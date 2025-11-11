Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este 13 de noviembre: estos cuatro distritos serán afectados

Sedapal recomienda a los vecinos almacenar agua y consultar el Aquafono 317-8000 para información sobre el restablecimiento del servicio. (Andina)

Numerosas familias en Lima Metropolitana experimentarán la suspensión temporal y parcial del servicio de agua potable este jueves 13 de noviembre por trabajos programados de limpieza y empalme de redes, informó Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima).

La interrupción se realizará en sectores de cuatro distritos y durará varias horas, según detalló la empresa a través de sus canales oficiales. Las zonas afectadas corresponden a los distritos del Rímac, Magdalena del Mar, Villa María del Triunfo y Santiago de Surco.

Los vecinos deberán tomar previsiones ante el corte programado que responde a labores de mantenimiento y mejoras operativas. Según la información de Sedapal, los distritos y áreas impactadas por la restricción serán los siguientes:

Sedapal anuncia corte de agua potable en Lima Metropolitana el jueves 13 de noviembre por trabajos de mantenimiento. (Infobae Perú)

Rímac

El corte de agua por limpieza de reservorio afectará al Asentamiento Humano Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. Municipal N° 03, A.H. Horacio Zevallos y Coop. Miraflores. En este distrito, la suspensión iniciará a las 12:00 del mediodía del jueves 13 de noviembre y el restablecimiento del servicio está programado para las 8:00 p.m. del mismo día; el área corresponde al Sector 203.

Magdalena del Mar

En Magdalena del Mar, el motivo responde a ejecución de empalme de tubería. Según la información publicada por Sedapal, las áreas específicas comprometidas serán Urbanización Orantia, Urbanización Santa Rosa, Urbanización San Felipe Cuadrante, Avenida Javier Prado, Avenida Salaverry, Jirón Alberto Del Campo y Jirón Justo Vigil. El corte se desarrollará a partir de las 10:00 a.m. y el retorno del servicio se espera desde las 6:00 p.m., en el Sector 48.

Los distritos de Rímac, Magdalena del Mar, Villa María del Triunfo y Santiago de Surco serán afectados por la suspensión del servicio de agua. (Infobae Perú)

Villa María del Triunfo

Este distrito enfrenta dos intervenciones diferenciadas, ambas por limpieza de reservorio. En el primer grupo, se impactará al Sector 310, que incluye las zonas Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzas F17, G17, F18, G18, B18, H18, J19, U19, H20, I20; Urbanizaciones Cofopri, CUSAA/I.M.S., FIA, FITEV, G18, Unión; Progreso, Amancaes, 3 de Octubre, Cumbre, Tablada Independencia, Virgen de Lourdes, Ujino, H20 Lotes, Las Malvinas, Lomas de Paraíso, Sazón, Sazón Chico, Umoja, CE 125, Luz y Alegría, Vista Alegre, Granados y San Francisco. Este corte iniciará a las 8:00 a.m. y culminará a las 8:00 p.m., tal como figura en la comunicación oficial para los Sectores 309, 310.

En el segundo grupo de Villa María del Triunfo, el corte también está previsto de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Sector 309, comprendiendo P.J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecitto Bajo, A.H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Amapil, Villa Jesús, Vista Alegre, Granados, 17 de Mayo.

Villa María del Triunfo tendrá dos cortes de agua por limpieza de reservorios, impactando sectores 309 y 310 durante doce horas. (Andina)

Santiago de Surco

La limpieza de reservorio afectará a la Urbanización Las Casuarinas 4ta etapa en el Sector 299. El corte en esta zona se realizará desde las 5:00 a.m. y el servicio se repondrá a las 9:00 p.m. del mismo jueves 13 de noviembre, de acuerdo con la programación oficial de Sedapal.

Durante el periodo de suspensión programada, la empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones y almacenar agua suficiente para afrontar la restricción. El servicio de atención telefónica de Sedapal, a través del número 317-8000 (Aquafono), estará disponible para atender consultas sobre las afectaciones y el restablecimiento.

Cada una de las zonas señaladas está puntualmente especificada por Sedapal, que detalló el cronograma de trabajos y recalcó que el tiempo de suspensión varía por distrito y sector. La empresa recordó la importancia de que los vecinos cuenten con reservas limitadas para cubrir sus necesidades, sin generar acaparamientos que perjudiquen a otros usuarios.

Las razones informadas para los cortes son la limpieza de reservorios en los distritos de Rímac, Villa María del Triunfo y Santiago de Surco y el empalme de tubería en el caso de Magdalena del Mar. Todas estas acciones buscan mejorar la gestión del servicio y prevenir eventuales contingencias técnicas.

Sedapal publicará cualquier actualización a través de sus canales oficiales y solicita a la población mantenerse informada para evitar contratiempos derivados del corte temporal.