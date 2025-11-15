Perú

Mávila Huertas revela por qué nunca se divorció de Roberto Reátegui, a pesar de la intención de una expareja de casarse con ella

Tras confirmar su reconciliación con Roberto Reátegui, la periodista Mávila Huertas compartió detalles desconocidos sobre la razón emocional que le impidió concretar el divorcio a pesar de propuestas de matrimonio por parte de una expareja.

Guardar
Mávila Huertas habla de su
Mávila Huertas habla de su relación con Roberto Reátegui.
El regreso del amor: Mávila
El regreso del amor: Mávila Huertas vuelve con Roberto Reátegui, su exmarido y compañero de profesión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante una reciente entrevista, la periodista Mávila Huertas confesó un hecho personal que sorprendió a la audiencia: nunca formalizó el divorcio con el escritor Roberto Reátegui, pese a que ambos estuvieron separados durante más de una década. Las declaraciones tuvieron lugar en el programa ‘Magaly TV, la firme’, conducido por Magaly Medina, donde la comunicadora expuso los motivos que la llevaron a mantener intacto ese vínculo legal.

El reencuentro entre Huertas y Reátegui ha generado interés debido a que su separación se remonta a 2013, año en que decidieron finalizar su relación sentimental tras haber iniciado su vínculo en 2002 y casarse en 2009. Pese al tiempo y a las nuevas relaciones en la vida de la periodista, nunca se concretó el trámite legal del divorcio. Según relató Huertas en la entrevista televisiva, esta decisión estuvo marcada por una razón emocional profunda que solo comprendió con el paso de los años.

La comunicadora narró durante la emisión que hubo una pareja previa que manifestó explícitamente su intención de casarse con ella, hecho que la confrontó con sus propios sentimientos respecto a su exesposo. “Me di cuenta de que no quería divorciarme de Roberto. No sé por qué, pero tenía el impulso de que nunca voy a poder dar ese paso. Y el tema quedó ahí. Nunca nos divorciamos”, expresó Mávila Huertas.

Esta revelación dejó atónita a Magaly Medina, quien indagó sobre las razones detrás de esa determinación.

A lo largo de los años, Huertas mantuvo su estatus de esposa legal de Reátegui, lo que se reflejó incluso en cuestiones prácticas, como el uso de la EPS (seguro privado) de su exmarido. “Continué usando el seguro de Roberto porque, legalmente, seguíamos casados”, detalló la periodista.

Mávila Huerta hace dura confesión
Mávila Huerta hace dura confesión tras separarse de Roberto Reátegui. ATV

La reconciliación entre Mávila Huertas y Roberto Reátegui se convirtió en tema de conversación luego de que la periodista anunciara que ambos atraviesan una nueva etapa de enamoramiento, tras permanecer 12 años distanciados. Según relató en ‘Magaly TV, la firme’, el acercamiento se gestó de manera paulatina y permitió que ambos pudieran verse bajo una nueva perspectiva sentimental. “Estoy muy contenta y creo que él también”, declaró Huertas, ante la consulta directa de Medina.

Actualmente, la pareja no mantiene convivencia, ya que cada uno reside en distritos diferentes y gestiona estilos de vida propios. “No vivimos juntos, cada uno tiene su casa y sus rutinas, pero nos vemos seguido, hablamos todos los días y los sábados nos reunimos siempre”, puntualizó la comunicadora.

Durante la entrevista, Magaly Medina aprovechó el ambiente distendido para bromear sobre la posibilidad de una nueva boda entre la pareja. Frente a ese comentario, Mávila Huertas respondió: “No se me ha ocurrido eso, pero lo que sí es bonito es cómo estamos viviendo la etapa de enamorados”.

El regreso del amor: Mávila
El regreso del amor: Mávila Huertas vuelve con Roberto Reátegui, su exmarido y compañero de profesión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Mávila HuertasRoberto Reáteguiperu-entretenimiento

Más Noticias

Fiscal que rompió actas en operativo de El Agustino denuncia a policía por maltrato psicológico: “Esta doctora nos sorprende”

La fiscal Lucy Flores Tasaico, grabada mientras rompía un acta policial, denunció por maltrato psicológico a un agente involucrado en la intervención. La acusación se presentó trece días después del incidente, confirmó PNP

Fiscal que rompió actas en

Minsa alerta sobre videos y mensajes fraudulentos que prometen beneficios laborales a cambio de dinero

Personas ajenas solicitan depósitos de dinero prometiendo beneficios en procesos de nombramiento, ascenso o cambio de grupo ocupacional, lo cual constituye una estafa

Minsa alerta sobre videos y

Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”

El administrador de Unviersitario desmintió conflicto con Jorge Fossati y aseguró que solo se busca hablar de la ‘U’ porque la lucha por el segundo lugar a nadie le interesa

Reimond Manco lapidó a Franco

Clima en Lima este 15 de noviembre: Senamhi prevé mañana con cielo cubierto y variación de temperaturas

La entidad meteorológica advierte contrastes térmicos entre distritos y humedad elevada en sectores del norte de la capital

Clima en Lima este 15

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Muchos de los afectados no fueron los manifestantes, sino padres de familia con niños que estaban haciendo compras

Marcha de la Generación Z:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marcha de la Generación Z:

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Elecciones 2026: listas de candidatos podrían quedar sin efecto desde el 23 de diciembre, señala el JNE

George Forsyth habría facilitado el ingreso al MIDIS de Lesly Shica, la ministra más cercana a José Jerí

La vacancia de Pedro Castillo no requería de 104 votos, según exoficial mayor del Congreso

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira: Estos son

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

Jefferson Farfán oficializa el ingreso de Mario, Laura y Gerardo a su canal de streaming: horario y fecha de estreno

DEPORTES

Reimond Manco lapidó a Franco

Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

A qué hora juega Chile vs Rusia HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026