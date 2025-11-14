Tomás Gálvez se ofusca cuando le preguntan por el retorno de Delia Espinoza: “Depende de la JNJ”

Tomás Gálvez se ofusca cuando le preguntan por Delia Espinoza. Video: Canal N

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez se mostró de mal humor con los medios de comunicación que le preguntaron por el regreso de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público.

“No sé de qué decisión hablas”, dijo a una reportera de Canal N que le consultó si había una decisión de la Junta de Fiscales Supremos sobre la situación de Espinoza. “Voy a pensar”, dice cuando se le pregunta directamente por la medida cautelar.

Evidentemente ofuscado dijo: “No sé pues, tienes que preguntarle allá. A nosotros no nos han dicho nada” al preguntarsele si recibió alguna comunicación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“(¿Va a continuar en el cargo entonces?) Claro, tiene que venir una notificación para que me vaya, pues. (...) Depende de la Junta, yo no puedo decir nada, me disculpan", agregó.

Delia Espinoza envía una carta al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, solicitando que entregue el cargo. (Composición Infobae)

En otro punto se le preguntó si el Ministerio Público apelará el fallo del Poder Judicial, a lo que respondió: “Pero eso preguntales a ellos pues, yo no puedo dar esa información”. Luego recordó que la Fiscalía no es parte en la acción de amparo de Delia Espinoza. “Nosotros no tenemos nada que apelar. Nosotros no somos parte en ese procedimiento. No tenemos que apelar, no tenemos que hacer nada", reiteró.

Plazo vence hoy

La JNJ tiene plazo hasta esta medianoche para restituir a Delia Espinoza en su cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación, en cumplimiento de una orden judicial emitida a comienzos de semana. El juez constitucional Juan Torres Tasso ratificó que la JNJ desobedeció la medida cautelar al restringir su alcance, lo que podría derivar en denuncias penales contra los consejeros si persiste el desacato.

En una nueva resolución, el juez Torres Tasso otorgó un plazo de dos días para que la JNJ proceda a la reposición de Espinoza. Dado que la notificación se realizó de manera electrónica, el cómputo de las cuarenta y ocho horas comenzó el jueves trece de noviembre. Si al vencimiento del plazo la JNJ no ha rehabilitado a Espinoza, los consejeros enfrentarán denuncias penales por el delito de desobediencia a la autoridad, según advirtió el magistrado en su resolución.

De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura

El fallo judicial establece: “Se ordena a la entidad emplazada, Junta Nacional de Justicia, cumpla con reponer a doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en el cargo de Fiscal de la Nación, dentro del segundo día de notificada con la presente resolución, para los efectos de continuar ejerciendo su funciones como Fiscal de la Nación, conforme a la Constitución Política del Estado; bajo apercibimiento de ley”.

Se ha conocido que Delia Espinoza podría presentarse este viernes catorce en la sede de la Fiscalía de la Nación. El juez Torres Tasso notificó al Ministerio Público sobre el desacato de la JNJ, luego de que los consejeros, encabezados por Gino Ríos Patio, limitaran los efectos de la medida cautelar que ordenaba la reposición de Espinoza, pese a que la orden debía cumplirse “en sus propios términos”.

En su resolución, el magistrado señaló que los consejeros infringieron la Ley Orgánica del Poder Judicial al calificar y restringir el alcance de la orden judicial, lo que constituye una conducta de incumplimiento. El juez subrayó que la JNJ realizó una “interpretación unilateral y autónoma” al considerar que los cuatro cargos atribuidos a Espinoza eran independientes, cuando todos derivan del supuesto incumplimiento de la orden de ceder el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides.