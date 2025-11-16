Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”.

La escena en el set de La Noche Habla atrajo la atención de la farándula peruana: Tilsa Lozano, exmodelo y conductora, celebró en vivo la oficialización de su divorcio de Jackson Mora, exboxeador, al romper simbólicamente el acta notarial que certificaba el fin de su matrimonio. Entre saltos de alegría y palabras de alivio, Lozano expresó su felicidad por cerrar una etapa que, según sus propias declaraciones, considera un error del pasado.

El episodio marcó un punto de inflexión en la vida pública de ambos, quienes ahora transitan caminos separados y han compartido sus perspectivas sobre la ruptura en distintos medios. La confirmación del divorcio se produjo durante la emisión de La Noche Habla, cuando el conductor Ric La Torre presentó en el set una simulación del acta notarial en tamaño papelógrafo, certificando la disolución del vínculo matrimonial entre Lozano y Mora.

Al recibir el documento, la conductora no ocultó su entusiasmo: saltó de alegría y exclamó que estaba a punto de llorar de felicidad, calificando la noticia como una sorpresa agradable. Lozano confesó que, antes de conocer el motivo de la visita de su compañero, temía que se tratara de un “ampay”, pero el desenlace resultó ser motivo de celebración. Es por eso que, luego de la presentación del acta, Lozano rompió simbólicamente el documento en el set, sellando así el cierre definitivo de su matrimonio.

La conductora compartió con la audiencia su sensación de alivio y libertad, asegurando que la noticia marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida. La oficialización del divorcio se produjo después de varios meses de trámites y rumores sobre la relación, y la exmodelo celebró su regreso a la soltería con entusiasmo.

Tilsa Lozano después del divorcio

En entrevistas previas, Tilsa Lozano profundizó en sus sentimientos respecto al matrimonio con Jackson Mora. En conversación con Trome, la conductora fue tajante al afirmar: “Se dicen muchas cosas y realmente no sé con quién me casé. Creo que fue un grave error de mi parte casarme, pero hoy ya estoy absolutamente desligada del señor”. Lozano subrayó que su relación con el exboxeador pertenece al pasado y que actualmente nada la une a él, ni legal ni emocionalmente.

Tilsa Lozano anuncia que salió su divorcio oficial con Jackson Mora. Video: La noche habla

Consultada sobre las imágenes de Mora con una nueva pareja, Lozano respondió que no le interesa lo que su exesposo haga con su vida: “Nada de lo que el señor haga con su vida o haya hecho tiene que ver conmigo. Alas y buen viento”, sentenció. La conductora también recurrió al humor para referirse a su experiencia matrimonial, señalando en su programa que, dentro de la categoría de hombres infieles, a ella le tocó “lo peor, el abono para las plantas, guano”.

Lejos de quedarse anclada en el pasado, Lozano manifestó su entusiasmo por la nueva etapa que atraviesa. En diálogo con Trome, aseguró que disfruta plenamente de su soltería y que está enfocada en sus proyectos profesionales, entre ellos la conducción de La Noche Habla y la organización de eventos y viajes en provincia.

Además, expresó su satisfacción por la gestión de la nueva dueña del canal, Susana Umbert, y anticipó que para 2026 se avecinan oportunidades positivas, incluida la preventa del canal. Lozano también reveló que no ha perdido la fe en el amor y que ya se encuentra “haciendo casting” para encontrar una nueva pareja.

Jackson Mora después de la separación

Mientras Tilsa Lozano celebraba su soltería, Jackson Mora fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en compañía de una joven psicóloga rubia hace algunas semanas. Las imágenes mostraron al exboxeador en actitudes cariñosas con su acompañante durante una salida nocturna en Lima, que culminó con ambos ingresando juntos al edificio donde reside Mora en Punta Hermosa, el mismo distrito donde vive su exesposa.

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”.

La aparición pública de Mora con una nueva pareja generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron que el exdeportista había pasado página con rapidez, mientras otros le expresaron su apoyo. Mora no ha realizado declaraciones sobre este nuevo vínculo sentimental, aunque en las imágenes se lo veía relajado y sonriente.

En paralelo a su nueva vida personal, Mora enfrenta una situación legal compleja. Días antes de la difusión de las imágenes, ‘Magaly TV La Firme’ reveló la existencia de una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público, en la que tanto él como Tilsa Lozano figuran como denunciados por presuntos delitos relacionados con una disputa por bienes.

Mora negó rotundamente las acusaciones y sostuvo que se trata de un intento de extorsión: “Esta es una denuncia fraudulenta por la extorsión que me están haciendo, por la casa. Yo no tengo nada fraudulento acá. Yo le regalé esa camioneta a Tilsa”, declaró en conversación con el programa.