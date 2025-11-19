Conadis suma 41 nuevas sedes para trámites de registro y carné de discapacidad en Lima y regiones

Carné de discapacidad del Conadis ahora se puede obtener en solo 30 minutos

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) fortalece el acceso a derechos con la articulación de 41 nuevas sedes autorizadas para atender trámites del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD) en diversas regiones, así como en la ciudad de Lima.

Esta expansión es producto de acciones conjuntas entre gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, y la activa participación del Centro MAC Lima Norte.

El objetivo principal es facilitar que más personas accedan de modo rápido y seguro a servicios como la inscripción en el registro, la obtención del carné de discapacidad celeste y amarillo, la solicitud de duplicados, la emisión de distintivo vehicular y la modificación de datos. Las nuevas sedes permitirán reducir tiempos y acercar trámites a diferentes puntos del país.

La implementación requirió el apoyo técnico de especialistas del Conadis, quienes formaron y asistieron a funcionarios de Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) en 10 gobiernos regionales, así como a 23 servidores de Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omapeds) de municipalidades provinciales y equipos técnicos de 8 municipalidades distritales.

Este trabajo busca dotar de herramientas y procedimientos homogéneos para brindar atención eficiente y estándares equivalentes en los diferentes niveles de la administración pública.

Atención ágil y capacitación especializada

Entre los nuevos puntos destaca el Centro MAC Lima Norte, instalado en el sótano del Centro Comercial Mallplaza Comas, identificándose como sede estratégica por ofrecer el carné de discapacidad en menos de media hora siempre y cuando se cuente con el certificado correspondiente. En este módulo se pueden realizar consultas y validaciones, además de imprimir documentos de manera inmediata.

El Conadis desarrolló capacitaciones sobre el Sistema Integral del Registro Nacional, la habilitación de sedes como puntos oficiales y la orientación técnica sobre la configuración de impresoras y manejo del sistema virtual “Mi Registro en todo el Perú”.

Estas herramientas digitales facilitan la inscripción y el acceso a los beneficios del registro, optimizando los tiempos y reduciendo la necesidad de desplazamientos de usuarios con movilidad reducida.

La presidenta de Conadis, Sandra Piro, destacó la importancia de la implementación al señalar que ampliar los registros constituye un avance concreto hacia la identificación y atención de las personas con discapacidad a nivel nacional.

Además, subrayó la colaboración de autoridades aliadas en la meta de lograr cobertura integral en todas las regiones y provincias.

En solo 30 minutos

La obtención del carné de discapacidad del Conadis ahora se realiza en solo 30 minutos en el Centro MAC Lima Norte. El trámite rápido beneficia a personas con certificado de discapacidad vigente, quienes acceden a la inscripción, validación y entrega del documento en un solo módulo.

La medida busca reducir la espera y facilitar el acceso a derechos y servicios esenciales para personas con discapacidad. Según las autoridades de Conadis, esta mejora forma parte de una estrategia de descentralización en Lima y regiones para optimizar la atención y la inclusión.

“Este módulo permitirá que miles de personas con discapacidad de los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa puedan realizar sus diligencias en un lugar accesible y seguro”, afirmó la exministra de la Mujer, Fanny Montellanos, durante su gestión.