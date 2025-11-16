Perú

Corte de agua afectará a cuatro distritos de Lima este 18 de noviembre: zonas y horarios, según Sedapal

La empresa estatal anunció una interrupción programada en el suministro hídrico en zonas residenciales y urbanizaciones de Barranco, San Miguel, Lurín y Chorrillos

Sedapal anuncia corte de agua
Sedapal anuncia corte de agua potable en Lima Metropolitana el martes 18 de noviembre por trabajos de mantenimiento y empalme de tuberías. (Andina)

Una amplia suspensión del servicio de agua potable afectará diferentes zonas de Lima Metropolitana este martes 18 de noviembre, según el cronograma oficial difundido por la empresa estatal Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima).

La entidad comunicó que la interrupción alcanza sectores de al menos cuatro distritos, como parte de trabajos preventivos y de mantenimiento en la red de abastecimiento.

El corte de agua está programado en distintos horarios y duraciones, con impacto directo en zonas residenciales y urbanizaciones. El motivo principal de esta interrupción responde a labores de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, según precisó la propia compañía.

Barranco

Barranco se encuentra entre los distritos afectados. Sedapal informó que la suspensión de agua en esta jurisdicción se debe a trabajos de ejecución de empalme.

Las áreas involucradas están comprendidas en la Urb. La Viñita, específicamente en la cuadrante conformado por las siguientes vías: Jr. Rosendo Vidaurre, Jr. Enrique Barrón, Av. El Sol y Estete. La interrupción comenzará el martes 18 de noviembre desde las 12:00 del mediodía y se prolongará hasta las 11:00 de la noche.

Los usuarios que requieran asistencia o deseen reportar emergencias podrán comunicarse a la línea de Aquafono.

San Miguel

En San Miguel, Sedapal ha programado el corte por motivo de empalme de tubería, con afectación principal sobre la Urb. Maranga 2da etapa. Entre las avenidas relevantes donde no habrá suministro se encuentran: Av. Andrés Rázuri, Av. Los Patriotas, Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Jr. Diego de Almagro.

Los trabajos iniciarán a las 9:00 de la mañana del martes 18 de noviembre y la restitución está proyectada para las 11:00 de la noche del mismo día. En este distrito, el corte corresponde al sector 45 dentro del esquema de distribución definido por la empresa.

Lurín

Para Lurín, la suspensión ha sido planificada en el contexto de limpieza de reservorios operativos. Sedapal especificó que el corte comprende a una extensa serie de asentamientos humanos y urbanizaciones, agrupados en los sectores 464, 465, 466, 468, 469 y 470.

Las zonas incluidas abarcan: AH. Guadalupe Silvay, AH. César Vallejo, Urb. La Virreyna, Lurín Pueblo, Urb. Ciudad Morales Irarrazábal, AH. Nuevo Lurín Mz. C, Bz. Oscar, El Barco, Asoc. Jahuay, Asoc. Soluciones, Las Velas, La Estancia, entre otras. La restricción de agua iniciará desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, el martes 18 de noviembre.

Chorillos

El distrito de Chorrillos presenta uno de los cortes más amplios del programa propuesto por Sedapal. El motivo, detallado en los comunicados distribuidos, es la limpieza de reservorios localizados en el sector.

Dos conjuntos de áreas resultarán afectadas, ambos bajo el sector 97. El primer grupo incluye: AH. San Genaro, AH. San Genaro II Etapa, AH. Señor de los Milagros, AH. Villa del Mar, AH. Virgen del Morro Solar, Asoc. Asociación San Pedro, Cooperativa Viña Alta, Urb. Los Sauces. La suspensión comenzará a las 5:00 de la mañana y terminará a las 9:00 de la noche.

En paralelo, Sedapal anunció otra interrupción complementaria para Chorrillos el mismo martes 18, destinada a la limpieza de reservorios en otras zonas del distrito. Este segundo corte, también asignado al sector 97, se enfocará sobre: AH. Colinas de Villa, AH. Alicia de Valdivia, AH. Héroes del Pacífico, AH. Filadelfia, La Mas. Lomas de Caledonia, AH. Luis Felipe de las Casas, AH. Nueva Caledonia, AH. Nueva Caledonia II, AH. Nueva Granada.

Los trabajos de mantenimiento en esta área se desarrollarán de 5:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Sedapal reiteró que la programación de estos cortes responde a la necesidad de asegurar la calidad y continuidad del servicio para las próximas semanas.

La empresa Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones, como almacenar agua con anticipación, y recordó que la línea de atención Aquafono (01) 317-8000 estará habilitada para consultas las 24 horas.

