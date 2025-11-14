Perú

Paco Bazán y Melissa Linares, del ampay en 2022 a la polémica por demanda de pensión alimentaria

Imágenes de ambos en un evento musical resurgen tras la denuncia de la madre de la menor, quien reclama que el exfutbolista no cumple con la manutención de su hija en común

Guardar
Paco Bazán y Melissa Linares fueron captados de la mano en 2022 . Amor y Fuego

La difusión de imágenes de Paco Bazán junto a Melissa Linares en junio de 2022 mantiene vigencia en medio del reciente conflicto público entre ambos. El exfutbolista fue captado de la mano con la madre de su última hija durante un evento en Lima, cuando su separación de Janice, madre de sus dos primeros hijos, ya era de conocimiento público. Este registro visual, emitido por el programa ‘Amor y fuego’, vuelve a ocupar la agenda mediática por la denuncia de Linares contra Bazán por presunto incumplimiento de la pensión de alimentos de la hija que comparten.

Según el informe de Amor y Fuego, el ampay se produjo la noche de un concierto de reguetón al que Bazán y Linares asistieron juntos. En las imágenes, el exarquero de Universitario intentó evitar el registro de las cámaras y se mostró incómodo por las consultas de los reporteros sobre su acompañante. La secuencia ganó actualidad tras la declaración de Linares ante la prensa, en la que señalón que el conductor de TV no cumple con sus responsabilidades de padre.

Paco Bazán y Melissa Linares
Paco Bazán y Melissa Linares fueron captados en 2022.

La situación de Paco Bazán se complicó a partir de esa acusación de su expareja. Linares sostuvo en sus redes sociales que su expareja incumple con el depósito regular de la pensión alimentaria. La madre de la menor sostuvo que busca garantizar el bienestar de la niña y que no es su deseo verse involucrada en polémicas mediáticas. Por su parte, Bazán se defendió indicando que siempre está pendiente de su pequeña, tratando de no ahondar más en el tema.

El ampay entre Paco Bazán y Melissa Linares

El episodio de 2022, en su momento, pasó casi desapercibido fuera del ámbito del espectáculo. La relación entre Bazán y Melissa Linares no era entonces de dominio público. Los rumores sobre su vínculo comenzaron en ese periodo, pero ambos optaron por la discreción hasta que, meses después, el propio Bazán reconoció la existencia de su hija con Linares durante una entrevista con Magaly Medina en octubre de ese año.

Un año después del ampay, en julio de 2023, Bazán sorprendió al manifestar públicamente: "No voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa“. En ese entonces, aseguró afrontar su realidad “de rodillas”, esperando una reconciliación con Janice y defendiendo un estilo de vida marcado por la “castidad”. Para entonces, la relación con Melissa Linares se encontraba deteriorada.

Hoy en día se encuentran enfrentados. Mientras Melissa Linares lo califica como una persona que no cumple sus responsabilidades como padre , Paco Bazán asegura que siempre ha velado por sus tres pequeños, descartando las acusaciones de su expareja.

Paco Bazán es acusado de
Paco Bazán es acusado de no cumplir con la pensión de su última hija.

¿Quién es Melissa Linares?

Melissa Linares Mori se ha convertido en tema de conversación pública luego de denunciar que Paco Bazán, conductor de televisión y exarquero de Universitario de Deportes, no estaría cumpliendo con el acuerdo económico establecido para la manutención de su hija menor. Su aparición en el programa Arriba Mi Gente marcó un antes y un después en un conflicto que, hasta entonces, se mantenía en estricta reserva.

A sus 33 años, Linares había llevado una vida alejada de los reflectores. Es limeña y estudió Odontología en la Universidad Privada Norbert Wiener. Su presencia en redes sociales también ha sido discreta: en TikTok comparte esporádicos momentos junto a su pequeña. Esta preferencia por la privacidad se mantuvo incluso tras el nacimiento de su hija, fruto de la relación que mantuvo con Bazán.

Sin embargo, decidió romper el silencio para exigir el cumplimiento íntegro de la pensión de alimentos, señalando que el conductor habría incumplido con montos acordados previamente. Según relató, su intención al hacer público el caso no fue generar controversia, sino asegurar el bienestar de su hija y visibilizar una situación que —de acuerdo con sus declaraciones— venía afectando la estabilidad económica de la menor.

Melissa Linares desmiente a Paco Bazán y asegura que no es primera vez que se atrasa en la pensión. Arriba Mi Gente

Temas Relacionados

Paco BazánMelissa Linaresperu-entretenimiento

Más Noticias

Trámite de DNI electrónico gratis para este 22 de noviembre: conoce dónde y qué servicios son disponibles

Esta jornada gratuita tiene como objetivo disminuir la desigualdad en el acceso a documentos de identidad entre la población

Trámite de DNI electrónico gratis

Santoral: la lista de santos a festejar este 14 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: la lista de santos

Qué se celebra hoy: todas las efemérides de este 14 de noviembre

Eventos que transformaron el camino de la humanidad y que se conmemoran este viernes

Qué se celebra hoy: todas

Los bancos en Perú están volando: segmento dominado por BCP e Interbank se convierte en uno de los más rentables del mundo y la región, según McKinsey

El sector concentrado sector financiero de Perú alcanza un retorno sobre el capital tangible del 14%, posicionándose entre los más poderosos de América Latina. Pero hay más

Los bancos en Perú están

Fiscalía investiga a la golpista Betssy Chávez y su abogado por presunto certificado médico falso en juicio

Se les atribuye falsedad genérica e ideológica a la expremier y Raúl Noblecilla por presentar un documento supuestamente emitido por la Clínica Chorrillos

Fiscalía investiga a la golpista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga a la golpista

Fiscalía investiga a la golpista Betssy Chávez y su abogado por presunto certificado médico falso en juicio

¿Habrá marcha de la Generación Z, hoy viernes 14 de noviembre? Esto es lo que se sabe

“Elección extraordinaria de un nuevo fiscal de la Nación sería una infracción constitucional”, advierte Gladys Echaíz

JNJ tiene hasta hoy para reponer a Delia Espinoza: Consejeros serán denunciados si no acatan orden del PJ

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez y Susana Baca

Fito Páez y Susana Baca emocionan con tierno beso tras reencontrarse en los Latin Grammy 2025

Magaly Medina a Christian Domínguez por no saludar a su hija en su cumple: “No es tu novia ni tu clandestina, es tu hija”

Christian Domínguez pide garantías a favor de su hija contra Melanie Martínez: “¿Le darían la custodia al Estado?”

‘Cri Cri’ reaparece tras salir de prisión y protagoniza videoclip con ‘La Caliente’: “No tengo discusión con nadie”

Magaly Medina se burló de Pamela López por canción ‘La Clandestina’ y revela para quién iría dirigida: “El título lo dice todo”

DEPORTES

Diego Rebagliati reveló la contundente

Diego Rebagliati reveló la contundente razón que marcó la ausencia de Alex Valera en la selección peruana: “Había bullying”

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

Movistar transmitiría el fútbol peruano el 2026: lo que pasaría con L1MAX y quién sería el nuevo comentarista de Liga 1

A qué hora juega Argentina vs Angola HOY en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025