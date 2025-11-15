Perú

Marca peruana sorprende al alcanzar las 200 tiendas en Perú con la modalidad del ‘hard discount’

Tiendas 3A alcanzó un nuevo hito en su proceso de expansión al consolidar una red nacional en crecimiento y reforzar su presencia en un formato con fuertes competidores como Tambo y Oxxo

Guardar
La empresa afirma que llegar
La empresa afirma que llegar a 200 locales supone más puestos formales y un fortalecimiento de su operación. Foto: difusión

La cadena Tiendas 3A, perteneciente al Grupo AJE, alcanzó las 200 tiendas a nivel nacional, un paso que refuerza su presencia en el sector minorista peruano. Con este avance, la empresa continúa ampliando su red comercial en un mercado donde el formato hard discount ha ganado espacio en los últimos años.

De acuerdo con la compañía, el crecimiento responde a un proceso de expansión planificado y sostenido. El gerente general de Tiendas 3A, Juan Pablo Congote, destacó que este avance refleja el esfuerzo del equipo y el interés por ofrecer una alternativa enfocada en precios bajos y abastecimiento eficiente.

Tiendas 3A tiene un modelo basado en ahorro y acceso

Desde su ingreso al país, Tiendas 3A ha impulsado un formato centrado en productos de menor precio respecto a otros canales tradicionales, manteniendo un enfoque en abastecimiento práctico y surtido útil para el consumidor. Según la empresa, esta estrategia se ha consolidado en distintos distritos y regiones a medida que incrementan su cobertura comercial.

“Para nosotros, este logro refleja la confianza del consumidor peruano y nuestro compromiso con el país. En 3A creemos que la calidad no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos”, señaló Congote durante el anuncio.

Desde que comenzó a operar
Desde que comenzó a operar en el país, Tiendas 3A ha desarrollado una propuesta enfocada en ofrecer artículos a costos más bajos que los de los formatos comerciales habituales. Foto: difusión

Expansión de Tiendas 3A y empleabilidad

El avance hacia las 200 tiendas también implica, según la cadena, un incremento en la generación de empleos formales y en la estructura operativa que sostiene su crecimiento. La empresa proyecta continuar ampliando su presencia en el retail nacional con nuevas aperturas durante el próximo año.

“Llegar a las 200 tiendas en tiempo récord no es casualidad. Es el resultado del trabajo apasionado de una gran familia que cree en lo que hace”, afirmó Congote, al asegurar que el desarrollo de la cadena forma parte de una estrategia a largo plazo.

Marcas propias y portafolio

El surtido de Tiendas 3A incluye tanto marcas comerciales conocidas como marcas propias desarrolladas internamente. Entre estas se encuentran líneas como Don Chef (abarrotes), Bianca (lácteos), Lavalu y Cloudy (limpieza y cuidado del hogar), Los Peques (productos para bebés) y Mágico Ultra (detergente fabricado localmente).

En las tiendas más recientes se han incorporado nuevos espacios que amplían la oferta, con categorías de belleza, cuidado personal y productos de limpieza, con el objetivo de brindar una canasta básica variada y accesible.

Tambo es el líder en
Tambo es el líder en cuanto cadenas de tienda en Perú se trata. Foto: difusión

Congote indicó que cada apertura representa nuevas oportunidades dentro de la empresa y para su red de proveedores. “Cada nueva tienda que abrimos significa más empleo, más oportunidades y más familias que pueden ahorrar sin renunciar a la calidad”, expresó.

Las cadenas de tiendas de conveniencia que dominan el sector en Perú

Tambo+ mantiene el liderazgo en las cadenas de tiendas tras un ritmo de aperturas que, según reportes recientes, la sitúa en torno a las 714 tiendas a nivel nacional, consolidando una cobertura amplia en Lima y regiones cercanas. Oxxo, por su parte, superó el umbral de las 200 tiendas en Perú en 2024 y sigue creciendo, aunque la matriz FEMSA ha señalado que priorizará la rentabilidad y moderará el ritmo de expansión en mercados como Perú y Chile.

La competencia entre cadenas se expresa hoy en estrategias distintas: Tambo+ apuesta por densificar su red y adaptar el surtido según barrios y horarios, Oxxo busca consolidar ubicaciones clave mientras ajusta su foco hacia la rentabilidad, y operadores asociados a estaciones de servicio exploran puntos estratégicos como aeropuertos y terminales para diversificar su alcance.

Temas Relacionados

Tiendas 3Ahard discounttiendas en Perúperu-economia

Más Noticias

‘Miss Universo 2025’ y la accidentada pasarela en traje de baño de Karla Bacigalupo y otras candidatas

El show en el Columbia Pictures Aquaverse generó críticas por las caídas y dificultades que enfrentaron más de 110 candidatas, incluida la peruana Karla Bacigalupo.

‘Miss Universo 2025’ y la

Samahara Lobatón conmueve al revelar la lucha de su hijo Asael tras un nacimiento prematuro en Estados Unidos

La influencer compartió imágenes y emotivos mensajes sobre los días que su bebé pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos, generando una ola de apoyo y empatía entre sus seguidores

Samahara Lobatón conmueve al revelar

Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘vinotinto’ se enfrentará con los ‘socceroos’ en el Shell Energy Stadium. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Dónde ver Venezuela vs Australia

A qué hora juega Chile vs Rusia: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘roja’ enfrentará a la escuadra europea, que viene de igualar con Perú en San Petersburgo. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

A qué hora juega Chile

Marcha de la Generación Z es vigilada por 764 cámaras, según Municipalidad de Lima

La administración de Renzo Reggiardo anunció una plataforma de videovigilancia con drones, cámaras municipales, policiales y del Metropolitano, integrando distintas entidades para monitorear las manifestaciones convocadas por jóvenes en el centro de la capital

Marcha de la Generación Z
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga a Keiko Fujimori

Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por presuntos aportes falsos y manejo irregular de fondos públicos

César Zumaeta defiende bicameralidad y critica modelo actual del Congreso: “Sacan leyes absolutamente inconstitucionales”

Estos son los montos que tienen que aportar los precandidatos para postular en las elecciones 2026

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón conmueve al revelar

Samahara Lobatón conmueve al revelar la lucha de su hijo Asael tras un nacimiento prematuro en Estados Unidos

Magaly y Milagros Leiva cuestionan candidatura de Christian Cueva: “Fiorella Molinelli, ¿no ha visto el video pegándole a su pareja?”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ estarán en el streaming argentino Luzu TV

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público peruano

Fans de Shakira acampan y duermen en los alrededores del Estadio Nacional antes de su concierto

DEPORTES

Dónde ver Venezuela vs Australia

Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Chile vs Rusia: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”

A dos partidos del Top 100: Ignacio Buse ganó en Montevideo y se alista para medirse en semifinales ante Román Andrés Burruchaga

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos