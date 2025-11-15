Perú

Toys “R” Us abre hoy sus puertas al público: ¿Dónde se ubica la tienda de juguetes?

La conocida tienda internacional de juguetes se inaugura oficialmente en Ripley de un emblemático centro comercial peruano en el distrito de Santiago de Surco

Guardar
La gran marca internacional de
La gran marca internacional de tiendas de juguetes abre por primera vez en Perú y se enfrentará a la competencia en retail en el Jockey Plaza. - Crédito Difusión

Toys “R” Us ha abierto sus puertas al público peruano. En una nueva estrategia de la gran empresa internacional, con sus primeras tiendas en Perú y Chile, este sábado 15 de noviembre de 2025, la marca abre su primer local de la mano de la tienda por departamentos Ripley en el conocido centro comercial Jockey Plaza, en Santiago de Surco, Lima.

La gran tienda se encuentra en el último piso del Ripley en este centro comercial, que se encuentra a la mano derecha, del Jockey Plaza (entrando por la puerta de Javier Prado).

La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), en su portal, señala que esta empresa llega al Perú justo “con miras a aprovechar la campaña de Navidad“.

La marca estadounidense abre su
La marca estadounidense abre su primer espacio en Perú justo para Navidad. Foto: composición Infobae Perú/Toys "R" Us

Toys “R” Us abre en Ripley

Ripley ha dedicado el último puso de su gran local en el Jockey Plaza para la primera tienda de Toys “R” Us en Lima Metropolitana. Esta se ubica en el centro comercial Jockey Plaza en el distrito de Santiago de Surco, un emblemático espacio para familias que asisten no solo a comprar artículos, sino también en ir al cine, comer y otras actividades que se ofrecen en este gran establecimiento.

Ahora, una nueva oferta de juguetes entra a competir con otras opciones del mercado, en un mundo en que los artículos en físico tienen gran competidores como el mercado de videojuegos y otros artículos de colección. En Perú además, Toys “R” Us competirá con tiendas como Tai Loy, supermercados, Saga Falabella y Oeschle, e inclusive otras opciones de compras de juguetes, como las tiendas del Centro de Lima y galerías com Polvos Azules.

Oficialmente la compañía abrirá su primer espacio en Perú hoy sábado 15 de noviembre de 2025, desde las 11:00 horas, mediante un formato “shop-in-shop” (como una tienda dentro de otra) dentro de Ripley en el Jockey Plaza. Este modelo permitirá integrar el universo Toys “R” Us dentro del retailer, acompañado de una plataforma digital adaptada al público local. Con ello, la empresa busca combinar venta física y online para generar experiencias más completas para las familias.

El Toys "R" Us estará
El Toys "R" Us estará dentro de Ripley de Jockey Plaza. Foto: FashionNetwork

El camino de Toys “R” Us luego de su quiebra

La llegada de la marca al Perú no solo responde al crecimiento del mercado infantil y a la tendencia de incorporar experiencias interactivas en el comercio minorista —con una apuesta que incluye propuestas innovadoras y áreas temáticas diseñadas para potenciar el juego y la exploración, alineadas a las nuevas preferencias de consumo—, sino también a una expansión de la misma compañía tras su quiebra en 2018.

Como se sabe, la marca es un ícono estadounidense, con más de 70 años en la industria del entretenimiento y los juguetes. Si bien ahora prepara su ingreso oficial como parte de una renovada estrategia para conquistar mercados latinoamericanos (también abrió en Chile su primera tienda), en 2018 esta empresa quebró y fue adquirida por WHP Global.

Pero luego de esto la compañía ha retomado su expansión internacional y hoy opera en más de 30 países y supera ventas anuales por encima de US$ 2.000 millones, consolidando un renacimiento que ahora incluye su desembarco en nuevo territorio.

Temas Relacionados

Toys R UsRipleyJockey Plazaperu-economia

Más Noticias

Mávila Huertas revela por qué nunca se divorció de Roberto Reátegui, a pesar de la intención de una expareja de casarse con ella

Tras confirmar su reconciliación con Roberto Reátegui, la periodista Mávila Huertas compartió detalles desconocidos sobre la razón emocional que le impidió concretar el divorcio a pesar de propuestas de matrimonio por parte de una expareja.

Mávila Huertas revela por qué

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Muchos de los afectados no fueron los manifestantes, sino padres de familia con niños que estaban haciendo compras en Mercado Central y Mesa Redonda

Marcha de la Generación Z:

Corte de agua para este lunes 17 de noviembre por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal recomienda a los usuarios guardar agua previamente para disponer del recurso mientras dure la interrupción del servicio

Corte de agua para este

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

El órgano de control identificó que la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior seleccionó un avión Antonov AN-74 ofrecido por una empresa de Emiratos Árabes, aunque no cumple los requisitos técnicos ni era nuevo

Contraloría confirma que el Ministerio

Jefe de compras del Ministerio del Interior renuncia ante escándalo por adquisición de avión en desuso y sin aval para PNP

Ronnie Matienzo dejó la jefatura de la OGAF solo tres semanas después de asumir el cargo, tras la confirmación de la Contraloría de que se adjudicó a la Policía un avión Antonov AN-74 ofrecido por Aero Express FZE, pese a no cumplir con los requisitos técnicos ni ser una aeronave nueva

Jefe de compras del Ministerio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría confirma que el Ministerio

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Gilbert Violeta niega candidatura de Christian Cueva al Congreso por Fuerza y Libertad

Juicio a Pedro Castillo acaba este mes y sentencia se conocería a inicios de diciembre

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Elecciones 2026: listas de candidatos podrían quedar sin efecto desde el 23 de diciembre, señala el JNE

ENTRETENIMIENTO

Mávila Huertas revela por qué

Mávila Huertas revela por qué nunca se divorció de Roberto Reátegui, a pesar de la intención de una expareja de casarse con ella

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

DEPORTES

A qué hora juega Chile

A qué hora juega Chile vs Rusia HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Dónde ver Chile vs Rusia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2025

Alianza Lima vs Universitario: ¿Qué resultados necesitan para coronarse campeón de la Liga Femenina 2025?

Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos