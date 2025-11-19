Perú

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

El presidente vivió una peculiar escena durante su visita a un colegio de La Libertad. El legislador Diego Bazán lo invitó a bailar frente a los asistentes

Fuente: TV Perú

El presidente interino, José Jerí, fue sorprendido este miércoles por alumnos de un colegio de Chocope (Trujillo), quienes rompieron el cerco de su seguridad y se abalanzaron sobre él para abrazarlo y pedirle autógrafos y fotografías.

El mandatario llegó a la institución Josefina Gutiérrez Fernández como parte de su agenda de trabajo en La Libertad, una de las regiones más afectadas por el crimen organizado. Las imágenes de TV Perú lo mostraban a punto de ofrecer unas palabras en el acto oficial cuando los escolares corrieron hacia él, mientras los agentes del Estado intentaban contener la emoción colectiva.

La efervescencia se mantuvo durante toda la actividad. El canal estatal informó que este plantel, que reúne cerca de 500 alumnos de inicial y primaria, tiene más de medio siglo de funcionamiento bajo la supervisión de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ascope.

La agenda presidencial incluyó la revisión de los avances en proyectos de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa local. Jerí recibió el respaldo de la gobernadora Johana Cabrera y de las autoridades municipales, quienes solicitaron priorizar recursos para el sector educativo.

“Nuestra región ha logrado y estamos felices de tenerla aquí, demostrando una vez más su compromiso con la educación. Nuestro gobierno regional lo va a construir y no solamente construir, sino también equipar”, afirmó Cabrera.

En la misma actividad estuvo presente el congreso Diego Bazán, quien propuso al presidente que se sumara a un baile frente al público, pero este declinó la sugerencia. “Es muy temprano para bailar”, dijo mientras negaba con la cabeza y mostraba incomodidad.

Seguidamente, el gobernante ofreció un discurso breve: “Es la primera vez que vengo acá. No será la última, ténganlo por seguro. Estamos trabajando para mejorar el presente, pero también pensando en el futuro en el cual ustedes van a ser los protagonistas”, expresó.

La Libertad es la tercera región que visita después de Huánuco y Junín, como parte de una gira fuera de Lima que el jefe de Estado anunció días atrás.

Aprobación

Jerí lleva poco más de un mes en el cargo con la lucha contra la criminalidad organizada como su principal prioridad y un estilo que busca asemejarse al de Nayib Bukele en El Salvador o de Daniel Noboa en Ecuador para tratar de proyectar una imagen de firmeza.

A diferencia de su antecesora Dina Boluarte, quien evitaba la atención de los medios cuando se encontraba fuera de Palacio de Gobierno, el político mantiene una actitud abierta ante las cámaras y ha participado en episodios poco comunes, como el reciente incidente o el momento en que interpretó la canción ‘De música ligera’ durante un acto oficial.

Según la última encuesta de CPI, el 50,6 % de los peruanos respalda la designación de Jerí. En la costa, sierra norte y costa sur, este apoyo alcanza el 54,5 %, mientras que en la sierra centro y el sur la aprobación se sitúa en 43,3 %, y en el oriente amazónico llega a 58,7 %. Un 39,9 % de los consultados manifestó su desacuerdo con la designación presidencial, y el 9,7 % optó por no expresar una opinión.

