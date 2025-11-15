Toys “R” Us abre hoy sus puertas al público: ¿Dónde se ubica la tienda de juguetes?

La gran marca internacional de tiendas de juguetes abre por primera vez en Perú y se enfrentará a la competencia en retail en el Jockey Plaza. - Crédito Difusión

Toys “R” Us ha abierto sus puertas al público peruano. En una nueva estrategia de la gran empresa internacional, con sus primeras tiendas en Perú y Chile, este sábado 15 de noviembre de 2025, la marca abre su primer local de la mano de la tienda por departamentos Ripley en el conocido centro comercial Jockey Plaza, en Santiago de Surco, Lima.

La gran tienda se encuentra en el último piso del Ripley en este centro comercial, que se encuentra a la mano derecha, del Jockey Plaza (entrando por la puerta de Javier Prado).

La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), en su portal, señala que esta empresa llega al Perú justo “con miras a aprovechar la campaña de Navidad“.

La marca estadounidense abre su primer espacio en Perú justo para Navidad. Foto: composición Infobae Perú/Toys "R" Us

Toys “R” Us abre en Ripley

Ripley ha dedicado el último puso de su gran local en el Jockey Plaza para la primera tienda de Toys “R” Us en Lima Metropolitana. Esta se ubica en el centro comercial Jockey Plaza en el distrito de Santiago de Surco, un emblemático espacio para familias que asisten no solo a comprar artículos, sino también en ir al cine, comer y otras actividades que se ofrecen en este gran establecimiento.

Ahora, una nueva oferta de juguetes entra a competir con otras opciones del mercado, en un mundo en que los artículos en físico tienen gran competidores como el mercado de videojuegos y otros artículos de colección. En Perú además, Toys “R” Us competirá con tiendas como Tai Loy, supermercados, Saga Falabella y Oeschle, e inclusive otras opciones de compras de juguetes, como las tiendas del Centro de Lima y galerías com Polvos Azules.

Oficialmente la compañía abrirá su primer espacio en Perú hoy sábado 15 de noviembre de 2025, desde las 11:00 horas, mediante un formato “shop-in-shop” (como una tienda dentro de otra) dentro de Ripley en el Jockey Plaza. Este modelo permitirá integrar el universo Toys “R” Us dentro del retailer, acompañado de una plataforma digital adaptada al público local. Con ello, la empresa busca combinar venta física y online para generar experiencias más completas para las familias.

El Toys "R" Us estará dentro de Ripley de Jockey Plaza. Foto: FashionNetwork

El camino de Toys “R” Us luego de su quiebra

La llegada de la marca al Perú no solo responde al crecimiento del mercado infantil y a la tendencia de incorporar experiencias interactivas en el comercio minorista —con una apuesta que incluye propuestas innovadoras y áreas temáticas diseñadas para potenciar el juego y la exploración, alineadas a las nuevas preferencias de consumo—, sino también a una expansión de la misma compañía tras su quiebra en 2018.

Como se sabe, la marca es un ícono estadounidense, con más de 70 años en la industria del entretenimiento y los juguetes. Si bien ahora prepara su ingreso oficial como parte de una renovada estrategia para conquistar mercados latinoamericanos (también abrió en Chile su primera tienda), en 2018 esta empresa quebró y fue adquirida por WHP Global.

Pero luego de esto la compañía ha retomado su expansión internacional y hoy opera en más de 30 países y supera ventas anuales por encima de US$ 2.000 millones, consolidando un renacimiento que ahora incluye su desembarco en nuevo territorio.