Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

Denuncian a Jackson Mora y Tilsa Lozano por los delitos de banda criminal, apropiación ilícita y coacción. IG

Jackson Mora Rodríguez sigue en el ojo de la tormenta y esta vez ha sido denunciado ante la Fiscalía junto a su exesposa Tilsa Lozano. Ambos han sido denunciados por presuntos delitos de banda criminal, apropiación ilícita, coacción, falsedad genérica e ideológica ante Fiscalía Provincial Penal de Turno de Miraflores–Surquillo–San Borja por la empresa Pesquera Superfish S.A.C.

El documento al que tuvo acceso Infobae Perú, fue ingresado oficialmente el 21 de octubre de 2025, está suscrito por el representante legal de la compañía, Alfredo Alessandro Santibañez Tapia, y se suma al complejo historial judicial que en las últimas semanas ha rodeado a la pareja, especialmente a Mora, quien ya afronta otras denuncias públicas de estafa y fraude empresarial.

La denuncia formal ante el Ministerio Público

La empresa Pesquera Superfish S.A.C., relató en su denuncia que en febrero de 2021 decidió resguardar uno de sus vehículos, una Ford Explorer, en un local ubicado en Santiago de Surco.

Sin embargo, semanas después la empresa denunciante descubrió que el vehículo había sido objeto de una maniobra fraudulenta: se habrían inscrito dos poderes notariales falsos con facultades de disposición y venta, sin autorización de su representante legal.

Según el documento judicial, el primer poder falso fue otorgado el 22 de marzo de 2021 a favor de un sujeto identificado como Manuel Etoube Morales en el distrito de Miraflores.

Posteriormente, el 26 de abril del mismo año, se repitió la maniobra: un segundo poder falso fue inscrito, esta vez a nombre de Manuel Eduardo Llange Sayán, también ante la misma notaría y bajo la misma partida.

Pesquera Superfish S.A.C. acusa a Jackson Mora y Tilsa Lozano de apropiarse ilegalmente de un vehículo y falsificar documentos notariales, según denuncia ingresada al Ministerio Público. Infobae Perú.

Los implicados señalados en la denuncia

El documento identifica a cinco personas señaladas como presuntos responsables: Jackson Rivelino Mora Rodríguez, Tilza Marcela Lozano Síbila, Manuel Eduardo Llange Sayán, Carlos Baluarte Pizarro y Álvaro Vacacela Guerrero, de nacionalidad ecuatoriana

La denuncia además deja abierta la posibilidad de que existan otros implicados aún no identificados, y solicita al Ministerio Público la apertura de una investigación penal que determine responsabilidades y el grado de participación de cada uno.

Tilsa Lozano es acusada de apropiarse ilegalmente de un vehículo y falsificar documentos notariales, según denuncia ingresada al Ministerio Público.

Acusaciones por banda criminal y apropiación ilícita

El escrito de la empresa detalla que los involucrados habrían actuado de manera organizada y concertada para apropiarse indebidamente del vehículo, valiéndose de instrumentos notariales falsificados.

El delito de banda criminal, según el Código Penal peruano, se configura cuando tres o más personas se asocian de forma permanente para cometer delitos. La apropiación ilícita, en tanto, implica el uso o retención de un bien ajeno para beneficio propio, sin consentimiento del propietario.

Superfish S.A.C. sostiene que los denunciados crearon una apariencia de legalidad en los registros públicos, logrando inscribir documentos falsos que otorgaban facultades de venta del vehículo, pese a que este seguía siendo propiedad de la empresa.

Asimismo, el documento hace referencia a un posible delito de coacción, indicando que se habría ejercido presión o manipulación para lograr el registro fraudulento de los poderes y su validación ante las autoridades notariales.

Un nuevo escándalo para Jackson Mora

La denuncia llega apenas una semana después de que Jackson Mora protagonizara un incidente público en Surco, donde fue encarado por un empresario Giancarlo Saucedo, que lo acusó de estafa, usurpación y microcomercialización de drogas.

Tras la difusión del video en redes sociales, Mora declaró sentirse víctima de una campaña en su contra y pidió garantías personales para su vida. Sin embargo, este nuevo proceso judicial podría complicar aún más su situación, ya que involucra delitos graves y documentados ante la Fiscalía.

Jackson Mora enfrenta escándalo y acusaciones públicas de estafa, pidiendo garantías por su vida. Video: TikTok @riclatorrez

Tilsa Lozano rechazó vinculación con polémica camioneta

Por su parte, Tilsa Lozano le exigió que Mora asuma la responsabilidad directa y no la involucre en esta complicada situación.“Espero que el señor Mora se digne a pedir disculpas y aclarar que yo no tengo absolutamente nada que ver en esta situación”, señaló con firmeza la modelo en su programa ‘La Noche Habla’.

Además, la modelo dirigió un mensaje sin rodeos a su expareja: “Rechazo tajantemente cualquier acusación. Creo que las cosas se enfrentan directamente y al toro por las astas. Seguramente yo soy una víctima más en este caso, y espero que el señor Mora se digne a pedir disculpas y aclarar que yo no tengo absolutamente nada que ver. Le pediría, muy agradecida, que salga a aclarar y que no me embarre ni me salpique su mugre”, expresó ante cámaras.

La modelo peruana se plantó en su programa nocturno y pidió a su exesposo que aclare públicamente que ella no participó en la polémica transferencia del vehículo que ha generado revuelo en el espectáculo local (La Noche Habla)

Aunque no se precisan los actos concretos que se le imputan, su inclusión en el documento judicial sugiere una posible participación o conocimiento de las operaciones cuestionadas.

El rol de la empresa denunciante

En su presentación ante el Ministerio Público, Pesquera Superfish S.A.C. asegura haber sido víctima directa de un fraude patrimonial y exige la recuperación de su vehículo así como la sanción penal correspondiente.

El documento sostiene que la empresa sufrió un perjuicio económico y reputacional, pues el vehículo —valorado en decenas de miles de soles— habría sido transferido o manipulado en registros notariales sin su consentimiento.

Además, la compañía señala que los actos denunciados habrían ocurrido en un contexto de abuso de confianza, dado que el vehículo se encontraba bajo resguardo voluntario en un predio ajeno.