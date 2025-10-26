Mayra Couto confiesa que solo volvería a ‘Al fondo hay sitio’ para una aparición especial y no como parte del elenco fijo. Video: Mood Cast

Mayra Couto sorprendió al manifestar su interés en volver a interpretar a Grace Gonzales en la exitosa serie Al fondo hay sitio, durante una entrevista que brindó al programa de streaming Mood Cast. Sin embargo, Couto fue enfática al señalar que solo aceptaría una participación breve y significativa, dejando en claro que descarta un retorno permanente.

“Sí, pero siempre he dicho que sería bonito hacer una que otra escenita, una cosa así pequeña. Me gustaría mucho”, expresó durante la entrevista en Mood Cast. La actriz, recordada por el público peruano por su carisma y talento en la serie, aclaró que su disposición está condicionada a que se trate de un momento puntual y relevante para la historia, y no a una reincorporación estable al elenco ni algo forzado.

Mayra Couto explicó cuál es su verdadero interés detrás de su regreso a ‘AFHS’

El interés de Mayra Couto por un regreso especial siempre ha generado expectativa entre los seguidores de la serie. En Mood Cast, la actriz insistió en que su deseo se limita a una aparición especial, y pidió que no se malinterprete su postura: “No lo digan así, es que después parece que yo estuviera por todos lados diciendo ‘quiero regresar’”.

Además, en declaraciones recogidas por América TV, Couto expresó su entusiasmo por la posibilidad de reencontrarse con los nuevos personajes: “A mí me encantaría, si pudiera ser Grace y su mamá (Mónica Sánchez) en Canadá, genial. No sé si regresaría, pero sí, conocer a los nuevos personajes, ¿quién sabe? No me ilusiones, por favor. No lo sé, yo estoy aquí bonita y gordita así que cualquier cosa me avisan”.

El vínculo de Mayra Couto con Al fondo hay sitio ha estado marcado por experiencias complejas. Su salida en 2015 estuvo influida por situaciones difíciles junto a Andrés Wiese, con quien compartía escenas. La actriz ha sido abierta sobre las incomodidades vividas y cómo estas afectaron su decisión de alejarse de la producción. Además, la trama actual de la serie sitúa a Grace y a su madre Charito en Canadá, lo que complica un retorno inmediato de ambos personajes.

Couto ha manifestado que le hubiera gustado coincidir nuevamente con Mónica Sánchez, pero la actriz que interpretó a Charito también dejó el elenco para seguir otros proyectos. A pesar de estos obstáculos, la intérprete no descarta la posibilidad de una aparición especial en el futuro, siempre que las circunstancias lo permitan.

En el plano personal, Mayra Couto ha compartido que su vida sentimental y profesional atraviesa un buen momento. La actriz mencionó que disfruta de la tranquilidad y el cariño en su relación de pareja, y que actualmente prioriza su trabajo en publicidad y sus proyectos como productora y actriz. Además, dejó claro que no volvería a trabajar con Andrés Wiese, por lo que su presencia en el elenco sería un factor determinante para aceptar o rechazar una invitación a la serie.

Mayra Couto responde a la polémica por la campaña de cáncer de mama

La participación de Mayra Couto en una campaña de prevención contra el cáncer de mama también generó debate en los medios peruanos. La controversia surgió a raíz de las críticas de Natalia Salas, actriz y sobreviviente de cáncer de mama, quien cuestionó la autenticidad de las campañas que simulan cicatrices de mastectomía. Salas calificó estas acciones como una “burla” y una “falta de respeto” hacia quienes han atravesado la enfermedad.

En Mood Cast, Couto abordó la polémica y explicó su propia experiencia con el cáncer de tiroides. “Yo también pensé que iban a usar mi propia cicatriz porque se nota bastante desde aquí hasta el cuello. Es del cáncer que tuve de tiroides”, relató. La actriz reconoció que, aunque su caso es diferente al de la mastectomía, el miedo y el impacto emocional son similares.

Defendió el objetivo de la campaña, titulada “Cicatrices que salvan”, y subrayó que muchas de las participantes han pasado por distintos tipos de cáncer. “El foco de la campaña es que tus cicatrices, porque se te va a hacer una cicatriz por quitarte el cáncer y eso te va a salvar. Entonces, por eso se llama Cicatrices que salvan. La campaña ayuda también a que haya más personas que puedan hacerse chequeos”, explicó en Mood Cast.

Sobre su relación con Natalia Salas, Couto indicó que no mantiene un contacto cercano, pero entiende que la actriz haya sido buscada para participar en la campaña debido a su activismo en la lucha contra el cáncer. “Yo la he visto en la Liga, la he visto en eventos de Por un Perú Sin Cáncer también. Entonces, yo sí me imagino que la deben haberla buscado, pero debe haber estado muy ocupada estos últimos meses. Igual hacen campañas todo el año”, comentó.