Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos : “Estoy cansada de verla sufrir”. Video: Magaly TV La Firme

“Estoy cansada de ver a mi hija sufrir, no aguanto un día más ver cómo se le rompe el corazón a mi hija”. Con estas palabras, Melissa Linares, madre de la hija menor de Paco Bazán, explicó en una entrevista televisiva el motivo que la llevó a hacer públicas sus denuncias contra el conductor de televisión y exfutbolista.

Según relató en el programa Magaly TV La Firme, la decisión de exponer la situación surgió tras años de intentar, sin éxito, obtener una respuesta clara de Bazán sobre su rol como padre y ante el sufrimiento constante de la menor por la inestabilidad y ausencia paterna.

Linares también descartó que su aparición pública respondiera a celos hacia Susana Alvarado, actual pareja de Bazán. “Él está fuera de mi vida hace casi tres años. No, ¿por qué sería ahora?”, respondió ante la pregunta de Magaly Medina sobre si la denuncia tenía un trasfondo sentimental. La motivación principal de Linares fue el bienestar de su hija y la necesidad de una decisión definitiva por parte de Bazán.

“Estoy cansada de ver a mi hija sufrir, no aguanto un día más ver cómo se le rompe el corazón”, insistió la madre, quien aseguró que recurrió a los medios tras agotar otras vías para lograr que el conductor asuma un compromiso estable. El testimonio de Linares describe episodios reiterados de ausencia paterna.

La odontóloga relató que la menor esperaba con ilusión los encuentros con su padre, pero en varias ocasiones Bazán no acudió, dejándola esperando con un regalo en la mano. “Verla dormir llorando, cuando tengo que ver su carita preguntándome: ‘Mamá, ¿por qué mis amigas tienen papá y yo no? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no me quiere?’ Ya me cansé”, expresó Linares en conversación con Magaly Medina.

Melissa Linares cuenta por qué terminó con Paco Bazán y cómo ha sido como padre de su menor hija. Video: Magaly TV La Firme

Además, la madre señaló que la falta de constancia de Bazán se ha mantenido a lo largo de los años: “Él dice que sí la quiere ver, que sí quiere estar, pero en la práctica es un tiempito nada más”, afirmó. La inestabilidad de Bazán no solo afecta el plano emocional, sino también la rutina y economía familiar. Linares explicó que, ante la falta de compromiso del conductor, ha debido rechazar oportunidades laborales y asumir gastos adicionales en niñeras para poder trabajar.

“Los huecos que en teoría le toca cubrir con la niña porque se ha comprometido generan un gasto en mi bolsillo porque yo tengo que pagar niñera para poder trabajar”, sostuvo. La madre subrayó que nunca ha impedido el contacto entre padre e hija, pero la falta de regularidad genera ansiedad en la menor y dificulta la organización familiar.

La relación que mantuvo Paco Bazán con Melissa Linares

El contexto de la relación entre Linares y Bazán, revela una historia marcada por contradicciones y acusaciones de infidelidad. Linares aseguró que mantuvo una relación sentimental con Bazán hasta noviembre de 2022, periodo en el que si bien aún estaba casado con Janice, madre de sus dos primeros hijos, al parecer estaba separado de ella.

“No he sido la primera ni la décima (de estar en una relación mientras él estaba separado de su esposa, según le decía), pero yo fui la única que salió embarazada y no tuve el corazón para abortar como se lo pidieron a otras”, declaró Linares, aludiendo a una supuesta petición de Bazán para interrumpir el embarazo, algo que ella rechazó. La odontóloga también afirmó que Bazán le daba versiones distintas sobre su situación con Janice, lo que generó confusión y desconfianza.

“A mí me decía una cosa y a ella otra. Las dos estábamos engañadas”, sostuvo. Linares recordó que en junio de 2022, un programa de espectáculos difundió imágenes de Bazán y Linares juntos en público, lo que contradice la versión del conductor, quien ha negado la relación. Un año después, Bazán sorprendió al declarar públicamente que practicaba la “castidad” y buscaba reconciliarse con su esposa, lo que, según Linares, no se correspondía con la realidad de su vínculo.

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos : “Estoy cansada de verla sufrir”.

¿Cuál ha sido la reacción de Paco Bazán ante las denuncias públicas?

La reacción de Bazán y su entorno ha sido de evasión. El conductor se negó a responder a los medios sobre la relación con Linares y remitió cualquier consulta a su abogado. “Todo lo que se tuvo que aclarar, ya se aclaró. Pueden conversar con mi abogado”, fue la única declaración que ofreció. Magaly Medina, conductora de Magaly TV La Firme, expresó su decepción por la actitud de Bazán.

“Siempre lo consideré un hombre honesto, un caballero, pero no me gusta que me intenten inducir a cometer un error al hablar”, manifestó, tras señalar que el exfutbolista pidió a su productor que negara cualquier vínculo sentimental con Linares. El caso ha generado un debate público sobre la responsabilidad parental y el impacto emocional de los conflictos familiares expuestos en los medios.