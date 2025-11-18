Perú

Hermana de Ollanta Humala postularía al Senado por Perú Primero, partido de Martín Vizcarra

A fines del 2024, Martín Vizcarra mencionó que la bióloga visitó la agrupación junto a su padre, Isaac Humala, y expresó su interés por postular como candidata a diputada

Katia Humala se unió al
partido de Martin Vizcarra, Perú Primero

La hermana del expresidente del Perú, Ollanta Humala, Katia Humala Tasso postularía al Senado con Perú Primero, el partido político del también exmandatario Martín Vizcarra Cornejo.

En noviembre del año pasado se dio a conocer que la también hermana de Antauro Humala se había inscrito en la organización. Vizcarra mencionó en ese entonces que la bióloga visitó la agrupación junto a su padre, Isaac Humala, y expresó su interés por postular como candidata a diputada. Ella también enfatizó que toma la política con seriedad y descartó un acercamiento al partido de su hermano, Antauro.

Según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, Katia Humala figura como afiliada a Perú Primero desde el 12 de julio. La familia mantiene una presencia constante en la política peruana. Ollanta Humala ocupó la presidencia del país entre 2006 y 2011. Katia, por su parte, reside entre Francia y Sudamérica, donde ha trabajado junto a su esposo en proyectos botánicos y agrícolas en zonas andinas. Estos antecedentes profesionales y familiares influyen en el perfil de su incursión política.

La lista de postulantes a senadores la encabeza Mario Vizcarra Cornejo, hermano del exjefe de Estado. Sigue Alejandro Salas y Roberth Sanchavez Córdova.

La hermana de Ollanta Humala
postulará al Senado por Perú Primero.

Vizcarra no podrá ser inscrito como candidato

El ahora partido de la hermana de Ollanta Humala ha sufrido un revés con la reciente decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La entidad rechazó el pedido presentado por Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato a la segunda vicepresidencia en la próxima contienda electoral. El intento del partido no prosperó, ya que el expresidente cuenta con tres inhabilitaciones y fue excluido del padrón de afiliados por decisiones del Congreso y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La agrupación sostuvo que la exclusión del exjefe de Estado debía corresponder al Jurado Electoral Especial o al propio JNE, no a la ONPE. Sin embargo, la autoridad electoral respondió que actuó conforme al marco legal y que solo aplicó la información oficial proporcionada por el Jurado, referida al padrón de electores afiliados. En segunda instancia, la ONPE ratificó la improcedencia del recurso.

El gesto de Ollanta Humala
con Martín Vizcarra

El documento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales explicó que la entidad no resuelve cuestiones internas previas sobre candidaturas y se limita a cumplir lo establecido en los reglamentos. Precisaron que, aunque los argumentos del rechazo no resultaron satisfactorios para Perú Primero, esto no significa ausencia de una debida motivación.

PPK llama a Mario Vizcarra
el "caballo de Troya" para que expresidente, Martín, regrese al poder.

En paralelo, Martín Vizcarra enfrenta acusaciones en el Poder Judicial. El Ministerio Público lo señala por la presunta recepción de más de dos millones de soles a cambio de favorecimientos en la adjudicación de obras públicas. Por estos hechos, la Fiscalía solicitó sentencias acumuladas que alcanzarían hasta 15 años de prisión, además de una inhabilitación por nueve años y el pago de una multa.

Vizcarra ha negado de forma pública cualquier intención de solicitar asilo y afrontará el proceso judicial en Perú. El tribunal ha fijado una audiencia para escuchar la defensa final, donde el abogado del expresidente y el propio acusado expondrán sus alegatos ante el juez antes del fallo correspondiente.

