Quién es Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán, y por qué lo denuncia

Paco Bazán pagó la pensiión atrasada tras denuncia pública. Arriba Mi Gente.

Melissa Linares Mori pasó de la discreción al centro de atención mediática tras denunciar que Paco Bazán, conductor de televisión y exarquero de Universitario de Deportes, no cumple en su totalidad con la pensión de alimentos de su hija menor, una situación que puso sobre la mesa nuevos detalles en la vida privada del deportista y la madre de la última hija del conductor. El caso cobró relevancia luego de que Linares confirmara públicamente el vínculo que mantuvo con Bazán y expusiera su reclamo en Arriba Mi Gente.

Paco Bazán es acusado de no cumplir con la pensión de su última hija.

Hasta hace poco, el nombre de Melissa Linares Mori había permanecido fuera del circuito mediático. Oriunda de Lima, Perú, tiene 33 años y, según información disponible en diversas plataformas, estudió Odontología en la Universidad Privada Norbert Wiener. Incluso en redes sociales, Linares mantenía un bajo perfil; en Tiktok compartió esporádicamente imágenes junto a su hija, nacida fruto de su vínculo con Bazán. Su última publicación fue en 2023.

La vida privada que Linares eligió empezó a cambiar cuando consideró necesario hacer pública su situación a fin de que el conductor cumpliera con el acuerdo económico para la manutención.

¿Cuándo nació la relación entre Melissa y Paco Bazán?

La relación entre Linares Mori y Paco Bazán se produjo durante un periodo de separación del exarquero respecto a su entonces esposa, Janice, con quien compartía cerca de dos décadas de matrimonio. En octubre de 2024, el conductor de TV reconoció abiertamente en el podcast de Magaly Medina la existencia de una hija extramatrimonial, un hecho que, según sus propias declaraciones, fue determinante en la ruptura definitiva con su esposa.

Paco Bazán respondió sobre las graves acusaciones de la madre de su hija.

Hasta ese momento, la identidad de la madre se había mantenido en anonimato. Magaly TV, la firme destacó este episodio como uno de los puntos de mayor impacto en el entorno personal del conductor.

En entrevista con Arriba mi gente, el 12 de noviembre, Melissa Linares Mori indicó que no había recibido, de parte de Bazán, el monto total acordado para la manutención de Camila. Hecho que afectó la estabilidad de su hija. Ante ello, la denunciante explicó que el conductor de TV le argumentó problemas económicos al no haber recibido su sueldo.

Paco Bazán aclara por qué no cumplió económicamente con su hija: “Tuve un desorden contable”

Por su parte, la abogada de Bazán aseguró, a través de un comunicado, que el conductor no existe un proceso judicial en su contra ni sentencia alguna sobre el caso alimentario. “A la fecha, no existe proceso judicial notificado ni sentencia alguna”, puntualizó la defensa del exarquero.

En la misiva se resalta también la vigencia de un acta conciliatoria firmada entre ambas partes, en la que se registró un aumento en el monto de la pensión. El documento detalla que la suma acordada corresponde a un pago mensual, además de la cobertura del seguro médico y los gastos escolares de la menor.

Se contradicen

En entrevista con Magaly Medina, el 12 de noviembre, Paco Bazán aseguró que era la primera vez que se retrasaba. “Me voy a seguir esforzando para que a mi hija no le falte nunca nada”, aseguró.

Sin embargo, en un reciente enlace con Arriba mi gente, el 13 de noviembre, Linares señaló que una vez realizada la denuncia pública, Bazán recién procedió a realizar el pago, en horas de la noche.

Consultada por si este tipo de retraso es recurrente. La madre de la hija de Paco Bazán indicó que no es la primera vez. Asimismo, señaló que el conductor no es una padre responsable a nivel emocional, pues no ve a su pequeña desde septiembre. “Se desaparece”, indicó, alegando que ella jamás le ha puesto alguna restricción para verla.

Abogada de Paco Bazán desmiente a Melissa Linares sobre pensión de alimentos: “Es cumplida de manera puntual y en su totalidad”.