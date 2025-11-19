¿Quién es Macarena Argote, la joven actriz y modelo que interpreta a la hija de Claudia Llanos en ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Macarena Argote ha pasado por diversas producciones hasta llegar a Al Fondo Hay Sitio.

Macarena Argote es una de las nuevas promesas de la actuación peruana. Con tan solo 13 años, la joven artista ya ha conquistado al público gracias a su carisma, talento y presencia en importantes producciones nacionales. Aunque muchos la reconocen como “Angelita” en la exitosa serie Al Fondo Hay Sitio, su trayectoria comenzó antes y continúa expandiéndose con fuerza.

Su primer papel en televisión fue como Patty, en la serie Los otros Concha, donde sorprendió por su naturalidad frente a cámaras y su rápida adaptación al formato. Desde entonces, ha participado en proyectos como Nina de Azúcar y ha logrado consolidarse como una de las actrices infantiles con mayor proyección en el país.

Además de su carrera en la actuación, Macarena también ha destacado en el mundo del modelaje y los certámenes infantiles. En 2022, obtuvo el título de Little Mesoamerica Internacional, reconocimiento que impulsó aún más su desarrollo artístico y reforzó su imagen como una figura con disciplina y versatilidad.

Es muy activa en redes sociales, donde cuenta con más de 65 mil seguidores en Instagram. Mientras que en TikTok la siguen más de 135 mil usuarios. Publica videos suyos bailando como también detalles de su carrera como actriz e influencer.

Es panelista del podcast oh.klam, junto a más figuras de su generación. Además, apoya campañas sociales. Actualmente, está participando en una intriga, donde cambió su nombre por “Solidaridad” en redes sociales. Pese a que no se ha develado el motivo, se especula que es parte de una campaña social.

Premiada como ‘Niña Talento 2025′

En el mes de noviembre, Macarena Argote fue reconocida como “Niña Talento 2025” durante el 7° Festival de la Niña, evento organizado en el marco del Día Internacional de la Niña proclamado por la ONU.

Durante la ceremonia, recibió un diploma especial enviado por el congresista Ilich López Ureña, tercer vicepresidente del Congreso de la República, quien resaltó su prometedor desarrollo artístico. La representante del festival, Bertha Chávez, también destacó su desempeño:“Macarena es un ejemplo para todas las niñas del Perú. Tiene una energía increíble y un futuro brillante. Ella demuestra que el talento no tiene edad”, afirmó.

En el evento, Macarena cautivó con su ternura y su característica sonrisa que ha conquistado a miles de televidentes. Agradecida y emocionada, expresó que seguirá esforzándose con humildad y pasión para cumplir sus metas en el arte.

Macarena Argote fue reconocida como 'Niña Talento 2025'.

El Festival de la Niña, organizado por la Escuela de Talento y Modelaje ModelsPerú, tiene como objetivo visibilizar el potencial de niñas peruanas en diferentes ámbitos, desde el arte hasta la ciencia y la educación. En este contexto, el reconocimiento a Macarena no solo celebra sus logros, sino que impulsa su rol como inspiración para otras niñas que sueñan con alcanzar metas similares.

¿Cuál es el papel de Macarena Argote en Al Fondo Hay Sitio?

Macarena Argote Rivera interpreta a Angelita, la hija de Claudia Llanos, uno de los personajes más icónicos y temidos de Al Fondo Hay Sitio. Su llegada a la nueva temporada generó sorpresa entre los seguidores de la serie, quienes rápidamente acogieron con cariño al personaje interpretado por la joven actriz.

Tras revelarse su participación, Macarena expresó su gratitud en redes sociales, destacando lo feliz que se siente por la recepción del público. “Muchas gracias por ver la novela, apoyarme y el recibimiento tan lindo que estoy teniendo en AFHS. Me está gustando mucho la actuación y cada día trabajo en mí misma para poder darles un mejor resultado”, señaló en Instagram, invitando también a sus seguidores a acompañar su crecimiento artístico.

Sobre su ingreso a la popular ficción, Macarena contó que la oportunidad llegó gracias a sus redes sociales. La producción de Al Fondo Hay Sitio la contactó por Instagram para convocarla a un casting, propuesta que aceptó de inmediato con entusiasmo. “Lo hice con todas las ganas del mundo y ahora estamos aquí dándolo todo”, comentó.

La actriz destaca que interpretar a la hija de Claudia Llanos implica asumir un papel intenso y con historia, lo que la motiva a prepararse continuamente. Para ella, este personaje representa un reto emocionante y una plataforma para seguir consolidándose en la actuación.

Macarena Argote es Angelita en Al Fondo Hay Sitio. IG