Paco Bazán y Melissa Linares, del ampay en 2022 a la polémica por demanda de pensión alimentaria

La difusión de imágenes de Paco Bazán junto a Melissa Linares en junio de 2022 mantiene vigencia en medio del reciente conflicto público entre ambos. El exfutbolista fue captado de la mano con la madre de su última hija durante un evento en Lima, cuando su separación de Janice, madre de sus dos primeros hijos, ya era de conocimiento público. Este registro visual, emitido por el programa ‘Amor y fuego’, vuelve a ocupar la agenda mediática por la denuncia de Linares contra Bazán por presunto incumplimiento de la pensión de alimentos de la hija que comparten.

Según el informe de Amor y Fuego, el ampay se produjo la noche de un concierto de reguetón al que Bazán y Linares asistieron juntos. En las imágenes, el exarquero de Universitario intentó evitar el registro de las cámaras y se mostró incómodo por las consultas de los reporteros sobre su acompañante. La secuencia ganó actualidad tras la declaración de Linares ante la prensa, en la que señalón que el conductor de TV no cumple con sus responsabilidades de padre.

La situación de Paco Bazán se complicó a partir de esa acusación de su expareja. Linares sostuvo en sus redes sociales que su expareja incumple con el depósito regular de la pensión alimentaria. La madre de la menor sostuvo que busca garantizar el bienestar de la niña y que no es su deseo verse involucrada en polémicas mediáticas. Por su parte, Bazán se defendió indicando que siempre está pendiente de su pequeña, tratando de no ahondar más en el tema.

El ampay entre Paco Bazán y Melissa Linares

El episodio de 2022, en su momento, pasó casi desapercibido fuera del ámbito del espectáculo. La relación entre Bazán y Melissa Linares no era entonces de dominio público. Los rumores sobre su vínculo comenzaron en ese periodo, pero ambos optaron por la discreción hasta que, meses después, el propio Bazán reconoció la existencia de su hija con Linares durante una entrevista con Magaly Medina en octubre de ese año.

Un año después del ampay, en julio de 2023, Bazán sorprendió al manifestar públicamente: "No voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa“. En ese entonces, aseguró afrontar su realidad “de rodillas”, esperando una reconciliación con Janice y defendiendo un estilo de vida marcado por la “castidad”. Para entonces, la relación con Melissa Linares se encontraba deteriorada.

Hoy en día se encuentran enfrentados. Mientras Melissa Linares lo califica como una persona que no cumple sus responsabilidades como padre , Paco Bazán asegura que siempre ha velado por sus tres pequeños, descartando las acusaciones de su expareja.

¿Quién es Melissa Linares?

Melissa Linares Mori se ha convertido en tema de conversación pública luego de denunciar que Paco Bazán, conductor de televisión y exarquero de Universitario de Deportes, no estaría cumpliendo con el acuerdo económico establecido para la manutención de su hija menor. Su aparición en el programa Arriba Mi Gente marcó un antes y un después en un conflicto que, hasta entonces, se mantenía en estricta reserva.

A sus 33 años, Linares había llevado una vida alejada de los reflectores. Es limeña y estudió Odontología en la Universidad Privada Norbert Wiener. Su presencia en redes sociales también ha sido discreta: en TikTok comparte esporádicos momentos junto a su pequeña. Esta preferencia por la privacidad se mantuvo incluso tras el nacimiento de su hija, fruto de la relación que mantuvo con Bazán.

Sin embargo, decidió romper el silencio para exigir el cumplimiento íntegro de la pensión de alimentos, señalando que el conductor habría incumplido con montos acordados previamente. Según relató, su intención al hacer público el caso no fue generar controversia, sino asegurar el bienestar de su hija y visibilizar una situación que —de acuerdo con sus declaraciones— venía afectando la estabilidad económica de la menor.

Melissa Linares desmiente a Paco Bazán y asegura que no es primera vez que se atrasa en la pensión.