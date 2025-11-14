Magaly Medina a Christian Domínguez por no saludar a su hija en su cumple: “No es tu novia ni tu clandestina, es tu hija”

Magaly Medina reprende a Christian Domínguez: “No es tu novia ni tu clandestina, es tu hija”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tensión entre Melanie Martínez y Christian Domínguez volvió a hacerse visible en una fecha especialmente sensible: el cumpleaños de su hija mayor. En el programa de Magaly Medina, la periodista analizó el conflicto que ambos mantienen desde que se inició el proceso legal que hoy los enfrenta, y subrayó que, más allá de las discrepancias, lo esencial debería ser el bienestar de la adolescente.

Pero lo que más llamó la atención fue la revelación de que el cantante no habría llamado a su hija durante todo el día, un gesto que generó críticas y abrió un nuevo debate sobre su rol como padre.

“Un cambio sin duda alguna y que tiene muchas cosas que resolver. Ayúdenla a resolver esos conflictos. ¿Qué es lo que dijo Melanie de este tema?”, lanzó Magaly, dando paso a las declaraciones que la joven madre brindó a su reportero. Con la voz agotada por la presión mediática, Melanie intentó dejar claro que no quiere más enfrentamientos y que, al menos por ese día, su prioridad era celebrar el cumpleaños de su hija.

Nueva polémica para Christian Domínguez: no habría llamado a su hija en su cumpleaños, según Melanie. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Melanie Martínez afirma que no hizo denuncia a padres de Christian Domínguez

“Mira, yo estoy con un tema del cumpleaños de mi hija y no quiero arruinarlo con cosas, la verdad. Que hablen lo que quieran. Yo al final estoy tranquila porque tengo mi conciencia tranquila y sé cómo hice las cosas, por qué las hice. Si los del CEM vieron algo que no era correcto, decidieron denunciar, y ese es un tema del CEM con Christian y sus papás. Para el final, quieren desviar la noticia. En realidad, la gravedad del caso es que Christian no se comunica con su hija, para ponerme a mí ahora como culpable, condenar a unos pobres viejos, ¿no? Como dicen por todos lados. Entonces, pues que piensen lo que quieran, la verdad”, respondió.

Magaly recogió esa declaración para destacar que, aunque Melanie afirma no haber hecho la denuncia directamente, al acudir a un Centro de Emergencia Mujer, su caso quedó automáticamente en manos de las autoridades. La periodista recalcó que, más allá de ese punto, lo verdaderamente relevante era otro:

“Lo que no dice es si el papá llamó a su hija. Esa parte no la tenemos”, cuestionó. Y fue justo al buscar esa respuesta que el reportero confirmó que Christian no la había llamado en todo el día, incluso ya avanzada la tarde.

Melanie también aprovechó la conversación para responder a una acusación reciente: la supuesta filtración de un documento privado del caso.

“Me sientan en un programa a decir que yo revelé un documento privado. Les recuerdo que fui sin abogado a la audiencia. A mí no me dieron ese documento cuando salí. Yo recién lo he recibido antes de ayer; ahora sí llegó a mi casa porque ahora sí está mi dirección correcta. Ese documento me acaba de llegar. Sin embargo, ya lo tenía todo el mundo, y es de entender que yo lo repartí por todos lados, incluyendo al chico este, Kurt, que lo tenía en su mano”, explicó.

Magaly Medina niega que Melanie Martínez le haya entregado documentos

Magaly, sin embargo, fue clara al desmarcarse: “A mí ella no me lo dio. No necesito que nadie me entregue un documento cuando es algo al que tú puedes acceder si tienes el número de expediente. Kurt lo tenía cuando entrevistaba a Domínguez… ¿Entonces quién se lo dio? ¿Melanie? No creo. ¿Podemos pensar que también él se lo dio? No lo sé”. La periodista reforzó que los profesionales que investigan saben cómo obtener información pública legalmente, igual que acceden a movimientos migratorios y otros registros oficiales.

Pero volvió al punto que para ella era el más grave: la falta de comunicación de Christian con su hija en su cumpleaños. “Creo que en este caso somos los adultos los que debemos portarnos como tal y dejar los berrinches a los adolescentes. ¿Qué mejor forma de romper el hielo que agarrar el teléfono y llamarla? Si no te responde, déjale un mensaje, escríbele, mándale un peluche, un ramo de flores. Es tu hija, no es tu novia, no es tu amante, no es tu clandestina. Es tu hija, sangre de tu sangre”, dijo con firmeza.

