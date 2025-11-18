Perú

Clausuran supermercado en La Molina tras operativo que detectó riesgos eléctricos, sanitarios y estructurales en plena campaña navideña

Inspectores municipales hallaron filtraciones de agua, falta de señalización, temperaturas inadecuadas en cámaras de alimentos y productos sin rotular, por lo que la comuna ordenó la clausura temporal del local

El operativo ocurrió este martes
El operativo ocurrió este martes como parte de la campaña municipal “Navidad Segura”. (Composición: Infobae)

La tarde de este martes 18 de noviembre, el distrito de La Molina vivió un episodio inesperado en plena campaña municipal “Navidad Segura”. Un equipo de Fiscalización intervino el local de Supermercados Tottus situado en la cuadra 7 de la avenida La Fontana, en un operativo que puso en evidencia múltiples riesgos para clientes y trabajadores. La inspección sorprendió a quienes circulaban por el establecimiento, pues el ingreso de los inspectores marcó el inicio de un recorrido que reveló fallas relevantes en seguridad y salubridad.

El operativo se desarrolló sin previo aviso. Los fiscalizadores recorrieron pasillos, zonas de servicio y ambientes de uso interno con el propósito de verificar si el establecimiento cumplía las disposiciones municipales. Durante la revisión, el personal constató situaciones que, según la comuna, ponían en riesgo la vida y la salud de quienes visitan el supermercado. La alerta surgió en distintos puntos, desde la zona de estacionamiento hasta ambientes operativos donde se detectaron fallas que motivaron la clausura temporal.

La Municipalidad de La Molina informó que la medida responde a un conjunto de observaciones que requieren atención inmediata. La autoridad distrital recalcó que la campaña “Navidad Segura” busca reducir cualquier tipo de peligro en locales comerciales, especialmente en fechas que suelen concentrar gran afluencia de compradores.

El recorrido del equipo municipal mostró un panorama crítico, descrito en el acta de intervención. La comuna puntualizó que “existía peligro para la vida, la salud y la seguridad de quienes realizan sus compras”, tras constatar diferentes incumplimientos en infraestructura, mantenimiento y control sanitario.

Inspectores ingresaron sin previo aviso
Inspectores ingresaron sin previo aviso al Tottus de la cuadra 7 de la av. La Fontana. (Difusión)

Noticia en desarrollo...

