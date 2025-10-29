Perú

Karla Bacigalupo entre las favoritas del Miss Universo 2025, según missólogo internacional

Ramiro Barrio dio su top sobre las mejores candidatas para la competencia internacional y la peruana está entre las favoritas

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Karla Bacigalupo entre las favoritas del Miss Universo 2025, según missólogo internacional | TikTok

La representante peruana Karla Bacigalupo ha sido señalada como una de las candidatas favoritas para el Miss Universo 2025 tras la publicación de las fotos oficiales del certamen. Ramiro Barrio, reconocido missólogo internacional, destacó a Bacigalupo en el top cinco de su ranking personal y sorprendió al público al ubicar a Perú entre los países con mayor proyección este año.

A través de su cuenta de TikTok, Barrio analizó la imagen oficial de la candidata peruana y expresó: “Vi esto y dije: Oh My God, un ángel. Me encanta que haya sonreído, se ve divina, mis aplausos a Perú porque triunfó”.

En su listado de veinte favoritas, el especialista situó a Perú junto con Tailandia, Filipinas, Costa de Marfil y Chile en las posiciones más destacadas, resaltando la presencia y actitud positiva de la peruana en la sesión fotográfica.

Karla Bacigalupo entre las favoritas
Karla Bacigalupo entre las favoritas del Miss Universo 2025, según missólogo internacional

El impacto de la elección y los criterios del especialista

Ramiro Barrio es missólogo español y figura influyente en el análisis de certámenes de belleza internacionales. Su experiencia y seguimiento constante de eventos como Miss Universo y Miss Perú le han permitido ganar reconocimiento en plataformas como TikTok, donde publica opiniones, previsiones y evaluaciones sobre el desempeño de las candidatas de distintas ediciones. En el caso de Bacigalupo, Barrio subrayó su alegría y naturalidad, factores que considera determinantes para el éxito en el escenario internacional.

La inclusión de Perú en el top cinco generó reacciones positivas entre el público local, que observa con expectativas el desarrollo de la competencia. El análisis de Barrio, quien participó como invitado especial en el Miss Perú 2025 realizado en Cusco, suele influir en las tendencias previas al certamen y aporta referencias valiosas para seguidores y especialistas.

Karla Bacigalupo entre las favoritas
Karla Bacigalupo entre las favoritas del Miss Universo 2025, según missólogo internacional

El Miss Universo 2025: Fecha y expectativas

La edición número 74 del Miss Universo se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Será la cuarta vez que este país se convierta en sede del evento, reuniendo a más de 130 candidatas provenientes de distintos países y territorios. La actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, cederá la corona a su sucesora durante una gala transmitida a nivel mundial.

La proyección de Karla Bacigalupo como una de las favoritas según el análisis internacional fortalece la atención sobre la candidata peruana y suma expectativa de cara a la recta final del concurso. Con la mirada puesta en Tailandia, el público peruano sigue de cerca cada avance antes de la esperada elección de la nueva Miss Universo.

Karla Bacigalupo viajó a Tailandia
Karla Bacigalupo viajó a Tailandia rumbo al Miss Universo 2025: “Vamos por la segunda corona universal”

La peruana, al salir del Perú, se mostró muy entusiasta y con la esperanza de lograr el triunfo. Incluso, en su despedida en el Aeropuerto Jorge CHávez en su salida a Tailandia dijo: “Muchísimas gracias por acompañarme y, con todo el cariño del mundo, les digo: ¡Vamos, Perú, por esa segunda corona universal!”, evocando el recuerdo de Gladys Zender, la única peruana que obtuvo el título en 1957.

Jessica Newton, directora del Miss Perú, también se mostró orgullosa y entusiasmada por los pasos que pueda dar su actual reina y le deseó lo mejor. “Llegó el día de partir. Disfruta tu sueño y compite con todo el corazón. Ya quiero verte gritar con orgullo: Karla Bacigalupo, Perú”, dijo emocionada.

Temas Relacionados

Karla BacigalupoMiss Universo 2025Miss Perú 2025peru-entretenimiento

Más Noticias

Adulta mayor sufre fuerte caída en un ascensor de Barranco: mujer fue operada de emergencia

La paciente, de 77 años, fue sometida a una cirugía donde se le implantó una prótesis más larga que la anterior, medida necesaria para estabilizar la lesión

Adulta mayor sufre fuerte caída

Preocupación en Iquitos por muerte de delfines rosados: autoridades investigan las causas

Solo en lo que va del año, 13 delfines rosados fallecieron producto de la actividad humana en el Puerto de Productores de Iquitos

Preocupación en Iquitos por muerte

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

El mediocampista de Al-Wasl de Emiratos Árabes no participará de los partidos amistosos ante Rusia y Chile en Europa durante el mes de noviembre

Renato Tapia volverá a quedar

Roberto Burneo sostuvo que el JNE no compite ni gobierna, pero pide responsabilidad en el voto: “Que no sea un salto al vacío”

El presidente del JNE pidió unidad para recuperar la confianza en las urnas y frenar la desinformación antes de las elecciones de 2026

Roberto Burneo sostuvo que el

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

El guardameta nacional no ha alcanzado un acuerdo con los ‘leones’ para renovar su contrato y ha recibido propuestas de equipos de la Major League Soccer

Pedro Gallese podría dejar Orlando
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Burneo sostuvo que el

Roberto Burneo sostuvo que el JNE no compite ni gobierna, pero pide responsabilidad en el voto: “Que no sea un salto al vacío”

Martín Vizcarra sufre revés: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por caso Lomas de Ilo

Caso Qali Warma: revocan prisión preventiva a seis investigados y enfrentarán investigación bajo comparecencia

“Al carajo los derechos humanos”, asegura Carlos Álvarez, cómico y precandidato presidencial

Elecciones 2026: presidente del JNE anunció que los partidos políticos firmarán el pacto ético

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva negó infidelidad con

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra chats: “Te juro por mis hijos que no la conozco”

Lucinda Vásquez: así informaron medios internacionales sobre la congresista peruana acusada de usar a sus empleados para pedicure

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Magaly Solier reaparece tras hospitalización: fue homenajeada en la universidad de Huanta

Suheyn Cipriani fue intervenida en San Borja por no portar documentos durante el estado de emergencia

DEPORTES

Pedro Gallese podría dejar Orlando

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Se filtró polémica medida que tomó FPV contra los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Jorge Fossati felicita a Alex Valera por su cambio temperamental y lo ejemplifica con el cruce con Hernán Barcos: “Estuvo y actuó notable”