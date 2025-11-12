Perú

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

La periodista de ATV confirmó que retomó su romance con su exesposo, de quien se separó en 2013

La periodista Mávila Huertas confirmó que retomó su relación con Roberto Reátegui, escritor y productor, quien a lo largo de los años ha mantenido una cercanía con figuras emblemáticas del periodismo peruano.

Roberto Reátegui nació en Lima en 1959. Es reconocido por su habilidad para combinar hechos históricos y ficción en sus novelas. Entre sus obras más conocidas se encuentran Siete pelícanos, Retro, Diva y El fantasma del Amazonas, publicada por Alfaguara en 2017. En este último libro relata el primer viaje de un barco peruano desde la Amazonía hacia el Callao.

Además de su labor literaria, Reátegui trabajó como productor en América Noticias. Ahí conoció a Huertas. Es padre de dos hijos, Sebastián y Paloma, fruto de su relación con Mónica Delta.

Un matrimonio con Mónica Delta

Mónica Delta, conductora de ‘Punto Final’, fue esposa de Reátegui durante varios años. Tuvieron dos hijos en común. Delta dio a conocer detalles de esa etapa en su libro ‘Minutos antes de las ocho’, publicado en 2009.

En una entrevista con Beto Ortiz, Delta contó cómo Magaly Medina le avisó sobre imágenes donde se veía a Reátegui, aún su esposo, acompañado de Mávila Huertas. “Eso me dio tiempo a mí de hablar con Roberto y a poner las cosas en ese momento en su lugar”, recordó Delta.

La periodista precisó que la relación ya estaba terminada cuando eso ocurrió. Hizo énfasis en que su principal preocupación eran sus hijos: “No era tanto que a mi me agarre de sorpresa porque ya estábamos separados, pero lo que no quería es que les hicieran daño a mis hijos”.
Delta siempre buscó una relación cordial con Reátegui, pensando en el bienestar familiar. “Me parece genial que Roberto tenga su pareja. Él siempre va ser parte de mi familia, pero creo que las cosas deben estar en su verdadera dimensión”, sostuvo Delta..

Su historia y reconciliación con Mávila Huertas

Mávila Huertas y Roberto Reátegui comenzaron su relación en 2002, tras coincidir en el trabajo. Huertas era una periodista joven; Reátegui, un productor experimentado. El vínculo se fue fortaleciendo con los años y se casaron en 2009.

Vivieron juntos hasta 2013, año de su separación. Compartieron viajes y proyectos. Huertas comentó tiempo después: “Era una persona que yo quería muchísimo, quizá la que más quería, y no le iba a hacer daño ni a él ni a sus hijos”, según declaró a Magaly Medina en 2024.

Tras el divorcio, Huertas enfocó su vida en el periodismo y mantuvo su vida sentimental en privado. En 2024, sorprendió al confirmar su reconciliación con Reátegui. Ante la pregunta directa, respondió con humor: “Juan Gabriel dijo alguna vez que lo que se ve no se pregunta”. Luego agregó: “Sí, sí, estoy muy contenta, y creo que él también”.

Roberto Reátegui vuelve así a ser noticia, no solo por sus libros, sino por su nueva etapa junto a Huertas y el lazo familiar que mantiene con Delta. Su historia permanece ligada al periodismo y la literatura en el Perú.

