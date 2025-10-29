Karla Bacigalupo entre las favoritas del Miss Universo 2025, según missólogo internacional | TikTok

La representante peruana Karla Bacigalupo ha sido señalada como una de las candidatas favoritas para el Miss Universo 2025 tras la publicación de las fotos oficiales del certamen. Ramiro Barrio, reconocido missólogo internacional, destacó a Bacigalupo en el top cinco de su ranking personal y sorprendió al público al ubicar a Perú entre los países con mayor proyección este año.

A través de su cuenta de TikTok, Barrio analizó la imagen oficial de la candidata peruana y expresó: “Vi esto y dije: Oh My God, un ángel. Me encanta que haya sonreído, se ve divina, mis aplausos a Perú porque triunfó”.

En su listado de veinte favoritas, el especialista situó a Perú junto con Tailandia, Filipinas, Costa de Marfil y Chile en las posiciones más destacadas, resaltando la presencia y actitud positiva de la peruana en la sesión fotográfica.

El impacto de la elección y los criterios del especialista

Ramiro Barrio es missólogo español y figura influyente en el análisis de certámenes de belleza internacionales. Su experiencia y seguimiento constante de eventos como Miss Universo y Miss Perú le han permitido ganar reconocimiento en plataformas como TikTok, donde publica opiniones, previsiones y evaluaciones sobre el desempeño de las candidatas de distintas ediciones. En el caso de Bacigalupo, Barrio subrayó su alegría y naturalidad, factores que considera determinantes para el éxito en el escenario internacional.

La inclusión de Perú en el top cinco generó reacciones positivas entre el público local, que observa con expectativas el desarrollo de la competencia. El análisis de Barrio, quien participó como invitado especial en el Miss Perú 2025 realizado en Cusco, suele influir en las tendencias previas al certamen y aporta referencias valiosas para seguidores y especialistas.

El Miss Universo 2025: Fecha y expectativas

La edición número 74 del Miss Universo se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Será la cuarta vez que este país se convierta en sede del evento, reuniendo a más de 130 candidatas provenientes de distintos países y territorios. La actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, cederá la corona a su sucesora durante una gala transmitida a nivel mundial.

La proyección de Karla Bacigalupo como una de las favoritas según el análisis internacional fortalece la atención sobre la candidata peruana y suma expectativa de cara a la recta final del concurso. Con la mirada puesta en Tailandia, el público peruano sigue de cerca cada avance antes de la esperada elección de la nueva Miss Universo.

Karla Bacigalupo viajó a Tailandia rumbo al Miss Universo 2025: “Vamos por la segunda corona universal”

La peruana, al salir del Perú, se mostró muy entusiasta y con la esperanza de lograr el triunfo. Incluso, en su despedida en el Aeropuerto Jorge CHávez en su salida a Tailandia dijo: “Muchísimas gracias por acompañarme y, con todo el cariño del mundo, les digo: ¡Vamos, Perú, por esa segunda corona universal!”, evocando el recuerdo de Gladys Zender, la única peruana que obtuvo el título en 1957.

Jessica Newton, directora del Miss Perú, también se mostró orgullosa y entusiasmada por los pasos que pueda dar su actual reina y le deseó lo mejor. “Llegó el día de partir. Disfruta tu sueño y compite con todo el corazón. Ya quiero verte gritar con orgullo: Karla Bacigalupo, Perú”, dijo emocionada.