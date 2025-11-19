Municipalidad de SMP lanza más de 100 vacantes de trabajo: hay puestos para secundaria incompleta y sueldos de hasta S/ 8.500

La Municipalidad de San Martín de Porres (SMP) abrió una nueva convocatoria laboral CAS noviembre 2025 con un total de 109 plazas dirigidas a personas con secundaria, estudiantes técnicos y profesionales titulados. Los puestos ofrecen sueldos que van desde S/ 1.700 hasta S/ 8.500, y cada vacante tiene una fecha de cierre distinta, por lo que los postulantes deben revisar con cuidado los plazos.
La publicación oficial se realizó el 17 de noviembre de 2025, e incluye cargos operativos, administrativos y de seguridad ciudadana. Entre los perfiles más requeridos destacan operarios de recolección de residuos, serenos, conductores, fiscalizadores, operarios de máquinas, supervisores de campo y un puesto directivo para la Agencia Municipal Nuevo San Martín.
A continuación, te presentamos todas las vacantes, sus requisitos, remuneraciones, fechas límite y los pasos para postular correctamente.
¿Qué puestos ofrece la convocatoria CAS de la Municipalidad de San Martín de Porres?
1. Puestos para secundaria completa o inconclusa
Estos son los cargos con mayor número de vacantes, orientados a labores operativas:
CAS N° 016 – Operario de Recolección de Residuos Sólidos (Turno Diurno)
- Vacantes: 13
- Requisitos: Secundaria completa o incompleta
- Sueldo: S/ 1.700
- Cierre: 25 de noviembre de 2025
CAS N° 016 – Operario de Recolección de Residuos Sólidos (Turno Nocturno)
- Vacantes: 17
- Requisitos: Secundaria completa o incompleta
- Sueldo: S/ 2.000
- Cierre: 25 de noviembre de 2025
CAS N° 017 – Operario de Máquinas para Áreas Verdes
- Vacantes: 10
- Requisitos: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 1.700
- Cierre: 25 de noviembre de 2025
CAS N° 019 – Sereno a Pie I
- Vacantes: 25
- Requisitos: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 1.700
- Cierre: 27 de noviembre de 2025
2. Puestos que requieren estudios técnicos truncos o secundaria completa
CAS N° 019 – Sereno Conductor I
- Vacantes: 8
- Requisitos: Secundaria o técnico trunco + Licencia A-IIa vigente
- Sueldo: S/ 2.000
- Cierre: 27 de noviembre de 2025
CAS N° 019 – Sereno Motorizado II
- Vacantes: 10
- Requisitos: Secundaria o técnico trunco + Licencia de motocicleta B-II-C
- Sueldo: S/ 2.000
- Cierre: 27 de noviembre de 2025
CAS N° 020 – Supervisor de Campo
- Vacantes: 3
- Requisitos: Secundaria o técnico trunco
- Sueldo: S/ 2.700
- Cierre: 26 de noviembre de 2025
CAS N° 020 – Fiscalizador Municipal I
- Vacantes: 17
- Requisitos: Secundaria o técnico trunco
- Sueldo: S/ 2.000
- Cierre: 26 de noviembre de 2025
CAS N° 017 – Conductor de Camión Cisterna
- Vacantes: 5
- Requisitos: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 2.900
- Cierre: 25 de noviembre de 2025
3. Puestos para profesionales titulados
CAS N° 018 – Jefe de la Agencia Municipal Nuevo San Martín
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título universitario en Administración, Derecho, Contabilidad, Economía, Ingeniería o afines
- Sueldo: S/ 8.500
- Cierre: 27 de noviembre de 2025
Este es el puesto mejor remunerado de la convocatoria y requiere experiencia en gestión municipal y manejo administrativo.
¿Cómo postular a la convocatoria CAS de la Municipalidad de San Martín de Porres?
<br>
La municipalidad indica que cada postulante debe revisar las bases específicas de la vacante, ya que los anexos, formatos y documentos obligatorios pueden variar según el puesto.
1. Verifica si cumples los requisitos
Antes de postular, revisa:
- Nivel educativo solicitado
- Experiencia requerida (si aplica)
- Habilidades o licencias obligatorias (A-IIa para conductores, B-II-C para motorizados, etc.)
- Condiciones del contrato CAS
2. Descarga y completa las bases
Cada puesto cuenta con un enlace donde se detalla:
- Perfil del puesto
- Funciones
- Puntajes de evaluación
- Declaraciones juradas
- Formatos obligatorios
3. Reúne todos los documentos
Generalmente se solicita:
- DNI
- CV documentado
- Declaraciones juradas firmadas
- Formatos de postulación
- Certificados de estudios o licencias
Si falta un solo documento, la postulación puede ser declarada NO ADMISIBLE.
4. Envía la documentación según las instrucciones
La municipalidad suele recibir expedientes de manera virtual o presencial, dependiendo del cargo. Las bases indican claramente el modo de entrega.
5. Respeta la fecha límite de cada puesto
No todas las vacantes cierran el mismo día.Las fechas van del 25 al 27 de noviembre de 2025.