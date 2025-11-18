Perú

Coronel Juan Carlos Montúfar sobre robo de medio millón de soles atribuido a él y su equipo: “Me someto a investigación”

El jefe de la División de Robos y varios policías son acusados de sustraer el dinero durante una intervención en Huacho. El empresario denunciante sostiene que la operación se realizó sin orden fiscal ni allanamiento

Fuente: Exitosa

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP), respondió este martes a la denuncia presentada por el empresario inmobiliario José Antonio Muchaipiña, quien lo acusa junto a su equipo de sustraer medio millón de soles durante una intervención en su vivienda.

“Lo único que podría decir es que la Policía trabaja de manera sostenible, enfrentando riesgos hasta con tu propia vida. Me someto a cualquier investigación y que sea exhaustiva para poder determinar la forma y circunstancias de cómo se produjeron los hechos”, expresó en diálogo con Exitosa.

“Nosotros tenemos como objetivo firme la lucha frontal contra la criminalidad. Eso es nuestro primer objetivo y lo haremos de manera sostenible. Y, si tendríamos que enfrentar riesgos como denuncias o como cualquier cosa que se podrían presentar en determinada actividad de función, estamos llanos a enfrentarlo”, añadió.

Montúfar manifestó respeto a los medios de comunicación y reiteró su disposición de presentarse ante las autoridades fiscales encargadas de la investigación. “Mientras tanto, mi función en estos momentos es dar a conocer el trabajo sostenible que tenemos. Eso es todo”, continuó.

Muchaipiña presentó documentos y extractos
Muchaipiña presentó documentos y extractos bancarios que acreditan la existencia y los retiros previos de las sumas denunciadas

El último domingo, el empresario implicó a casi diez policías, incluido Montúfar, en la sustracción de dinero en efectivo durante una incursión en su domicilio de Huacho, al norte de Lima, en octubre. “Ustedes me robaron, señores policías. Aquí están las pruebas de todo lo que ha ingresado a mi cuenta y yo he podido retirar: cheques por doscientos mil dólares, ciento veinte mil dólares, en soles”, declaró.

Consultado por Panorama, el oficial indicó que el procedimiento tenía como fin localizar a sospechosos de homicidio y negó cualquier irregularidad. “Nunca hubo un dinero, y él lo tendrá que acreditar”, señaló. Explicó que la intervención se originó por datos de inteligencia que apuntaban a la presencia de presuntos delincuentes en la vivienda.

Muchaipiña, por su parte, aseguró contar con documentos y extractos bancarios que comprueban la existencia de los fondos y señalan retiros previos por altas sumas, equivalentes a lo denunciado. “Esta plata me ha costado a mi familia y a mí tenerlo. No es justo que ustedes se lo roben. Devuelvan mi dinero, devuélvanmelo”, reclamó.

La denuncia sostiene, además, que el operativo se realizó sin fiscal presente ni orden formal de allanamiento. Testimonios recogidos por el dominical entre vecinos sugieren que los agentes se dirigieron directamente a la vivienda y que el interés principal recaía en el empresario, no en un grupo delictivo.

Siempre según el informe, los policías también destruyeron y retiraron una cámara de seguridad instalada en el inmueble, dispositivo que el denunciante considera clave para esclarecer lo sucedido durante la incursión.

El empresario también denunció la
El empresario también denunció la destrucción y retiro de una cámara de seguridad clave en el inmueble durante la incursión

La PNP reportó haber encontrado municiones y una réplica de arma de fuego, elementos que la familia de Muchaipiña indica estaban debidamente registrados. Ninguna persona fue detenida.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió a Montúfar al señalar que las acusaciones responden a represalias por el trabajo realizado en la Dirincri, donde se han producido varias detenciones en los últimos meses. “Definitivamente, cuando la Policía está actuando, somos firmes. Vamos a tener esta clase de denuncias, pero esto no quiere decir que dejemos de actuar”, indicó.

Informó además que la Inspectoría policial inició las investigaciones para esclarecer la denuncia. “Tenemos mano dura frente a la corrupción. No vamos a permitir, de ninguna manera, esta clase de actos. El señor coronel ayer ha sido partícipe, ha dado su versión. Nos sometemos a las investigaciones para determinar fehacientemente lo que ha pasado”, señaló.

