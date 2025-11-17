Perú

Dirincri bajo cuestionamiento: operativo policial en vivienda termina en denuncia de empresario por robo de S/500 mil y abuso de los agentes

La intervención nocturna, realizada sin presencia fiscal ni orden visible, generó reclamos vecinales y una denuncia por desaparición de más de S/500 mil. El Ministerio Público evalúa si hubo abuso de autoridad y sustracción

Un convoy policial llegó de madrugada a la Asociación Nuevo San Juan.

Un convoy policial irrumpió en una zona alejada del norte chico durante la madrugada, en medio de la búsqueda de presuntos responsables de un triple homicidio registrado horas antes. Lo que parecía un operativo de rutina despertó inquietud desde el primer minuto. El desplazamiento de camionetas sin identificación clara, agentes encapuchados y gritos desde distintos puntos del vecindario encendieron la alerta colectiva. Desde ventanas y azoteas, vecinos registraron imágenes y audios que luego dieron forma a una denuncia que hoy se revisa en el Ministerio Público.

El movimiento policial apuntó a una vivienda cerrada, cuyos propietarios estaban fuera de la ciudad. Los residentes más cercanos escucharon voces que reclamaban presencia fiscal y exigían información sobre la orden de intervención. Entre los gritos se distinguió un mensaje repetido varias veces: “Graben todas las placas… placa falsa… miren la chimba… basuras”. Otros pedidos se multiplicaron desde diferentes casas: “Alto, espérense… fuera mierdas… están que matan a la gente… abusivos”, señala el informe de Panorama.

En medio del tumulto, surgió el nombre del presidente de la asociación local: Antonio Muchaipiña, un empresario dedicado a la compra y venta de terrenos. Minutos después, él aseguró que el operativo se dirigió directamente a su vivienda y no a un refugio de delincuentes. Desde ese punto comenzó un conflicto que ahora involucra a ocho agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri.

La denuncia del empresario

Dirincri bajo cuestionamiento: operativo policial en vivienda termina en denuncia de empresario por robo de S/500 mil y abuso de los agentes

Antonio Muchaipiña presentó una acusación formal. Frente a cámaras declaró: “Ustedes me robaron, señores policías, y aquí están las pruebas. Cheques por 200 mil dólares, 120 mil en soles… estoy mostrando que sí tenía el dinero que ustedes se lo llevaron… devuélvanme mi dinero”. Según su versión, medio millón de soles desapareció de una habitación del segundo piso, luego de que los agentes ingresaron sin fiscal y sin orden judicial visible, indicó el dominical.

El empresario describió el punto exacto donde guardaba el dinero: “Mi dinero estaba aquí, envuelto en una bolsa como esta… en una bolsa negra, metido en la parte de abajo”. Sobre la cantidad, explicó con simpleza: “Medio millón es así nomás, señorita… cien mil soles es así…”, mostrando fajos para graficar los montos.

Las cámaras de seguridad de su propiedad registraron los momentos previos al ingreso. Una de ellas terminó arrancada. Muchaipiña señaló: “Apenas la vieron, la rompieron… se la llevaron. Era una cámara con chip”. Esa imagen, la última antes de su desaparición, fue presentada como evidencia.

Luis Figueroa, guardián de la casa contigua, relató el instante exacto en el que los agentes tocaron su puerta: “Vi camionetas con efectivos y armas largas… me asusté… abrí la puerta y subieron. Duraron un minuto hasta que uno dijo ‘no, aquí no es, es al costado’. Ahí preguntaron: ‘¿Acá vive Muchaipiña?’, y dije que no, que era al costado”.

Figueroa negó que los policías buscaran a desconocidos que escapaban por los techos. Su testimonio contradijo la versión policial inicial, que justificó el ingreso indicando que sujetos vinculados al triple homicidio se habrían desplazado por las azoteas del sector.

El operativo que encendió al vecindario

La intervención nocturna, realizada sin presencia fiscal ni orden visible, generó reclamos vecinales y una denuncia por desaparición de más de S/500 mil. El Ministerio Público evalúa si hubo abuso de autoridad y sustracción.

El despliegue se registró desde un punto clave: la Asociación Nuevo San Juan, zona donde, según el acta policial, se ocultaban los responsables del ataque ocurrido el 31 de octubre. Los vecinos replicaron con indignación. Algunos gritaban: “Lárguense… por eso estamos como estamos”, mientras otros insistían en registrar las placas. Una camioneta mostró una identificación semejante a un adhesivo, lo que acentuó la duda colectiva.

Horas después apareció en la zona el coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Robos. Una cámara vecinal lo filmó cerca de la casa intervenida. Muchaipiña sostuvo: “Por lo que vemos en la tele, lo conocemos… su silueta… el mismo polo y el mismo gorro del operativo en San Juan de Lurigancho”.

El empresario señaló que su puerta del segundo piso apareció forzada y un cofre movido de sitio. Indicó: “Este cofre estaba allá… lo encontré aquí. Jalones, cosas movidas. Mi dinero estaba en una zapatera… un paquete normal, nadie podía saber que era dinero”.

También mostró estados bancarios y operaciones recientes. Durante octubre, realizó retiros de montos elevados en dólares y soles. En sus palabras: “Todo está en mis declaraciones ante Sunat y en mis estados de cuenta”.

Eduardo Herrera, representante de una oficina anticorrupción, revisó parte del caso y expresó: “Si te llevas una cámara donde consta la inspección, la prueba madre, es porque cubres algo que te puede involucrar”.

Mientras que el coronel Montúfar confirma que estuvo al mando de la operación y que “metería las manos al fuego por sus agentes policiales”. “Hemos visto una flagrancia. Nunca hubo dinero, nunca. Todo es tema de investigación”, señaló en el informe. En su defensa indicó que “encontramos municiones en grandes cantidades y pistolas”.

