más comentados en redes sociales. Ante más de 40 mil asistentes, la cantante dedicó palabras especiales al público peruano:

“Hoy es nuestra segunda vuelta aquí en este país tan querido para mí. Gracias, Perú, por esperarme. Estoy feliz de verlos. No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada peruana. Lima, esta noche somos uno”, expresó entre aplausos.

La artista también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la soltería y la fuerza femenina, en coherencia con la temática de su gira.

Antes para las mujeres no era lo mismo. Yo nunca estuve de acuerdo”, comentó al introducir uno de sus temas.

En otro momento de la noche, Shakira dejó una reflexión para los fans: “Saben que para mí no ha sido fácil en estos últimos años, pero de las caídas nadie se salva. Lo que sí sé es que cada vez que nos caemos, nos levantamos más fuertes… y un poquito más ardientes. Bienvenidos a Las mujeres ya no lloran, dijo antes de tomar su guitarra e interpretar Don’t Bother.

