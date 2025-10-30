Tilsa Lozano lanza indirecta luego de que Jackson Mora fue captado con rubia: “Cada payaso en su circo”

Tilsa Lozano y su fuerte mensaje luego de que Jackson Mora fue captado con rubia. IG

A pocos meses de su mediático divorcio, Jackson Mora fue captado en actitudes cariñosas con una joven rubia durante una salida nocturna en Lima. Las imágenes difundidas por 'Magaly TV La Firme’ desataron un vendaval de comentarios, y Tilsa Lozano no tardó en pronunciarse —a su estilo— con una publicación cargada de indirectas.

Luego de que se difundieran las imágenes, Tilsa Lozano publicó un enigmático video en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta directa a su exesposo. El clip, acompañado de música instrumental, contenía un audio con un poderoso mensaje sobre la manipulación y la justicia del tiempo.

“Cuando una persona ya no puede manipularte, va a tratar de manipular la opinión que los demás tienen sobre ti. Cuando una persona ya no puede controlarte, va a tratar de controlar la opinión que el entorno tiene de ti”, se escucha al inicio del video

Pero fue la frase final la que encendió las redes: “El tiempo pone cada cosa en su lugar, cada reina en su trono y cada payaso en su circo. Contra eso no puede nada ni nadie. Es la fuerza de los hechos, y de eso se ocupa el tiempo”.

En menos de una hora, la publicación superó las 50 mil reproducciones y cientos de comentarios que aplaudían la aparente indirecta hacia Jackson Mora.“Fina, sin nombrar a nadie”, “Esa frase fue mortal”, “Tilsa siendo Tilsa”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

Jackson Mora y la misteriosa rubia

El programa de Magaly Medina difundió un informe que muestra a Jackson Mora disfrutando de una noche de diversión en la capital, en compañía de una mujer rubia con la que fue captado besándose.

Según las imágenes, el exdeportista y su acompañante llegaron juntos a un evento deportivo, donde compartieron risas, miradas cómplices y gestos de afecto. Luego de permanecer varias horas en el local, ambos salieron tomados de la mano y se dirigieron a comprar comida en un restaurante cercano.

Lo que más llamó la atención fue el destino final: Punta Hermosa, el mismo distrito donde también vive Tilsa Lozano. Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ registraron el momento exacto en que la pareja ingresó al edificio donde reside Mora y no volvió a salir hasta la mañana siguiente.

De acuerdo con la investigación presentada por el espacio de espectáculos, la misteriosa joven sería una psicóloga rubia con la que el exboxeador ha sido visto en más de una ocasión. Fuentes cercanas al programa indicaron que ambos mantienen contacto frecuente y que no sería la primera vez que comparten salidas nocturnas.

El informe desató una ola de comentarios en redes sociales, especialmente por la cercanía geográfica con Tilsa, quien aún reside en el mismo distrito. Los usuarios no tardaron en reaccionar: “Ni lejos se fue”, “Eso sí es tener coraje”, “Qué falta de respeto”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las plataformas digitales tras la emisión del reportaje.

Jackson Mora deja atrás su matrimonio con Tilsa Lozano y disfruta de nueva compañía. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El mensaje de empoderamiento que define a Tilsa

La publicación de Tilsa no solo fue vista como una indirecta, sino también como una reflexión sobre su nueva etapa personal. La exmodelo ha compartido en los últimos meses frases sobre autoestima, independencia emocional y crecimiento personal, lo que muchos de sus seguidores interpretan como señales de que ha cerrado definitivamente su historia con Mora.

“Las personas cambian, evolucionan, y no siempre es fácil soltar. Pero la paz no tiene precio”, escribió hace unas semanas en otra historia.

Actualmente, Tilsa continúa enfocada en sus proyectos personales y su faceta de madre, mientras prepara nuevos contenidos digitales relacionados con bienestar y empoderamiento femenino.

Tilsa Lozano y Jackson Mora: Una separación mediática

Tilsa Lozano y Jackson Mora oficializaron su divorcio a mediados de junio de 2025, tras varios meses de rumores sobre una crisis matrimonial. Su separación se dio luego de cuatro años de relación y dos de matrimonio. Según declaraciones de la propia exmodelo, la decisión fue tomada “en buenos términos”, aunque en los meses posteriores ambos evitaron comentar sobre su vida personal.

Sin embargo, los gestos en redes sociales hablaron más que las palabras. Tilsa eliminó las fotos con el exboxeador, mientras que él empezó a mostrarse más activo en eventos deportivos y reuniones sociales. Hasta ahora, Mora no ha emitido declaraciones sobre las imágenes difundidas ni sobre la reacción pública de su expareja.

