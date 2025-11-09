Generación Z convoca a nueva marcha nacional contra el Congreso para este 14 de noviembre: “El pueblo vuelve a las calles”

La Plaza 2 de Mayo será el punto de encuentro de la marcha del 14N, con brigadistas resguardando la protesta pacífica. Foto: Composición Infobae Perú

Una nueva marcha nacional, convocada para el jueves 14 de noviembre en Lima, tiene como objetivo denunciar la situación de impunidad y violencia que enfrentan diversas zonas del país, además de exigir justicia ante el avance de la criminalidad. Esta movilización dirige sus demandas directamente contra el Congreso de la República.

La concentración principal está programada en la Plaza 2 de Mayo, en el Centro de Lima, desde las 17:30. Se prevé la participación de ciudadanos de distintos distritos de la capital, así como de regiones cercanas, quienes planean llegar en coordinación para manifestar sus demandas de justicia y seguridad. Los organizadores han subrayado la necesidad de mantener el orden y evitar enfrentamientos a lo largo de todo el recorrido.

La convocatoria fue confirmada el 8 de noviembre por el investigador Antonio M. Quispe a través de su cuenta en X. En su mensaje, Quispe indicó que la movilización no responde a intereses políticos, sino al reclamo de la ciudadanía contra lo que califican como un Congreso que facilita el accionar del crimen organizado y mantiene leyes que, según denuncian, facilitan la delincuencia. Según él, la protesta busca evidenciar el modo en que la impunidad se ha consolidado en distintos niveles del Estado y el impacto directo de esta realidad en la vida de la población.

Consignas de las movilizaciones programadas para el 14 de noviembre

El eje central de la marcha es exponer la impunidad y la falta de iniciativa del Congreso frente a la criminalidad. “Porque hoy en el Perú la impunidad tiene nombre y rostro: un Congreso que protege el crimen organizado y se niega a derogar las leyes pro-delincuencia dejándonos a merced de extorsionadores y sicarios”, expresó Quispe en su publicación.

Los organizadores destacan que la protesta agrupa a toda la ciudadanía y evidencia la preocupación ante una violencia que afecta a jóvenes y transportistas por igual. Las consignas aspiran a hacer visible la ausencia de respuestas estatales frente a asesinatos, extorsiones y delitos que generan temor en la sociedad.

La movilización también apunta a recalcar la responsabilidad tanto del Congreso como del Estado en la garantía de seguridad y justicia. Los organizadores insisten en que se trata de un acto ciudadano para exigir soluciones concretas contra la violencia y reclamar la protección de los derechos fundamentales de quienes se sienten desprotegidos en el día a día.

Confirman hora y lugar de concentración para la marcha del 14 de noviembre

La principal concentración se realizará en la Plaza 2 de Mayo, a partir de las 17:30. Los organizadores han señalado que habrá brigadistas encargados de salvaguardar a quienes participen y asegurar que la movilización transcurra de forma pacífica.

La convocatoria recoge, además, el sentir de generaciones jóvenes. “La generación Z no está dormida. Nació en la crisis, creció viendo cómo se robaban su futuro y aprendió que el silencio solo beneficia a los corruptos. Por eso vuelve a marchar: porque cuando el Estado abandona, el pueblo se organiza”, expresaron los organizadores.

Primer anuncio del 14N se realizó en octubre

El 25 de octubre, el colectivo Generación Z comunicó un paro y movilización nacional para la misma fecha, en protesta contra el Gobierno y en demanda de justicia para las víctimas de la represión policial. Este anuncio siguió a una marcha pacífica frente al Palacio de Justicia y aspiró a sumar voces de la costa, la sierra y la selva.

La convocatoria previa surgió en el contexto del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y Callao, situación que ha sido criticada por colectivos y organizaciones civiles debido a la restricción de derechos de movilización pacífica. Asimismo, el 4 de noviembre, transportistas realizaron un paro de 24 horas por asesinatos y extorsiones sufridos por el gremio, lo que refleja la tensión y demandas sociales que impulsan esta nueva movilización.