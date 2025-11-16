Perú

Una respuesta al Memo de Bill Gates

El memo de Bill Gates previo a la COP30 reavivó el debate sobre cómo alinear la urgencia climática con la protección social y el desarrollo humano

Guardar
Gates llamó a priorizar el
Gates llamó a priorizar el bienestar humano en la acción climática, abriendo un debate global sobre la integración de metas sociales y ambientales. Foto: NY Times

El memo publicado por Bill Gates previo a la COP30 - criticado por muchos y celebrado por otros - abrió un debate necesario sobre cómo equilibrar la urgencia climática con las prioridades de bienestar humano. Su llamado a situar la salud, la energía accesible y el desarrollo en el centro de la agenda es valioso, especialmente en un contexto global donde millones de personas siguen enfrentando vulnerabilidades profundas.

Sin embargo, es importante matizar —y ampliar— esta visión. El riesgo de interpretar - o permitir que otros interpreten - su memo como un reemplazo de la acción climática estructural por intervenciones únicamente sociales es real. Y no deberíamos permitir que esa interpretación prevalezca. La realidad es que no existe un dilema ni un divorcio entre metas climáticas y bienestar humano: ambos son pilares complementarios de cualquier futuro viable.

Especialistas advierten sobre el riesgo
Especialistas advierten sobre el riesgo de presentar el bienestar humano como alternativa, y no complemento, a la acción climática estructural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia es contundente: clima, bienestar y biodiversidad son un mismo sistema. Cuando uno se fractura, los demás le siguen.

Esto es especialmente evidente en las grandes regiones que concentran la biodiversidad planetaria —la Amazonía, la Cuenca del Congo y el Sudeste Asiático— donde la resiliencia de los ecosistemas está entrelazada con la resiliencia cultural, económica y territorial de quienes los habitan.

En regiones de alta biodiversidad,
En regiones de alta biodiversidad, como la Amazonía y el Sudeste Asiático, la resiliencia ecológica y la social están intrínsecamente conectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estas zonas, las economías ilegales —oro ilícito, tala ilegal de madera, trata, narcotráfico, entre otros— se fortalecen precisamente de la fragilidad de esos territorios, llevando a la depredación y al colapso de los ecosistemas.

Y esto no es un asunto solo de relevancia local en esos territorios. Ya diversos estudios han señalado directamente que el 50 % de la economía mundial depende directamente de los servicios ecosistémicos. Si fallan las regiones que concentran la biodiversidad planetaria, fallarán también las cadenas de suministro, la estabilidad económica y la seguridad global.

Las economías ilegales se nutren
Las economías ilegales se nutren de la fragilidad territorial y alimentan ciclos de devastación y colapso ecológico. Abril 17, 2016. REUTERS/Bruno Kelly

América Latina y el Caribe, que alberga el 40 % de la biodiversidad del planeta, lo demuestra con claridad:

  • Cuando los ecosistemas se degradan, también lo hacen los medios de vida.
  • Cuando las economías locales se precarizan, crecen las actividades ilegales que destruyen esos territorios.
  • Cuando se erosiona la cultura comunitaria, se pierde el conocimiento que ha mantenido vivas estas selvas por milenios.
La reducción de emisiones contaminantes
La reducción de emisiones contaminantes continúa siendo un eje central en las discusiones climáticas, ante la urgencia de frenar el deterioro ambiental y sus impactos globales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, más que elegir entre reducir emisiones o asegurar bienestar, la verdadera pregunta es cómo construir modelos donde ambos avancen juntos y se potencien mutuamente.

No se trata solo de mitigar o adaptarse; se trata de regenerar. No se trata de separar lo ecológico de lo humano; se trata de integrarlo en una teoría económica coherente.

El memo de Gates invita a un diálogo importante, pero incompleto. La respuesta que necesitamos va más allá: no es sustituir ambición climática por desarrollo, ni insistir en metas climáticas desconectadas de la realidad humana. Es construir la visión donde ambos son motores simultáneos de estabilidad, bienestar y vida.

Ese es el camino hacia un futuro posible. Un futuro donde la prosperidad no se opone a la naturaleza, sino que surge de protegerla y restaurarla.

Temas Relacionados

Bill GatesCOP30cambio climáticoCarlo ÁngelesOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

La cuarta jornada dejó emociones de principio a fin: San Martín firmó una remontada memorable ante Universitario y Alianza Lima se impuso con autoridad sobre Géminis. Revisa los marcadores de cada encuentro

Resultados de la fecha 4

Guillermo Bermejo usó comisión del Congreso para dar empleo a militantes de su partido

El condenado exparlamentario colocó a siete afiliados de su agrupación Voces del Pueblo en la Comisión de Pueblos Andinos con sueldos de entre 3 mil a 12 mil soles mensuales. Infobae identificó que ahora ocupan altos cargos en la alianza izquierdista Venceremos

Guillermo Bermejo usó comisión del

La gasolina más barata y más cara de Lima este domingo 16 de noviembre

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital de Perú

La gasolina más barata y

Huancavelica sin ambulancias: colapso del SAMU deja a la ciudad sin atención de emergencias tras fallas mecánicas acumuladas

El personal alerta que la única ambulancia operativa dejó de funcionar tras fallas mecánicas advertidas por años. Exigen al Gobierno Regional acelerar la adquisición de nuevas unidades

Huancavelica sin ambulancias: colapso del

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Alianza Lima sigue imparable en el campeonato nacional tras imponerse frente a Deportivo Géminis de Natalia Málaga. Mientras que Universitario sufrió increíble derrota ante San Martín luego de ir ganando 2-0 en sets

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Bermejo usó comisión del

Guillermo Bermejo usó comisión del Congreso para dar empleo a militantes de su partido

JEE concluye que Fernando Rospigliosi y trabajador que usó cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular incumplieron neutralidad electoral

La ‘cárcel dorada’ de Betssy Chávez: así vive sus días la expremier en lujosa residencia diplomática en San Isidro

Rafael López Aliaga señala que fue a CADE 2025 “de boleto” y pide a sus militantes buscar “conversos celestes” casa por casa

Datum: 58 % aprueba la gestión de José Jerí y un 49 % desaprueba a su premier Ernesto Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Son del Duke incorpora a

Son del Duke incorpora a Nickol Sinchi, ex Corazón Serrano, como parte de su renovada delantera

Susan Ochoa incursiona en el género tropical y lanza su videoclip ‘Mix Los Bomberos’

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” supera el millón de espectadores en el cine nacional

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

Karla Bacigalupo entre las más votadas del Miss Universo y podría llegar al top 30

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Alianza Lima vs Géminis 3-0: resumen de la victoria ‘blanquiazul’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

CD Moquegua conquista el último boleto a la Liga 1 2026 y frustra el ascenso de César Vallejo de ‘Chemo’ del Solar

Luis Advíncula asumió toda la culpa del repechaje rumbo a Qatar 2022: “No fuimos al Mundial porque yo fallé, no por Valera”