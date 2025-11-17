Doe Run Perú: Alva Legal Asesoría Empresarial es el nuevo liquidador de los últimos US$20 millones de La Oroya

La Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI designa a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidador de Doe Run Perú en La Oroya.

La Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI designó este lunes 17 de noviembre a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como el nuevo liquidador responsable del proceso final de liquidación de Doe Run Perú S.R.L. en Liquidación, que involucra la administración y realización de los últimos activos, equivalentes a cerca de US$20 millones en el complejo metalúrgico de La Oroya.

La designación -concretada luego de la falta de quórum los días 7 y 12 de noviembre- quedó formalizada en la Resolución N° 9120-2025/CCO-INDECOPI, emitida bajo los parámetros de la Ley General del Sistema Concursal y la Directiva N° 003-2003/CCO-INDECOPI, en un contexto donde la fase de liquidación de la compañía se mantiene abierta desde 2012.

Indecopi: Alva Legal asume liquidación final de Doe Run Perú

El procedimiento se activó tras la vacancia del cargo de liquidador y la falta de consenso en la Junta de Acreedores para elegir a un reemplazante, lo que, conforme al artículo 97.4 de la Ley General del Sistema Concursal, transfiere la facultad de designación a la Comisión.

Para nombrar al liquidador, INDECOPI convocó públicamente mediante la Bolsa de Liquidaciones a entidades interesadas, recibiendo postulaciones de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., Consultores A-1 S.A.C., Consultoría A S.A.C. y Marco Eusebio Chávez Magán.

Durante el proceso, Consultores A-1 S.A.C. y Consultoría A S.A.C. fueron declaradas improcedentes por la pérdida de su registro oficial como entidades liquidadoras, conforme a resoluciones previas de la propia Comisión. La improcedencia fue sustentada en la falta de legitimidad para obrar, invocando el artículo 427 del Código Procesal Civil.

Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. gestionará activos de Doe Run Perú valorados en aproximadamente USD 20 millones en la fase final de liquidación.

¿Quién se quedará con los últimos 20 millones de dólares de La Oroya?

Respecto a Marco Eusebio Chávez Magán, la evaluación comparó la antigüedad del registro y el número de procedimientos vigentes asumidos a través de la Bolsa de Liquidaciones, tal como lo exige la directiva interna de INDECOPI. Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. acreditó fecha de inscripción más antigua (26 de febrero de 2018, frente al 25 de noviembre de 2024) y menor carga de procedimientos administrados (uno, frente a tres que mantiene Chávez Magán).

La Comisión recibió y analizó objeciones por presunto conflicto de interés contra Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., vinculadas a supuestas relaciones con acreedores de servicios de Doe Run Perú -puntualmente, la noruega DQM-. Estas tachas fueron descartadas tras considerar que la competencia para nombrar y remover al liquidador corresponde primariamente a la Junta de Acreedores y que no se detecta vulneración de la normativa de designación. La resolución enfatiza que las alegaciones sobre conflicto de interés quedan fuera del ámbito de la Directiva N° 003-2003/CCO-INDECOPI.

La resolución N° 9120-2025/CCO-INDECOPI formaliza la designación del nuevo liquidador conforme a la Ley General del Sistema Concursal.

Consultores A1 desaparece definitivamente del mapa

Como resultado, Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. fue oficializada como entidad liquidadora del fideicomiso de US$20 millones custodiado por Scotiabank, asumiendo la responsabilidad de ejecutar todos los actos necesarios para materializar los activos restantes de Doe Run Perú, que incluyen los recursos disponibles y los bienes del complejo de La Oroya.

Parte de su mandato, de acuerdo con el documento al que accedió Infobae Perú, consiste en la presentación de un informe final antes de solicitar a la autoridad judicial la declaración de quiebra de la sociedad, cumpliendo con el artículo 97.5 de la Ley General del Sistema Concursal.

El liquidador designado ejercerá sus funciones hasta la conclusión de la liquidación, salvo que la Junta de Acreedores decida su reemplazo, o en caso de inhabilitación o cancelación de registro. La resolución advierte que el incumplimiento en el ejercicio de sus funciones acarreará una multa de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).