¿Habrá marcha de la Generación Z, hoy viernes 14 de noviembre? Esto es lo que se sabe

Marcha de la Generación Z: Todo lo que se sabe de la nueva convocatoria para el 14 N

el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. Los organizadores confirmaron que ambas jornadas se iniciarán en los tradicionales puntos de encuentro del Centro de Lima, como la plaza San Martín y la plaza 2 de Mayo, además de zonas próximas al Palacio de Justicia, donde suelen La Generación Z convocó dos marchas para este fin de semana:y el. Los organizadores confirmaron que ambas jornadas se iniciarán en los tradicionales puntos de encuentro del, como lay l, además de zonas próximas al, donde suelen concentrarse los manifestantes.

No obstante, todavía no se ha hecho público el recorrido que seguirá. La movilización del viernes tendrá un carácter conmemorativo por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas contra Manuel Merino, en el 2020. El sábado, en cambio, la marcha adoptará un tono más político al expresar el rechazo al gobierno de José Jerí.

Marcha generación Z

Confrontación con el Congreso

La convocatoria llega en un contexto de confrontación contra el Congreso, donde parlamentarios de Somos Perú impulsan iniciativas que endurecen sanciones a los manifestantes. Una de ellas propone castigar con hasta diez años de cárcel a quienes oculten su rostro durante una protesta, mientras otra plantea penas de entre seis y diez años por el uso de explosivos o fuegos artificiales.

Esta no es la única advertencia. El presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi, publicó un video respaldando las acciones de la PNP, contra algunos manifestantes ‘violentos’

Frente a este escenario, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que habrá un despliegue especial para garantizar el orden. “Ese es un número que se mantiene en reserva, pero sí son los necesarios para garantizar el derecho, los espacios propicios para que las personas que deseen expresarse y transitar, lo hagan sin atropellar el espacio propicio de las personas que no deseen hacerlo”, señaló.

La Plaza 2 de Mayo será el punto de encuentro de la marcha del 14N, con brigadistas resguardando la protesta pacífica. Foto: Composición Infobae Perú

Regiones que se suman a la marcha del 14N

Diversos gremios y colectivos de distintas partes del país vienen organizando sus propias jornadas de protesta para este viernes 14 de noviembre, fecha en la que la denominada Generación Z ha convocado una movilización nacional. Desde redes sociales y espacios estudiantiles, este llamado busca visibilizar el malestar por la inseguridad, la impunidad y las decisiones del gobierno de José Jerí, y ha generado respuestas distintas según cada región.

En el sur, Cusco, Puno y Arequipa confirmaron que saldrán a las calles desde la tarde. En Puno, el Consejo Provincial de la Juventud de San Román anunció que la concentración será a las 3:00 p.m. en la Plaza de Armas de Juliaca. Su presidente, Luis Ángel Condori Yapu, precisó que marcharán por las principales vías porque “nuestro propósito es denunciar la impunidad y el avance de la criminalidad que se vive en varias zonas del país”. Arequipa también tendrá presencia juvenil, luego de un conversatorio con la participación de Pedro Francke y Tito Catacora, donde se convocó a “mantener la unidad frente a la indiferencia de las autoridades”.

Manifestantes cargan féretros de cartón en representación de las víctimas de la violencia política durante una protesta en contra del presidente peruano interino, José Jerí, el sábado 25 de octubre de 2025, en Lima. (AP Foto/Martín Mejía)

En Lambayeque, el Frente Unitario Regional (FUR) se sumará desde el parque Obrero a las 4:00 p.m., con la participación de la CGTP, la Federación de Pueblos Jóvenes, gremios universitarios y sindicatos de zonas azucareras. Su dirigente, Erwin Salazar Vásquez, remarcó que la marcha expresará el rechazo al actual gobierno y la exigencia de medidas frente a la inseguridad.