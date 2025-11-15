Marca peruana sorprende al alcanzar las 200 tiendas en Perú con la modalidad del ‘hard discount’

La empresa afirma que llegar a 200 locales supone más puestos formales y un fortalecimiento de su operación. Foto: difusión

La cadena Tiendas 3A, perteneciente al Grupo AJE, alcanzó las 200 tiendas a nivel nacional, un paso que refuerza su presencia en el sector minorista peruano. Con este avance, la empresa continúa ampliando su red comercial en un mercado donde el formato hard discount ha ganado espacio en los últimos años.

De acuerdo con la compañía, el crecimiento responde a un proceso de expansión planificado y sostenido. El gerente general de Tiendas 3A, Juan Pablo Congote, destacó que este avance refleja el esfuerzo del equipo y el interés por ofrecer una alternativa enfocada en precios bajos y abastecimiento eficiente.

Tiendas 3A tiene un modelo basado en ahorro y acceso

Desde su ingreso al país, Tiendas 3A ha impulsado un formato centrado en productos de menor precio respecto a otros canales tradicionales, manteniendo un enfoque en abastecimiento práctico y surtido útil para el consumidor. Según la empresa, esta estrategia se ha consolidado en distintos distritos y regiones a medida que incrementan su cobertura comercial.

“Para nosotros, este logro refleja la confianza del consumidor peruano y nuestro compromiso con el país. En 3A creemos que la calidad no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos”, señaló Congote durante el anuncio.

Desde que comenzó a operar en el país, Tiendas 3A ha desarrollado una propuesta enfocada en ofrecer artículos a costos más bajos que los de los formatos comerciales habituales. Foto: difusión

Expansión de Tiendas 3A y empleabilidad

El avance hacia las 200 tiendas también implica, según la cadena, un incremento en la generación de empleos formales y en la estructura operativa que sostiene su crecimiento. La empresa proyecta continuar ampliando su presencia en el retail nacional con nuevas aperturas durante el próximo año.

“Llegar a las 200 tiendas en tiempo récord no es casualidad. Es el resultado del trabajo apasionado de una gran familia que cree en lo que hace”, afirmó Congote, al asegurar que el desarrollo de la cadena forma parte de una estrategia a largo plazo.

Marcas propias y portafolio

El surtido de Tiendas 3A incluye tanto marcas comerciales conocidas como marcas propias desarrolladas internamente. Entre estas se encuentran líneas como Don Chef (abarrotes), Bianca (lácteos), Lavalu y Cloudy (limpieza y cuidado del hogar), Los Peques (productos para bebés) y Mágico Ultra (detergente fabricado localmente).

En las tiendas más recientes se han incorporado nuevos espacios que amplían la oferta, con categorías de belleza, cuidado personal y productos de limpieza, con el objetivo de brindar una canasta básica variada y accesible.

Tambo es el líder en cuanto cadenas de tienda en Perú se trata. Foto: difusión

Congote indicó que cada apertura representa nuevas oportunidades dentro de la empresa y para su red de proveedores. “Cada nueva tienda que abrimos significa más empleo, más oportunidades y más familias que pueden ahorrar sin renunciar a la calidad”, expresó.

Las cadenas de tiendas de conveniencia que dominan el sector en Perú

Tambo+ mantiene el liderazgo en las cadenas de tiendas tras un ritmo de aperturas que, según reportes recientes, la sitúa en torno a las 714 tiendas a nivel nacional, consolidando una cobertura amplia en Lima y regiones cercanas. Oxxo, por su parte, superó el umbral de las 200 tiendas en Perú en 2024 y sigue creciendo, aunque la matriz FEMSA ha señalado que priorizará la rentabilidad y moderará el ritmo de expansión en mercados como Perú y Chile.

La competencia entre cadenas se expresa hoy en estrategias distintas: Tambo+ apuesta por densificar su red y adaptar el surtido según barrios y horarios, Oxxo busca consolidar ubicaciones clave mientras ajusta su foco hacia la rentabilidad, y operadores asociados a estaciones de servicio exploran puntos estratégicos como aeropuertos y terminales para diversificar su alcance.