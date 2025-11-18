Perú

Campaña veterinaria gratuita para este 21 de noviembre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

Especialistas revisarán a los animales de compañía para identificar signos de enfermedades, lesiones u otras condiciones que requieran cuidado veterinario particular

La campaña veterinaria gratuita es importante porque permite que los dueños accedan a servicios esenciales de salud animal sin costo - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Victoria anunció la organización de una campaña veterinaria gratuita concebida para acercar servicios preventivos orientados al cuidado de perros y gatos en el distrito.

Esta jornada se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre, de 9 a 13 horas, en el cruce de los jirones Renovación con Bélgica, frente al colegio Saco Oliveros en zona 26.

La iniciativa busca promover la tenencia responsable y apoyar la salud animal, centrándose en la prevención de enfermedades comunes que afectan a las mascotas de la comunidad.

El evento prevé una amplia cobertura de atención básica, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios veterinarios sin costo, especialmente en un contexto donde muchas familias pueden tener dificultades para costear consultas o tratamientos.

La campaña inicia a las 9 horas, pero se recomienda acudir con anticipación - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

¿Cuáles son los servicios gratuitos?

Durante la campaña, los propietarios podrán acceder de forma gratuita a los siguientes servicios:

  • Consulta veterinaria general: los animales recibirán una evaluación integral para conocer su estado de salud y recibirán recomendaciones individualizadas a partir de la revisión realizada por profesionales.
  • Desparasitación: este procedimiento tiene el fin de eliminar parásitos internos y externos responsables de problemas de salud en perros y gatos, contribuyendo a prevenir enfermedades transmisibles y mejorar el bienestar general de las mascotas.
  • Antipulgas: mediante la aplicación de productos especializados, se controlará la presencia de pulgas y se reducirán las molestias o riesgos asociados a estos parásitos.
  • Corte de uñas: un servicio destinado a mantener adecuadamente las garras de los animales, previniendo lesiones, incomodidad para caminar y daños tanto en las mascotas como en los hogares.
  • Limpieza de oídos: se realizará una higiene cuidadosa del pabellón auricular, con el objetivo de evitar infecciones, inflamaciones y molestias que suelen frecuentar a perros y gatos.
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

Para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la actividad, se solicita a los propietarios cumplir con determinadas medidas. Los perros deberán ser llevados con correa y bozal si corresponde, mientras que los gatos deberán transportarse en un bolso especial o kennel, preferentemente con su manta para su comodidad.

La municipalidad recomienda a los vecinos asistir puntual, ya que el número de beneficiarios suele ser elevado en este tipo de campañas y los cupos pueden agotarse rápidamente.

Con esta acción, el municipio reafirma su compromiso de fortalecer el acceso a servicios veterinarios y fomentar el bienestar de las mascotas en La Victoria, promoviendo el respeto y el cuidado animal en toda la comunidad.

La campaña veterinaria es importante porque promueve el bienestar animal y permite la detección temprana de enfermedades - Créditos: Freepik.

Beneficios de la desparasitación

  • Protege la salud de perros y gatos al eliminar parásitos internos y externos que pueden causar enfermedades.
  • Previene la transmisión de parásitos a humanos, disminuyendo el riesgo de zoonosis en el hogar.
  • Favorece una nutrición adecuada en las mascotas, ya que los parásitos pueden interferir en la absorción de nutrientes.
  • Mejora el desarrollo y el crecimiento de los animales jóvenes, evitando retrasos y problemas físicos asociados con infestaciones.
  • Reduce síntomas como diarrea, vómitos, pérdida de peso, apatía o pelaje opaco, permitiendo que las mascotas se mantengan activas y saludables.
  • Contribuye a un entorno más limpio y seguro para toda la familia, al limitar la diseminación de huevos o larvas en espacios domésticos.
  • Facilita los controles veterinarios, ya que los animales desparasitados presentan menos complicaciones y responden mejor a otros tratamientos y vacunas.
  • Prolonga la vida y el bienestar general de las mascotas al mantenerlas libres de infestaciones.

