¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Fans de Shakira acampan y duermen en los alrededores del Estadio Nacional antes de su concierto. TikTok: RPP.

La expectativa por los conciertos de Shakira en Lima ha alcanzado su punto máximo a solo un día del primero de los tres espectáculos programados en el Estadio Nacional. La artista colombiana regresa a la capital peruana para presentarse los días 15, 16 y 18 de noviembre como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

Según la información más reciente de Teleticket, las entradas para el 16 de noviembre están agotadas, pero aún es posible adquirir boletos para el sábado 15 y el martes 18 de noviembre. La demanda es alta y se prevé que la disponibilidad para estas fechas podría agotarse en cuestión de horas.

Concierto del 15 de noviembre

Teleticket indica que todavía hay entradas para comprar con tarjeta Interbank y de manera regular, para esta última, la disponibilidad es en las siguientes zonas y precios:

Campo A derecha (no numerado): S/ 795.00

Tribuna Occidente 1 (numeradas): S/ 694.00

Campo B (no numerado): S/ 568.00.

Zonas, precios y disponibilidad para el 15 de noviembre.

Concierto del 18 de noviembre

La plataforma ofrece descuentos al comprar con la tarjeta Interbank y con el Club Movistar, además de una Promo Flash especial con los siguientes precios:

Campo A izquierda o derecha (no numerado): S/ 490.00

Tribuna occidente u oriente (numeradas): S/ 370.00

Campo B (no numerado): S/ 290.00

Zonas, precios y disponibilidad para el 18 de noviembre.

Se recomienda revisar la web antes de realizar la compra, ya que la disponibilidad se actualiza constantemente y la alta demanda podría agotar las localidades rápidamente.

El proceso de compra establece un límite de ocho boletos por cliente. Los menores de cinco años no pueden ingresar al evento, mientras que quienes tengan cinco años en adelante deben asistir acompañados de un adulto responsable, ambos con entrada para el mismo sector y portando su DNI.

Los precios publicados incluyen la comisión por servicio, y los descuentos aplican únicamente al valor de la entrada, no a la comisión. El plano de ubicación es referencial y puede modificarse por razones técnicas o logísticas, según Teleticket.

Recomendaciones y logística para asistir al concierto

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 4:00 p.m. en el caso de todos los conciertos, permitiendo un ingreso escalonado que busca evitar aglomeraciones. El espectáculo de Shakira está programado para iniciar a las 8:30 p.m., horario que se mantendrá en las tres fechas. La producción local, Masterlive, aconseja llegar al menos dos horas antes, especialmente para quienes tienen entradas en zonas de campo, con el fin de facilitar el acceso y evitar retrasos por el tráfico.

Puertas de acceso para el concierto de Shakira en Lima. TK.

Entre las indicaciones para el público, Teleticket aconseja portar la entrada en formato digital o físico, preferiblemente descargada en el celular para agilizar el control. Se prohíbe el ingreso de objetos como selfie sticks, bebidas en latas o botellas, encendedores, cámaras profesionales y paraguas. El uso de transporte público o aplicativos de taxi es recomendado, ya que el perímetro del estadio estará restringido al tránsito vehicular. Además, se sugiere vestir ropa ligera y mantenerse hidratado, especialmente en las zonas de campo.

El regreso de Shakira a Lima tiene un significado especial tanto para la artista como para sus seguidores. En febrero, la cantante debió cancelar una de sus presentaciones debido a una complicación digestiva que la llevó a ser hospitalizada, lo que generó gran expectativa por su retorno.

Tras su recuperación, la artista expresó su gratitud al público peruano: “Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas”, declaró durante su última presentación. Por ello, se reprogramó para noviembre, incluyendo una segunda fecha. Sin embargo, hace unos meses se comunicó de una tercera fecha.

Setlist y participación de la Orquesta Filarmónica de Lima

En cuanto al espectáculo, la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ se caracteriza por una producción internacional de alto nivel, con pantallas gigantes, efectos visuales renovados y un diseño de escenario central que maximiza la visibilidad desde todas las zonas. El repertorio previsto para los conciertos en Lima incluye una combinación de éxitos recientes y clásicos de la carrera de Shakira.

'Pies Descalzos' el tercer álbum de Shakira, salió a la venta en discotiendas el 6 de octubre de 1995 - crédito Sony Music

Es así que se ha difundido un posible setlist, que contempla temas como ‘La fuerte’, ‘Girl Like Me’, ‘Las de la intuición’, ‘Estoy Aquí’, ‘Empire’, ‘Inevitable’, ‘Te felicito’, ‘TQG’, ‘Don’t Bother’, ‘Acróstico’, ‘Copa Vacía’, ‘La bicicleta’, ‘La tortura’, ‘Hips Don’t Lie’, ‘Chantaje’, ‘Monotonía’, ‘Addicted to you’, ‘Loca’, ‘Soltera’, ‘La Pared’, ‘Cómo dónde y cuándo’, ‘Última’, ‘Ojos así’, ‘Pies descalzos, sueños blancos’, ‘Antología’, ‘Poem to a horse’, ‘Objection’, ‘Suerte’ y ‘Waka Waka (Esto es África)’.

Una de las novedades más esperadas es la participación de la Orquesta Filarmónica de Lima, convocada especialmente para el primer show del 15 de noviembre, pero aún se desconoce si estará en los siguientes conciertos. Fue la propia Shakira solicitó la colaboración de músicos peruanos de cuerdas para interpretar una versión sinfónica de ‘La Pared’, uno de los momentos más emotivos del espectáculo.

Esta iniciativa, que ya ha sido replicada en otras ciudades de la gira con orquestas locales, busca rendir homenaje al talento musical de cada país anfitrión y ofrecer una experiencia única al público. La interpretación de ‘La Pared’ incluirá violines, violas, chelos y contrabajos, creando una atmósfera íntima que ha conmovido a los asistentes en otras presentaciones.

Con la inclusión de la Orquesta Filarmónica de Lima y un repertorio que recorre distintas etapas de la carrera de Shakira, el Estadio Nacional se prepara para recibir un espectáculo que promete una experiencia musical inolvidable para el público peruano.