Francisca Aronsson y Zully acompañarán a Shakira en Lima y serán parte del ‘Camina con la loba’

La actriz y la streamer han sido elegidas para acompañar a la cantante colombiana en el esperado concierto en el Estadio Nacional

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Francisca Aronsson acompañará a Shakira en Lima y será parte del ‘Camina con la loba’. Video: TikTok @riclatorrez

La confirmación de que Francisca Aronsson y la streamer Zully participarán en el segmento 'Camina con la loba’ durante el esperado concierto de Shakira en el Estadio Nacional de Lima ha generado gran expectativa en el ámbito del espectáculo peruano. Ambas figuras, reconocidas por su influencia en redes sociales y su presencia en la escena digital, han sido seleccionadas para acompañar a la artista colombiana en una de las noches más anticipadas del año.

El evento, programado para el 18 de noviembre de 2025, incluirá este segmento especial que busca destacar a mujeres inspiradoras de cada país visitado por la cantante, lo que otorga un carácter distintivo a la participación de Aronsson y Zully. El segmento Camina con la loba forma parte del tour ’Las mujeres ya no lloran’ de Shakira y se ha convertido en un espacio emblemático dentro de sus conciertos. La dinámica consiste en invitar a mujeres que han sobresalido en sus respectivos países para que acompañen a la artista en el escenario, celebrando así su trayectoria y aportes.

En el caso de Lima, la productora Master Live organizó una entrega especial para Francisca Aronsson, quien recibió una caja conmemorativa que le otorgaba el acceso a este segmento. La emoción de la actriz quedó registrada en un video difundido por la productora, donde expresó su sorpresa y alegría al enterarse de la invitación: “¿Caminando con la loba? ¡Gracias! ¡Qué increíble! Caminando con la loba, ¿eso significa que voy a caminar con Shakira?”, dijo la actriz que no lo podía creer.

Selección de invitadas y proceso de anuncio para el concierto de Shakira

La selección de las representantes peruanas se realizó a través de anuncios en redes sociales, donde Master Live confirmó primero la participación de Zully, streamer y tiktoker peruana, como una de las invitadas principales. La noticia se difundió el jueves mediante Instagram, lo que generó una inmediata reacción entre los seguidores de ambas creadoras de contenido. Además de Aronsson y Zully, la productora también extendió la invitación a Susy Díaz, sumando así a una figura tradicional de la farándula local al grupo de mujeres que caminarán junto a Shakira.

El grupo de invitadas podría estar compuesto por entre quince y dieciocho creadoras peruanas, aunque la lista final aún no se ha hecho pública. La reacción del público en redes sociales ha sido mayoritariamente positiva, con mensajes de apoyo y felicitaciones dirigidos a las seleccionadas. Comentarios como “Éxitos en todos tus proyectos”, “Las bonitas con las bonitas” y “Te lo mereces”, que reflejan el entusiasmo de los seguidores por ver a figuras nacionales en un evento internacional de tal magnitud.

La presencia de influencers y creadoras de contenido en el segmento ha sido interpretada como un reconocimiento a la creciente influencia de las redes sociales en la cultura del espectáculo, desplazando en parte a las figuras tradicionales de la televisión.

Controversia y reacciones en el espectáculo local

No obstante, la elección de Zully como representante peruana no estuvo exenta de polémica. Korina Rivadeneira, conductora del programa ‘Desvelados’ y reconocida influencer venezolana radicada en Perú, expresó su descontento durante una emisión reciente. En conversación con sus compañeras y las integrantes de ‘Las Bándalas’, Rivadeneira manifestó: “Es que nosotras deberíamos salir junto a Shakira, ¡nosotras!”, reiterando su postura de que las figuras televisivas tradicionales merecían ese lugar. La reacción de Rivadeneira evidenció la tensión entre las nuevas personalidades digitales y las representantes clásicas del espectáculo local.

El debate se trasladó a los programas de entretenimiento, donde la selección de Zully fue tema de discusión y broma entre los panelistas. Mientras algunas, como las integrantes de ‘Las Bándalas’, tomaron la situación con humor, la molestia de Rivadeneira marcó un contraste y avivó la conversación sobre los criterios de selección para este tipo de eventos.

Korina Rivadeneira expresó su incomodidad de no ser parte del 'Camina con la loba' de Shakira, en lugar de Zully. Video: Stake

La lista de invitadas al Camina con la loba podría ampliarse, ya que la productora ha considerado a un grupo de entre quince y dieciocho creadoras peruanas para acompañar a Shakira en el escenario. Además de Aronsson, Zully y Susy Díaz, se espera que otras figuras del ámbito digital y del espectáculo local sean anunciadas en los días previos al concierto, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores y el público en general.

