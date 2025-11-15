Perú

Magaly Medina explota contra Paco Bazán: “No soy alcahueta” y exige que responda y aclare relación con Melissa Linares

La conductora de espectáculos no se guardó nada y exigió explicaciones al exfutbolista, luego de que salieran a la luz imágenes que contradicen su versión sobre el vínculo que mantuvo con la madre de su hija en el pasado

Magaly Medina explota contra Paco Bazán: “No soy tu alcahueta” y exige que responda y aclare relación con Melissa Linares. Video: Magaly TV La Firme

La controversia sobre la relación entre Paco Bazán y Melissa Linares sigue en la mira luego de que Magaly Medina cuestionara públicamente al exfutbolista por no aclarar y, según sus palabras, mentir sobre la naturaleza de su vínculo con la madre de su última hija. “No soy tu alcahueta”, sentenció Medina en su programa, marcando distancia y exigiendo transparencia tras la aparición de pruebas y testimonios que contradicen la versión de Bazán.

Magaly Medina enfrenta a Paco Bazán por no aclarar su relación con Melissa Linares

La polémica se intensificó cuando Magaly Medina, al analizar una entrevista reciente a Melissa Linares, detectó inconsistencias en el relato de Paco Bazán sobre su relación con la odontóloga. Medina relató en Magaly TV La Firme que, tras escuchar a Linares afirmar que su hija recibe tratamiento psicológico “desde el día que me separé de él”, solicitó a su equipo contactar a Bazán para obtener una aclaración.

Según la conductora, el presentador de ‘El Deportivo’ autorizó a su productor a decir públicamente que “nunca” tuvo una relación sentimental con Linares, versión que Medina creyó en un primer momento. Sin embargo, la aparición de imágenes difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’, que datan de junio de 2022, donde Bazán y Linares aparecen tomados de la mano en un evento, puso en duda la versión del conductor.

“Yo creí en su palabra y me quedé con esa idea, pero después me muestran los urracos unas imágenes de ‘Amor y Fuego’ de junio del 2022, en donde dicen que ambos llegan a un evento agarrados de la mano”, explicó Medina en su espacio. La reacción de la conductora fue tajante.

“No voy a contar una mentira, así sea un compañero de canal. No soy alcahueta de nadie. A mí no me mandes como tu vocera porque yo no soy vocera de nadie”, enfatizó, dejando claro su malestar por la falta de sinceridad de Bazán. Medina también expresó su decepción personal: “Siempre lo consideré un hombre honesto, un caballero, pero no me gusta que me intenten inducir a cometer un error al hablar”, declaró.

Pese a los reiterados intentos de la producción de Magaly TV La Firme por obtener una respuesta directa, Bazán evitó pronunciarse sobre el tema. “Todo lo que se tuvo que aclarar, ya se aclaró. Pueden conversar con mi abogado”, fue la única declaración que ofreció a la prensa. Medina por su parte, relató que incluso un reportero esperó más de una hora a las afueras de la radio donde trabaja Bazán, sin lograr que el conductor respondiera a las preguntas sobre su relación con Linares.

El ampay que demostraría que Paco Bazán y Melissa Linares sí tuvieron una relación en el pasado

El trasfondo de la controversia se remonta al ampay de junio de 2022, cuando las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a Paco Bazán y Melissa Linares tomados de la mano en la fila de ingreso a un concierto de reguetón. En ese momento, Bazán se encontraba separado de su entonces esposa, Janice, madre de sus dos primeros hijos. Las imágenes, que en su día pasaron casi desapercibidas, han cobrado nueva relevancia tras las recientes declaraciones de Linares y la negativa de Bazán a reconocer públicamente la relación.

Melissa Linares, por su parte, ha sido enfática en sus declaraciones. “Tengo pruebas y ha sido la relación más tóxica que he tenido en mi vida”, afirmó en conversación telefónica con Magaly Medina, asegurando que el vínculo con Bazán se mantuvo hasta noviembre de 2022. Linares también subrayó que existen testigos que pueden confirmar su versión y exigió que el conductor asuma su rol como padre: “Yo no soy una mentirosa… no he sido la primera, ni la décima, solo fui la única que salió embarazada”.

La odontóloga expresó su preocupación por el bienestar de su hija y la falta de constancia de Bazán en su rol paterno, señalando que ha debido rechazar oportunidades laborales para priorizar el cuidado de la menor. “Necesito una respuesta estable, una respuesta desde el corazón, por la niña, en serio, por la niña”, manifestó durante su conversación con Medina en Magaly TV La Firme.

Magaly Medina quedó sorprendida luego que escuchara las revelaciones de Melissa Linares sobre Paco Bazán. Video: Magaly TV La Firme

El caso ha tenido un impacto directo en la imagen pública de Bazán, quien en 2023 y 2024 se presentó como un hombre dedicado a la restauración de su familia y practicante de la “castidad”. Medina, al reflexionar sobre el asunto, reconoció que contribuyó a construir esa imagen de hombre de familia y creyente, y ahora cuestiona la autenticidad de ese discurso tras las revelaciones de Linares.

Mientras tanto, Bazán ha optado por el silencio, remitiendo cualquier consulta a su abogado y evitando a la prensa.

