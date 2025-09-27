Perú

Campaña veterinaria gratis para este domingo 28 de septiembre: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La finalidad de esta iniciativa es concientizar a los propietarios sobre la responsabilidad en la tenencia de mascotas

La Municipalidad de Villa María del Triunfo anunció, mediante una publicación en sus redes sociales, que llevará a cabo una campaña veterinaria gratuita este 28 de septiembre, dirigida a las mascotas de los residentes del distrito.

El principal objetivo de esta iniciativa es fortalecer el cuidado y la salud animal, prevenir enfermedades y acercar servicios esenciales a la comunidad.

La campaña se desarrollará desde las 9 hasta las 13 horas en la plaza Mayor de Villa María del Triunfo. Durante ese periodo, los habitantes podrán acudir con sus mascotas para acceder a una variedad de prestaciones sin costo, pensadas para atender las necesidades básicas de perros y gatos.

¿Cuáles son los servicios veterinarios gratis?

  • Desparasitación: Administración de medicamentos contra parásitos internos, apoyo fundamental para la prevención de enfermedades en mascotas.
  • Control antipulgas: Inspección y tratamiento para eliminar y prevenir la presencia de pulgas, garantizando el bienestar de los animales.
  • Limpieza de oídos: Higiene y revisión profesional del canal auditivo, con orientación sobre el cuidado adecuado para evitar infecciones.
  • Vacuna: Aplicación de vacunas esenciales según el calendario veterinario, reforzando la protección frente a enfermedades comunes.
  • Adiestramiento canino: Sesiones de orientación para mejorar la conducta y socialización de los perros, con especialistas en el área.
Además de los servicios orientados a los animales, la municipalidad ofrecerá atenciones dirigidas a los vecinos del distrito. Entre las opciones habilitadas destacan:

  • Limpieza facial: Aplicación de tratamientos básicos para el cuidado e higiene de la piel del rostro, ajustados a las necesidades individuales.
  • Corte de cabello: Servicio gratuito de peluquería tanto para adultos como para niños, facilitado por profesionales del distrito.
  • Campaña de lentes: Evaluación visual y recomendación de lentes correctivos para quienes lo requieran, con asesoría personalizada.
  • Podología: Atención destinada al cuidado y prevención de afecciones en los pies, incluyendo procedimientos básicos y recomendaciones de los especialistas.

La municipalidad recomienda a los asistentes acudir con su documento de identidad y llevar a sus mascotas con correa o transportadora. Estas actividades, que cuentan con cupos limitados, buscan responder a las necesidades de la población local en materia de salud animal y servicios comunitarios. Así, promueve el bienestar colectivo en Villa María del Triunfo.

¿Por qué son importantes los servicios veterinarios gratis?

  • Facilitan la atención de mascotas para familias con recursos limitados.
  • Ayudan a prevenir enfermedades que los animales pueden transmitir a las personas.
  • Permiten la desparasitación y vacunación, lo que protege a la comunidad.
  • Contribuyen al control de plagas como pulgas y garrapatas en el entorno familiar.
  • Ofrecen orientación sobre cuidado y tenencia responsable de animales.
  • Reducen el riesgo de abandono de mascotas al brindar asistencia básica.
  • Mejoran el bienestar animal y fortalecen el vínculo con los dueños.
  • Apoyan la construcción de barrios más saludables y comprometidos con la salud pública.
  • Fomentan la identificación y tratamiento temprano de enfermedades en los animales.
  • Impulsan campañas educativas sobre convivencia y respeto hacia los animales.
  • Facilitan la detección de casos de maltrato y permiten la intervención oportuna.
  • Incentivan la participación comunitaria y el sentido de colaboración vecinal.
  • Permiten a las autoridades recopilar datos sobre la salud y cantidad de mascotas en el distrito.
  • Aportan experiencias de aprendizaje para niños y jóvenes sobre responsabilidad animal.

