Mallplaza aperturará su primer outlet premium a principios del 2026: ¿En dónde?

La empresa impulsa una estrategia de expansión basada en propuestas comerciales que combinan costos más convenientes con la presencia de marcas de alto atractivo. Foto: difusión

Mallplaza dará un paso decisivo en su estrategia para fortalecer su presencia en el país con la llegada de su primer outlet premium, cuya apertura está prevista para inicios del 2026. El anuncio se produce luego de presentar sólidos resultados al cierre del tercer trimestre del 2025, periodo en el que la compañía registró ganancias por encima de los USD 170 millones, reflejando el dinamismo de sus operaciones en la región.

La compañía avanza con un plan de crecimiento que apuesta por formatos centrados en precios accesibles y marcas reconocidas, con el fin de ofrecer nuevas alternativas a los consumidores. Este movimiento se enmarca en su estrategia de modernización y diversificación, que busca reforzar su posición en los mercados más competitivos del país.

¿Dónde estará ubicado el nuevo outlet premium?

El futuro Mallplaza Premium Outlet se levantará sobre el terreno donde actualmente funciona Open Plaza Atocongo, en Lima. El espacio será transformado por completo para convertirse en un centro especializado en marcas de alta demanda, con precios reducidos y promociones permanentes. El objetivo es crear un entorno que combine ahorro, entretenimiento y una propuesta comercial más atractiva para los visitantes.

Las obras ya avanzan y Mallplaza prevé inaugurar oficialmente el proyecto en febrero del 2026, aunque una zona inicial será habilitada durante la campaña navideña. Con esta reconversión, el holding Falabella fortalece su red de centros comerciales en el país y consolida su presencia en la capital.

El próximo Mallplaza Premium Outlet ocupará el espacio que hoy corresponde a Open Plaza Atocongo. Foto: Business Empresarial

Próximos proyectos de Mallplaza

De acuerdo con la empresa, este nuevo outlet se ajusta a patrones de compra en los que predominan la búsqueda de calidad, descuentos y variedad de marcas. La iniciativa también forma parte del proceso de renovación de activos que la cadena ejecuta en la región para introducir modelos más eficientes y orientados a la experiencia del usuario.

Mallplaza proyecta sumar 100 mil m² de área arrendable al 2029, impulsando la ampliación y modernización de sus principales activos. En Trujillo, por ejemplo, la meta es pasar de 83 mil m² a 90 mil m² para la campaña navideña del 2026, consolidando su liderazgo en el norte dentro del crecimiento regional.

Este crecimiento permitirá el ingreso de nuevas marcas internacionales, varias de ellas debutando fuera de Lima. Al cierre del año, la compañía prevé contar con 82 marcas distribuidas en sus 15 centros comerciales, entre las que destacan incorporaciones recientes como Rústica en Bellavista y DBS Beauty Store en Trujillo.

Ampliaciones y remodelaciones de Mallplaza en marcha

El centro comercial de Trujillo, que recibe 1,6 millones de visitas mensuales, evolucionará hacia un formato lifestyle con mayor presencia de moda, gastronomía y entretenimiento, incluyendo alrededor de 10 nuevas propuestas culinarias. Este mismo modelo se implementará en Mallplaza Angamos, cuya remodelación se ejecutará en el primer trimestre del 2026, y en Mallplaza Comas, donde se están adaptando nuevos espacios para ampliar la oferta de restaurantes.

En Mallplaza Comas se están adaptando espacios para hospedar más restaurantes. Foto: Mall Plaza/Facebook

En simultáneo, Mallplaza Piura avanza en la renovación de su patio de comidas y pasillos comerciales, con una expansión de 7.000 m². Huancayo también forma parte del plan, con la creación de una zona gastronómica que será inaugurada a fin de año, reforzando el propósito de la cadena de impulsar un crecimiento sostenible y diversificado en todo el país.