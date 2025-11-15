Melissa Linares asegura que sí tuvo una relación con Paco Bazán, pese a que él lo niega: “Todos mis amigos lo conocen”

Melissa Linares asegura que sí tuvo una relación con Paco Bazán.

Paco Bazán volvió al foco público tras las declaraciones de Melisa Linares, madre de su hija menor, quien desmintió que la relación entre ambos haya sido un simple vínculo circunstancial. La abogada aseguró que mantuvieron una relación sentimental duradera y reconocida por su entorno, en contraste con las declaraciones del exfutbolista, que previamente negó el vínculo amoroso. Durante una comunicación con el programa ‘Magaly TV, la firme’, Linares ofreció detalles y afirmó contar con pruebas documentales y testigos.

Melisa Linares sostuvo que su entorno social y familiar siempre estuvo al tanto de la relación. “Toda la gente que está alrededor mío lo ha conocido a él. Mis amigos del colegio, del trabajo, todos mis amigos lo conocen. Familiares, amigos de mi papá, todo el mundo lo conoce”, manifestó en una reciente entrevista televisiva. Según explicó, fue una relación extensa que concluyó en noviembre de 2022 y que dejó huellas profundas en su vida personal.

Paco Bazán y Melissa Linares fueron captados en 2022.

La controversia involucra no solo la relación sentimental pasada sino acusaciones de abandono paterno por parte de Bazán. La madre insiste en que puede demostrar la existencia y duración del noviazgo a través de mensajes, fotos y testimonios. “Tengo pruebas (de la relación) y ha sido la relación más tóxica que he tenido en mi vida. Tuve una relación con él desde antes que nazca mi hija hasta noviembre de 2022”, afirmó.

Linares indicó que un día, cansada de sus humillaciones, decidió terminar la relación. “Terminamos y le dije ‘lo siento Paco, pero yo me voy a defender con la verdad, porque yo no voy a quedar mal para que tú quedes bien. Las cosas se dicen cómo son, ya me cansé de aguantar tus humillaciones’”, explicó, asegurando que durante la relación afrontó situaciones de desgaste emocional y que la separación fue consecuencia directa de estas dinámicas.

El exfutbolista y conductor de televisión ha evitado pronunciarse sobre los señalamientos. La madre declaró también su voluntad de presentar pruebas específicas, incluyendo personas de su entorno que pueden dar fe de la relación.

“Yo no soy una mentirosa. Tengo pruebas, personas que pueden constatar que hemos estado juntos. Yo te digo, no he sido la primera, ni la décima, solo fui la única que salió embarazada”, puntualizó Linares ante la conductora Magaly Medina y la audiencia de su programa.

¿Quién es Melissa Linares?

Melissa Linares Mori se hizo conocida en el ambiente mediático peruano tras denunciar públicamente al conductor de televisión y exfutbolista Paco Bazán por el presunto incumplimiento del pago de la pensión alimenticia para su hija menor. Hasta ese momento, Linares había mantenido un perfil bajo, enfocada en su profesión y en la crianza de su hija lejos del foco de los medios.

Nacida en Lima, tiene 33 años y realizó estudios de Odontología en la Universidad Privada Norbert Wiener. Su presencia en redes sociales destacaba por la reserva. En Tiktok compartía de manera ocasional imágenes junto a su hija, fruto de su relación con Bazán. En 2023 realizó su última publicación, reflejando la decisión de preservar la privacidad familiar.

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre.

Todo cambió cuando Melissa Linares decidió romper el silencio para exigir el cumplimiento de un acuerdo económico fundamental para el bienestar de la menor. El caso tomó notoriedad cuando la madre intervino en el programa Arriba Mi Gente y confirmó haber tenido una relación sentimental con el conductor, producto de ello tienen una hija en común. La mujer la acusó por falta de pagos y no asumir sus responsabilidades como padre.

Paco Bazán tuvo una relación con Melissa Linares.