Campaña veterinaria gratis para este domingo 28 de septiembre: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Villa María del Triunfo anunció, mediante una publicación en sus redes sociales, que llevará a cabo una campaña veterinaria gratuita este 28 de septiembre, dirigida a las mascotas de los residentes del distrito.

El principal objetivo de esta iniciativa es fortalecer el cuidado y la salud animal, prevenir enfermedades y acercar servicios esenciales a la comunidad.

La campaña se desarrollará desde las 9 hasta las 13 horas en la plaza Mayor de Villa María del Triunfo. Durante ese periodo, los habitantes podrán acudir con sus mascotas para acceder a una variedad de prestaciones sin costo, pensadas para atender las necesidades básicas de perros y gatos.

Se recomienda a las personas llegar temprano al evento - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios veterinarios gratis?

Desparasitación: Administración de medicamentos contra parásitos internos, apoyo fundamental para la prevención de enfermedades en mascotas.

Control antipulgas: Inspección y tratamiento para eliminar y prevenir la presencia de pulgas, garantizando el bienestar de los animales.

Limpieza de oídos: Higiene y revisión profesional del canal auditivo, con orientación sobre el cuidado adecuado para evitar infecciones.

Vacuna: Aplicación de vacunas esenciales según el calendario veterinario, reforzando la protección frente a enfermedades comunes.

Adiestramiento canino: Sesiones de orientación para mejorar la conducta y socialización de los perros, con especialistas en el área.

Las mascotas recibirán atención por parte de especialistas - Créditos: Difusión.

Además de los servicios orientados a los animales, la municipalidad ofrecerá atenciones dirigidas a los vecinos del distrito. Entre las opciones habilitadas destacan:

Limpieza facial: Aplicación de tratamientos básicos para el cuidado e higiene de la piel del rostro, ajustados a las necesidades individuales.

Corte de cabello: Servicio gratuito de peluquería tanto para adultos como para niños, facilitado por profesionales del distrito.

Campaña de lentes: Evaluación visual y recomendación de lentes correctivos para quienes lo requieran, con asesoría personalizada.

Podología: Atención destinada al cuidado y prevención de afecciones en los pies, incluyendo procedimientos básicos y recomendaciones de los especialistas.

La municipalidad recomienda a los asistentes acudir con su documento de identidad y llevar a sus mascotas con correa o transportadora. Estas actividades, que cuentan con cupos limitados, buscan responder a las necesidades de la población local en materia de salud animal y servicios comunitarios. Así, promueve el bienestar colectivo en Villa María del Triunfo.

La finalidad de esta campaña es facilitar el acceso a servicios de atención veterinaria a las mascotas - Créditos: Freepik.

¿Por qué son importantes los servicios veterinarios gratis?

Facilitan la atención de mascotas para familias con recursos limitados.

Ayudan a prevenir enfermedades que los animales pueden transmitir a las personas.

Permiten la desparasitación y vacunación, lo que protege a la comunidad.

Contribuyen al control de plagas como pulgas y garrapatas en el entorno familiar.

Ofrecen orientación sobre cuidado y tenencia responsable de animales.

Reducen el riesgo de abandono de mascotas al brindar asistencia básica.

Mejoran el bienestar animal y fortalecen el vínculo con los dueños.

Apoyan la construcción de barrios más saludables y comprometidos con la salud pública.

Fomentan la identificación y tratamiento temprano de enfermedades en los animales.

Impulsan campañas educativas sobre convivencia y respeto hacia los animales.

Facilitan la detección de casos de maltrato y permiten la intervención oportuna.

Incentivan la participación comunitaria y el sentido de colaboración vecinal.

Permiten a las autoridades recopilar datos sobre la salud y cantidad de mascotas en el distrito.

Aportan experiencias de aprendizaje para niños y jóvenes sobre responsabilidad animal.