Mávila Huertas revela por qué nunca se divorció de Roberto Reátegui, a pesar de la intención de una expareja de casarse con ella

Mávila Huertas habla de su relación con Roberto Reátegui.

El regreso del amor: Mávila Huertas vuelve con Roberto Reátegui, su exmarido y compañero de profesión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante una reciente entrevista, la periodista Mávila Huertas confesó un hecho personal que sorprendió a la audiencia: nunca formalizó el divorcio con el escritor Roberto Reátegui, pese a que ambos estuvieron separados durante más de una década. Las declaraciones tuvieron lugar en el programa ‘Magaly TV, la firme’, conducido por Magaly Medina, donde la comunicadora expuso los motivos que la llevaron a mantener intacto ese vínculo legal.

El reencuentro entre Huertas y Reátegui ha generado interés debido a que su separación se remonta a 2013, año en que decidieron finalizar su relación sentimental tras haber iniciado su vínculo en 2002 y casarse en 2009. Pese al tiempo y a las nuevas relaciones en la vida de la periodista, nunca se concretó el trámite legal del divorcio. Según relató Huertas en la entrevista televisiva, esta decisión estuvo marcada por una razón emocional profunda que solo comprendió con el paso de los años.

La comunicadora narró durante la emisión que hubo una pareja previa que manifestó explícitamente su intención de casarse con ella, hecho que la confrontó con sus propios sentimientos respecto a su exesposo. “Me di cuenta de que no quería divorciarme de Roberto. No sé por qué, pero tenía el impulso de que nunca voy a poder dar ese paso. Y el tema quedó ahí. Nunca nos divorciamos”, expresó Mávila Huertas.

Esta revelación dejó atónita a Magaly Medina, quien indagó sobre las razones detrás de esa determinación.

A lo largo de los años, Huertas mantuvo su estatus de esposa legal de Reátegui, lo que se reflejó incluso en cuestiones prácticas, como el uso de la EPS (seguro privado) de su exmarido. “Continué usando el seguro de Roberto porque, legalmente, seguíamos casados”, detalló la periodista.

Mávila Huerta hace dura confesión tras separarse de Roberto Reátegui. ATV

La reconciliación entre Mávila Huertas y Roberto Reátegui se convirtió en tema de conversación luego de que la periodista anunciara que ambos atraviesan una nueva etapa de enamoramiento, tras permanecer 12 años distanciados. Según relató en ‘Magaly TV, la firme’, el acercamiento se gestó de manera paulatina y permitió que ambos pudieran verse bajo una nueva perspectiva sentimental. “Estoy muy contenta y creo que él también”, declaró Huertas, ante la consulta directa de Medina.

Actualmente, la pareja no mantiene convivencia, ya que cada uno reside en distritos diferentes y gestiona estilos de vida propios. “No vivimos juntos, cada uno tiene su casa y sus rutinas, pero nos vemos seguido, hablamos todos los días y los sábados nos reunimos siempre”, puntualizó la comunicadora.

Durante la entrevista, Magaly Medina aprovechó el ambiente distendido para bromear sobre la posibilidad de una nueva boda entre la pareja. Frente a ese comentario, Mávila Huertas respondió: “No se me ha ocurrido eso, pero lo que sí es bonito es cómo estamos viviendo la etapa de enamorados”.

